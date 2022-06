La Cámara de Representantes aprobó esta noche el proyecto sustitutivo del presupuesto que, de acuerdo con los mismos legisladores, toma como base el presupuesto propuesto por el gobernador Pedro Pierluisi y que suma casi $12,573 millones.

Ante un hemiciclo en el que sobresalió la ausencia de muchos de los legisladores y legisladoras de los partidos mayoritarios, Partido Popular Democrático (PPD) y Partido Nuevo Progresista (PNP), el proyecto sustitutivo contó con el respaldo de las delegaciones del PPD y el PNP, así como del partido Proyecto Dignidad, tras la aprobación de enmiendas que presentó su portavoz, la representante Lisie Burgos Muñiz.

Sin embargo, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) se opusieron a la medida por entender que la misma sigue las exigencias de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y en perjuicio del pueblo.

Jesús Santa Rodríguez, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, y cuya gestión en la confección del proyecto de presupuesto fue celebrada reiteradamente, sostuvo que este presupuesto de $12,572,959,000 es similar al que presentó la JSF, “la única diferencia son $143 millones” que la JSF prefiere separar para tener una cuenta que ofrezca liquidez al gobierno. Sin embargo, resaltó que, “nosotros acogimos la recomendación del gobernador” de incluir esos $143 millones.

Sostuvo que para la confección del presupuesto tomaron en cuenta también que los ingresos del Departamento de Hacienda han sido mayores que las proyecciones y que hay suficiente dinero en las cuentas del gobierno.

Añadió que, “es uno de los presupuestos más grandes que ha tenido el país”; balanceado y que permite cumplir con todas las obligaciones del Gobierno.

Repasó que a las vistas públicas del proyecto se presentaron decenas de agencias para expresarse sobre el presupuesto, y muchas otras enviaron memoriales explicativos.

Indicó que muchos de los cambios propuestos por el PPD son precisamente en asuntos sociales.

Subrayó que, “aun confiando en que se aprobarán los cambios en la Cámara de Representantes y el Senado”, todavía será cuesta arriba lograrlo. “Pero confiamos en que la Junta terminará aprobando la mayoría de los cambios que hicimos, como ocurrió el año pasado”, que salió un mejor presupuesto desde la Cámara.

“No es un presupuesto perfecto. Es posible que tenga cambios. Pero es un presupuesto que se ha hecho buscando consenso, incluso con la Junta, y buscando proteger todos los intereses”, insistió Santa, agradeciendo la cooperación de otros legisladores.

Desde el PNP, el representante Juan Oscar Morales sostuvo que, “es momento de poner al país por delante” y agregó que, aunque no esté de acuerdo con todo, “no hay la opción de no atenderlo”, porque si no lo hacían, la JSF terminaría aprobando su versión de presupuesto.

Lourdes Ramos Rivera, quien dijo que estaba dispuesta a votar en contra por unos asuntos relacionados a la Universidad de Puerto Rico (UPR), afirmó que presentaría una enmienda para tratar el tema de los pensionados de la UPR (que fue aprobada) y votaría a favor del sustitutivo. Resaltó, entre otros, los aumentos a policías, oficiales correccionales, enfermeras, paramédicos y bomberos, así como para combatir la corrupción pública.

Por su parte, Burgos Muñiz presentó una enmienda para asignar $500,000 adicionales a los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Abuso Social (Cimvas) del Departamento de Salud, que fue aprobada.

La representante de Proyecto Dignidad expresó su preocupación por la reducción de presupuesto a diversas organizaciones y entidades que trabajan contra la violencia, así como contra la decisión de la JSF de no asignar fondos para costear intérpretes para la comunidad sorda, al paralizar la creación de la oficina de enlace con dicha comunidad.

Sin embargo, el representante Denis Márquez Negrón del PIP, expresó un enérgico rechazo al presupuesto, considerando que el mismo “parte de la precariedad impuesta por la Junta de Control (Supervisión) Fiscal”.

Agregó que, “no importa el chantaje emocional que me planteen”, como podría ser la falta de dinero para un CDT, “me mantengo firme porque voto por mis convicciones”.

Resaltó que incluso el equipo de asesores económicos del gobernador había criticado la propuesta de presupuesto de la JSF, “pero se sigue confeccionando según ellos digan”.

“La convicción ideológica es que esto no es un ejercicio de presupuesto real. Le tengo que votar en contra, como he hecho en otros años”, reiteró Márquez Negrón, agregando que “el tiempo nos ha dado la razón de que a la Junta de Control Fiscal, ni un vaso de agua”, y presentando una enmienda para eliminar el presupuesto de la JSF, que fue derrotada.

Mariana Nogales Molinelli, de MVC, reclamó que mientras algunos representantes hablaban de discusiones profundas, el hemiciclo estaba vacío.

Sostuvo además que el presupuesto era uno “ideológico” en el cual el gobierno establecía “lo que tiene prioridad y lo que no es importante”, y destacó la insuficiencia, entre otros fondos, para el Departamento de Agricultura o el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Criticó también los recortes a la UPR, asegurando que “la Junta quiere acabar con la Universidad”.

Añadió que el presupuesto propuesto no atiende “el elefante del presupuesto escondido”, que son los incentivos “que el gobierno regala a inversionistas millonarios”. Agregó que tampoco atendía la preocupación de qué pasaría si Puerto Rico pierde los ingresos por concepto de impuestos a las foráneas, que constituyen 20% de lo que ingresa a su fondo.

“Creo que aquí se ha escogido por los partidos mayoritarios ese acercamiento de sentarse a negociar con el verdugo. ¿Qué podemos negociar con el verdugo, la silla eléctrica, la horca, fusilamiento? El verdugo siempre te va a matar. Con la Junta no se puede negociar. Pero le seguimos dando presupuesto”, afirmó, antes de asegurar que votaría en contra.