La Cámara de Representantes derrotó hoy a viva voz y sin dar paso a discusión, el proyecto del Senado 1538 que buscaba que durante la emergencia los patronos reconozcan licencias por enfermedad a empleados privados a tiempo parcial durante la emergencia del coronavirus.

La medida, que enfrentaba oposición de sectores empresariales y comerciales, también obligaría a incluir en la cubierta médica las pruebas de detección de coronavirus sin costo alguno para el paciente; que los bancos ofrezcan moratorias automáticas en hipotecas y préstamos y que los patronos le paguen el salario a sus empleados hasta que la gobernadora Wanda Vázquez Garced derogue la Orden Ejecutiva 2020-023 que establece un estado de emergencia en el País.

El proyecto de ley del senador independiente José Vargas Vidot, la senadora popular Rossana López y el novoprogresista Carlos Rodríguez Mateo fue derrotado a viva voz en la Cámara y sin que la medida se abriera a debate. La pieza legislativa había sido aprobada este lunes en el Senado, pero el presidente del cuerpo legislativo, Thomas Rivera Schatz anunció en las redes sociales que será reconsiderada.

“Lamento que la medida fuera colgada sin darle la oportunidad de salvarla con enmiendas”, reaccionó el senador Vargas Vidot.

“Tengo la esperanza de que el Senado la retome para que podamos hacerle enmiendas para que el resto del proyecto de base humanística, tenga posibilidades”, sostuvo el salubrista, quien recalcó que considera “razonables” las modificaciones solicitadas por pequeños y medianos empresarios.

“Creo que la Cámara debió haber enmendado el artículo 6 porque no me cierre a ver las posibilidades. Podemos enmendar ese artículo que es el del cierre voluntario de negocios, que dispone que cualquier empresario que voluntariamente cierre el negocio tiene que asumir el pago de las licencias por enfermedad y los de tiempo parcial tienen que hacer el cálculo de lo que el negocio hubiera ganado de estar abierto”, detalló el senador independiente.

Vargas Vidot dijo que la propuesta legislativa “tiene muchas bondades” porque “cubre la vacuna, medicamentos e incluye tratamientos futuros por si la condición tiene una secuela”. Además, indicó que la pieza de ley dispone que sea un mandato el que se aborde a las personas de mayor edad para establecer protocolos específicos de atención clínica en la fase de prevención primaria y secundaria del COVID-2019.

“La medida también provoca una moratoria en todos los empréstitos comerciales y personales y evita el desahucio”, agregó el legislador.

Por su parte, el portavoz de la minoría popular en la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández dijo que la medida no debió ser descartada, sino enmendada. “Para eso nosotros radicamos hoy un proyecto de ley, pero no tuvimos la oportunidad de hacer la propuesta en el floor (hemiciclo) porque se dejaron sin efecto las reglas de debate. Todo se está descargando. No hay transparencia”, reclamó Hernández.

“Creemos que la medida era enmendable si el gobierno identificaba la cantidad proyectada de los dineros que iban a ocupar del sector privado. ¿Por qué no le quitan dinero a los bonistas y están quitándole dinero a los trabajadores y a los pequeños comerciantes?, cuestionó el legislador popular.

Dijo que la propuesta del PPD es que se liberen $2 mil millones del fondo de reserva de los acreedores de la deuda para que sean pareados con los fondos federales asignados para lidiar con la emergencia del coronavirus.

“La medida crea un fondo de $2 mil millones del fondo de negociación con acreedores para garantizar la salud de los puertorriqueños”, dijo para mencionar como ejemplo, que la propuesta busca equiparar con fondos locales los dineros asignados del gobierno federal para sufragar las licencias a ciertos empleados afectados por la pandemia.

Por su parte, Rivera Schatz anunció en las redes sociales que la medida (P.S. 1538) será reconsiderada el próximo lunes 24 de marzo. “Desde mi punto de vista ese proyecto complica y agrava aún más el escenario económico”, Rivera Schatz, quien agregó que él votó “expresamente en contra” en la pasada sesión senatorial.