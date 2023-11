La Cámara de Representantes derrotó esta tarde un proyecto de ley que buscaba que en los certificados de antecedentes penales no se incluya una primera convicción por posesión simple de cinco gramos o menos de marihuana para uso personal.

La medida, que suscitó un debate entre legisladores del bando conservador y del ala más liberal, recibió 23 a favor y 19 en contra. Para pasar, la medida necesitaba un mínimo de 26 votos.

El Proyecto de la Cámara 209 fue radicado el 7 de enero de 2021 por el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José “Quiquito” Meléndez Ortiz, quien no estuvo presente al momento de la votación.

PUBLICIDAD

El representante del Partido Popular Democrático (PPD) por el distrito 22 (Lares, Utuado, Adjuntas y Jayuya) Jorge Alfredo Rivera Segarra, el portavoz de la delegación del PNP, Carlos “Johnny” Méndez Núñez y la portavoz del Proyecto Dignidad (PD), Lisie Burgos Muñiz consumieron turnos en contra de la pieza legislativa, mientras el representante por acumulación del PNP, José “Ché” Pérez se expresó a favor.

“No veo de qué manera afecta esta medida”, expresó po su parte Pérez Cordero, quien agradeció al representante Meléndez por radicar la pieza legislativa. “Es una medida de justicia”, indicó el legislador.

“El afectar el record de trabajo a una persona por haber sido encontrado o acusado por este tipo delito que al día de hoy no debe ser considerado delito, pues tenemos que buscar alternativas distintas. Se ha probado que la penalización no ha resuelto el problema e insertarle un carimbo a las personas que buscan ganarse su sustento de forma legal, atenta contra los propios mejores intereses, atenta inclusive en darle la oportunidad a la persona de que pueda mejorar”, argumentó Pérez Cordero.

El portavoz del PNP, Méndez Núñez dijo por su parte, que la medida “puede estar llena de mucha bondad y bienandanza, pero increiblemente se aleja de los postulados del Partido Republicano y de los postulados de los fundadores”de la colectividad.

“Quiero levantar bandera por lo preocupante que se puede convertir este Proyecto porque lo que nos está diciendo es que la primera vez que usted lo cojan con cinco gramos o menos de marihuana no quede en el record de sus antecedents penales grabado ese acto ilegal. Lo que aquí hay que tener en contexto es que aunque fueran cinco, tres o dos gramos fueron comprados de manera ilegal y de alguna manera el mensaje que se puede llevar es que no importa, si te cojen la primera vez, después que sean cinco gramos o menos no vas a tener problemas en tus antecedentes penales”, dijo en su turno el representante del PPD, Rivera Segarra.

PUBLICIDAD

“Son puertas que no podemos permitir que se abran con facilidad porque son restricciones, son las garantías que tenemos como Estado de decirle a la gente, no hagas eso, hasta aquí puedes llegar’'. Está prohibido y punto”, agregó.

Según la portavoz del PD, Burgos Muñiz las estadísticas del Departamento de Salud establecen que los que tienen más licencias de cannabis en Puerto Rico son el renglón de jóvenes de 21 años a 31, seguido del renglón de jóvenes de 31 a 41 años.

Alegó que la clase “más productiva o la que se supone que sea más productiva está consumiendo marihuana en Puerto Rico”.

Hace justo un año, el 2 de noviembre de 2022, la Cámara colgó, en votación de 19 a 26, otro proyecto (P.C. 1037) que buscaba descriminalizar la posesión simple de cinco gramos o menos de marihuanas. La medida disponía penalidades administrativas para personas que fuesen sorprendidas en posesión de la sustancia.