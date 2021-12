Las medidas para disponer que las vacantes a puestos electivos por casos de corrupción sean llenadas en elecciones abiertas y para requerir que los contratos para el manejo de desperdicios sólidos sean otorgados mediante procesos de subasta, serán consideradas en la Cámara de Representantes en la próxima sesión ordinaria que inicia en enero, dijo el presidente del cuerpo legislativo, Rafael “Tatito” Hernández Montañez.

“Ese sentido de impunidad de que arrestan a un funcionario y el partido pone a otro no puede continuar, porque está abonando a la corrupción, a que no hay repercusiones”, dijo Hernández Montañez al favorecer con enmiendas la propuesta impulsada por legisladores del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) y el senador independiente, José Vargas Vidot que busca que la sustitución de alcaldes y legisladores de distrito no quede en manos de los partidos políticos de los funcionarios renunciantes.

La senadora del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve también presentó un proyecto de ley en reclamo de elecciones abiertas en los casos de renuncias por casos de corrupción.

Las propuestas legislativas surgen ante los recientes casos de corrupción en las alcaldías de Cataño y Guaynabo por esquemas de soborno con contratistas y las autoridades federales sostienen que tienen a otros políticos en la mirilla de sus investigaciones.

Hernández Montañez indicó que los partidos políticos tienen que abrir los espacios al pueblo, pero dijo que propondrá enmendar la medida impulsada por el MVC y Vargas Vidot para que, además de los puestos de alcaldes y legisladores de distrito, incluya los puestos de senadores y representantes por acumulación.

“Las minorías que ocupan posiciones por acumulación han radicado un proyecto de ley para que la sustitución de un alcalde y un representante o senador de distrito sea una abierta. Yo creo que deben ser todas las posiciones, incluyendo las de legisladores por acumulación. Si se va a atender esa medida que incluya los escaños por acumulación para que sea para todas las posiciones electas. La enmendaremos para ver si están de acuerdo”, dijo al reaccionar a la medida radicada en ambas cámaras legislativas.

“Lo importante es que todo el mundo esté de acuerdo y se apruebe legislación dirigida a la transparencia, rendición de cuentas y a atacar directamente la corrupción de forma proactiva”, dijo el líder cameral y agregó que la elección para llenar puestos electivos vacantes no debería ser al finalizar el cuatrienio.

En torno al Proyecto de la Cámara 1116 para requerir que subastas en la otorgación de contratos para el manejo y disposición de desperdicios sólidos, el presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara, Juan José Santiago Nieves dijo que la medida se atendería a inicios de enero próximo. El proyecto elimina el inciso 2.112 (K) del Código Municipal que exime de subasta la instalación, contratación y manejo de los desperdicios sólidos en los municipios.

Santiago Nieves indicó que la pieza legislativa forma parte de varias de las propuestas del Presidente de la Cámara y de su autoría dirigidas a fortalecer los procesos administrativos en elos muncipios, adjudicación de contratos y compras.

“A nosotros nos llamó la atención en los municipios hay dos grandes gastos operacionales, la nómina que es el más grande y el segundo gasto es el manejo de desperdicios sólidos. No se justifica que se exima del proceso de subasta porque cualquier compra que exceda los $100 mil debe pasar la aprobación de la Asamblea Municipal como la compra de vehículos y contratación de bienes”, sostuvo el legislador.

Sin embargo, dijo que “lo que ocurrió (en Cataño y Guaynabo) no se puede generalizar en todos los municipios, pues hemos encontrado que ya algunos municipios están utilizado la solicitud de requerimientos de subasta de propuestas”.

Santiago Nieves también dijo que como producto de las mesas de trabajo, que ha promovido la Cámara, “no solo han surgido propuestas nuevas sino, proyectos ya radicados como los que tienen que ver con el manejo de estorbos públicos para que un municipio pueda adquirir una facilidad en desuso y cuando hay una sustitución de un alcalde se abra a una elección de pueblo”.

Indicó que la Comisión de que evalúa enmiendas al Código Electoral, que preside el representante José “Conny” Varela Fernández tiene ante sí varias medidas a esos fines.

“Los partidos tienen que abrir esos espacios, abrir la selección de los candidatos al pueblo lo que provocaría que lleguen los mejores recursos que no necesariamente estén identificados con un partido y también obligaría a los partidos a presentar sus mejores candidatos”, sostuvo.