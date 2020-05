La Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes se apresta a citar para vistas públicas a la secretaria del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), Briseida Torres, para que rinda cuentas ante el meollo que enfrenta la agencia para atender el desembolso de dinero del seguro de desempleo a los miles de obreros que se han visto afectados a causa de la crisis por la pandemia del coronavirus.

Así lo confirmó a Primera Hora el presidente de la Comisión, Jorge “Georgie” Navarro al indicar que la petición se la comunicó esta tarde al presidente de la Cámara Baja, Carlos “Johnny” Méndez.

“Tenemos interés de citarla a raíz de todo lo que ha estado aconteciendo en el Departamento del Trabajo. Hay mucha información que debe rendir y explicar por qué el proceso de desembolso pisa y no arranca”, dijo Navarro.

La rendición de cuentas, agregó, incluye que Torres explique las circunstancias del contrato con la compañía Evertec para el manejo por tecnología de las solicitudes de ayudas para personas que han quedado desempleadas a causa de la crisis de la COVID-19

“Por ejemplo, una de las cosas que debemos investigar es que nos llegó información de que la directora ejecutiva de la Puerto Rico Innovation and Techonology Service (PRITS), Glorimar Ripoll, le dio recomendaciones para que se utilizara un sistema mucho más ágil y ella optó por Evertec… se llevaron a cabo comunicaciones por email en el que esa recomendación se dio y ella no escuchó. Así ha ocurrido también con alternativas que ha dado la unión de trabajadores del Departamento del Trabajo para resolver el problema de pocos empleados… pero ella no escucha”, explicó el legislador.

La génesis de los problemas en el DTRH parece ser su sistema de tecnología el cual se ha visto colapsado por una avalancha de reclamaciones de asistencia por desempleo, así como las reclamaciones de asistencia de desempleo por la pandemia, o PUA como se le conoce a ese programa por sus siglas en inglés, al que podrían aplicar aquellas personas que trabajan por cuenta propia y han quedado sin empleo por la crisis. Ya sea por situaciones con sus equipos o sistemas, o por no contar con todo el personal necesario, el DTRH no ha logrado atender la urgente demanda de solicitudes de asistencia de decenas de miles de personas.

Navarro agregó que espera por respuesta del presidente cameral para agilizar la citación de la funcionaria a una vista pública. Mientras, Méndez, infirió en el programa Jugando Pelota Dura (Univisión) que dará luz verde a la petición.

“Estoy dispuesto a traerla a la Comisión rápidamente para que explique en blanco y negro lo que está pasando… esto ya se pasó de la raya. Y citaríamos también a líderes sindicales… hay inacción en términos administrativos, de ejecución de ser proactiva. Esta crisis está igual que hace un mes. Aquí el agua llegó al cuello hace rato”, expuso.

¿Usted cree que la secretaria del Trabajo debe renunciar? , le preguntó este diario al legislador.

“Esa es una determinación de la gobernadora (Wanda Vázquez Garced), pero si nos dejamos llevar por loque ha estado sucediendo entiendo que sí”, respondió.

Dijo que la exhortación inmediata que hace a la secretaria es que se desembolse el dinero del seguro del desempleo a las más de 260,000 personas que aguardan por la ayuda y que luego se realice una auditoría para verificar que la entrega se haya dado en cumplimiento de los reglamentos.

“Creo que es la forma de agilizar que se entreguen esos fondos que ya están… todo el que esté pidiendo ayuda es porque la necesita. Hay mecanismos para que, si alguien da información que no es, pueda confrontarse luego para que reembolse el dinero. Pero hay que desembolsar ese dinero que ya se asignó a nivel federal”, dispuso.

Entre los últimos traspiés del DTRH se destaca el desbarajuste que se formó ayer en la sede de la agencia, ubicada en la avenida Muñoz Rivera, en Hato Rey, cuando se abarrotó de gente que necesitaba completar la documentación requerida para obtener el beneficio del desempleo parcial mediante un servicio de servicarro que, inicialmente, no funcionó.

La extensa fila provocó malestar en algunos ciudadanos que, de inmediato, comenzaron a reclamar un mejor servicio a través de las redes sociales.

“Esta es la mediocridad con la que hay que vivir en el pueblo de Puerto Rico. Hoy anuncian que el DTRH va a atender los casos con los puntos controvertibles. Aquí hay una fila que le da vuelta al edificio...”, destacó el hombre identificado como Sandro Romero, mientras mostraba imágenes de la fila en la que se podían ver ciudadanos de pie con mascarillas y guardando distancia.

El escenario, sin embargo, mejoró esta mañana luego que la agencia modificó la logística del servicarro para lograr una mayor agilidad en el proceso.

Al momento la cantidad de solicitudes del seguro de desempleo estatal sobrepasa las 25 mil. Mientras, las solicitudes del PUA llegan a 141,571. Esta segunda ayuda proviene de fondos federales dirigidos a los trabajadores por cuenta propia y expiran el 31 de julio de 2020.