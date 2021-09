Con votos de la minoría novoprogresista y con algunos de la mayoría popular y tras un debate de dos horas y media, la Cámara de Representantes confirmó esta noche a Omar Marrero Díaz como Secretario de Estado.

El nominado recibió 38 votos a favor, 7 en contra y uno abstenido de la representante del Proyecto Dignidad, Lissie Burgos Muñiz. Cinco legisladores no votaron.

Los votos en contra fueron de los representantes populares, Jesús Manuel Ortiz, Ángel Matos García, Luis Raúl Torres Cruz y Sol Higgins Cuadrado. También votaron en contra, los representantes del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molineli y José Bernardo Márquez Reyes; y el representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón.

No se ha anunciado cuándo el nominado sería evaluado en vistas públicas en el Senado.El nombramiento de Secretario de Estado por disposición constitucional, requiere el aval de ambas cámaras legislativas.

Al filo de las 6:00 de la tarde, se bajó a discusión en el hemiciclo, el informe sobre el nombramiento que rindió la Comisión de Gobierno del cuerpo legislativo.

El informe es neutral, sin recomendación, pero temprano en la noche, el portavoz de la minoría novoprogresista, Carlos “Johnny” Méndez Núnez dijo que además de su delegación, el nominado recibiría votos a favor de la mayoría popular.

El presidente de la Comisión de Nombramientos, Jesús Manuel Ortiz González, quien suscribió el informe, abrió el debate con críticas a la gestión de Marrero Díaz al frente de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF).

Ortiz González indicó que aunque considera que Marrero Díaz tiene las credenciales y experiencia, discrepa de su visión de gobierno y de la política pública.

“Yo voy a votar en contra porque este nombramiento es totalmente contrario a la filosofía de gobierno de mi partido en los pasados años. La visión de gobierno de utilizar los pocos recursos que tenemos en un momento de quiebra y no para garantizar los servicios esenciales del pueblo, no es la política pública en la que creo. No puedo avalar un nombramiento que va a avalar una política pública que es mala para la gente”, sostuvo el legislador popular.

El representante independentista, Denis Márquez Lebrón dijo que este es uno de los pocos nombramientos que la Cámara considera, emite su voto y reviste importancia por que el nominado también fungirá como gobernador interino, en ausencia del gobernador Pedro Pierluisi.

“El allanamiento a la Junta de Control Fiscal no puede ser la visión que tenemos que tener”, expresó Márquez Lebrón.

El representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), José Bernardo Márquez Reyes dijo que el nombramiento “no supera las exigencias de política publica de esta Asamblea Legislativa” ni representa un punto de encuentro entre La Fortaleza y la Legislatura.

“Creo que el informe de la Comisión de Gobierno recoge la opinión de diversos sectores que expresan la insatisfacción con el historial de política pública de Marrero Díaz”, indicó Márquez Reyes. La también representante del MVC, Mariana Nogales Molineli también votó en contra.

“El gestor de toda la política pública de privatización, el gestor de todo eso es Omar Marrero. Tienen los populares que decidir si vamos a votar a favor de esa política neoliberal o por una social demócrata para proteger a los trabajadores y a la clase pobre”, expuso el representante popular Luis Raúl Torres Cruz.

El portavoz de la delegación popular, Ángel Matos García, otro de los votos en contra dijo que Marrero Díaz no presentó un plan económico diplomático con otros países con excepción de Estados Unidos. “Un perfil educativo maculado, eso no es lo que tenemos aquí”, dijo Matos García, quien también cuestionó el desempeño del nominado en el desembolso de los fondos de la recuperación del huracán María mientras se desempeñó como director del COR3.

“Si están los votos enhorabuena, pero con el mío no va”, agregó.

“Omar Marrero ha ocupado todas sus posiciones con éxito, sin mácula. Aquí le han echado culpas por todo. Lo único que falta es que le echen la culpa por el COVID”, dijo por su parte, Méndez Núñez, en su turno en el debate.

Fuentes legislativas de este diario aseguraron que la confirmación de Marrero Díaz era parte de una negociación con La Fortaleza que incluyó el proyecto de ley que devuelve poderes a la Legislatura en la confección de los presupuestos del gobierno.

Esta mañana el gobernador Pierluisi convirtió en ley la medida del presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez que deroga una ley de 1942 y que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) consideraba utilizar para renegociar la deuda sin el aval de la Asamblea Legislativa.

En la vista de la Comisión de Gobierno, en la que se evaluó el nombramiento el martes, la multiplicad de sombreros del nominado secretario de Estado, también jefe de la AAFAF dominó el extenso interrogatorio de más de seis horas al que fue sometido el designado funcionario, abogado corporativo, de profesión. El día de la vista, hace tres días, Marrero Díaz también sustituía en su ausencia al gobernador Pierluisi, quien en estaba de viaje en Texas.

A preguntas de los legisladores, Marrero Díaz dejó la puerta abierta a permanecer al frente de la AAFAF hasta que culmine el cuatrienio. También fue interrogado sobre los contratos de privatización a LUMA Energy y a HMS Ferries, para el transporte marítimo a las islas municipio de Vieques y Culebra.