Durante la cuarta sesión ordinaria de la Cámara de Representantes -desde el 17 de agosto hasta el 16 de noviembre- se aprobaron un total de 229 medidas, según anunciaron los vicepresidentes del cuerpo legislativo, Yashira Lebrón y Ángel Peña.

También se realizaron 255 vistas, incluyendo 85 vistas públicas y 24 vistas oculares para un promedio de 18 vistas por semana.

Entre las medidas se encuentran 94 proyectos de ley originados por miembros de la Cámara Baja, así como 43 Resoluciones Conjuntas y una Resolución Concurrente. Igualmente se atendieron 71 proyectos de ley del Senado, 19 Resoluciones Conjuntas y una Resolución Concurrente.

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“Esta sesión, que comenzó a mediados del mes de agosto ha sido una muy productiva, logrando la evaluación y aprobación en el hemiciclo de la Cámara de Representantes de unas 65.4 medidas cada mes, demostrando así el compromiso de todos los miembros, liderados por nuestro presidente, Carlos ‘Johnny’ Méndez, de establecer prioridades y ejecutar con transparencia y rapidez a favor del Pueblo de Puerto Rico”, señaló por escrito Lebrón.

“Esta Cámara de Representantes realizó dos sesiones por semana, trabajando en equipo con los representantes de todas las delegaciones, del Partido Nuevo Progresista, Partido Popular Democrático, Partido Independentista Puertorriqueño y partido Proyecto Dignidad; para avanzar legislación que impacte, directamente, a nuestra gente, mejorando su calidad de vida con proyectos de ley enfocados en asuntos medulares”, dijo Peña.

En el área de la energía, realizaron 5 vistas públicas, dos de la Comisión de Asuntos Federales y Veteranos y tres de la Comisión de Transportación e Infraestructura, para atender el asunto del suplido de Gas Natural Licuado, logrando que se pudiera entrar el buque ‘Amour River’ y descargar ese combustible.

También se dieron vistas oculares, por parte de la Comisión de Gobierno, a las plantas de generaciones eléctrica, incluyendo al Central Aguirre y el proyecto de fincas solares de AES Puerto Rico, el cual ya se encuentran entrando en linea y producirá 485 megavatios de energía solar.

Alguna de las medidas avaladas fueron los Proyectos de la Cámara (PC) 1447 y el 1211 para regular transición vistas electrónicas en los Tribunales, el PC 663 para establecer los seguros de viajes, PC 164 para crear la Ley de Protección de Deportes Femeninos, PC 970 para atemperar las residencias turísticas a la realidad actual, el PC 1352, el cual reduce la multa por infracción del sistema Autoexpreso a $5.00, la Resolución Conjunta de la Cámara, de la autoría de Méndez, que asigna a los municipios la cantidad de $4.1 millones, entre otros.

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Durante esta sesión el Presidente Cameral radicó los proyectos de la Cámara 1593 y 1594 los cuales van dirigidos a la mayor transformación del Departamento de Agricultura en décadas, modernizando los procesos y proveyendo asistencia a los agricultores.

Además de la legislación, la Cámara encaminó agilizar los trabajos de reconstrucción en el Vivero de Peces de Maricao y la rehabilitación de la torre de observación, así como rehabilitación de gazebos y puentes de acceso en la reserva natural Humedal Punta Tuna, localizada en el municipio de Maunabo y el balneario Manuel ‘Nolo’ Morales en Dorado.

Por otra parte, se realizaron varios foros con alcaldes, tanto de la Federación como Asociación, para orientarlos sobre la nueva Ley 174-2026 (Proyecto de la Cámara 1207), de la autoría del Presidente Cameral y el representante Víctor Parés, el cual viabiliza que los municipios puedan hacer acuerdos con el operador privado de la red de transmisión y distribución eléctrica con para la instalación, reparación, mantenimiento y modernización del alumbrado público.

La ahora ‘Ley para la Colaboración Municipal en la Instalación, Reparación, Mantenimiento y Modernización del Sistema de Alumbrado Público’ y establece la política pública en torno a la instalación, reparación, mantenimiento y modernización del alumbrado público; implanta, además, el marco regulatorio para los Acuerdos de Colaboración entre los municipios y el operador del sistema eléctrico, en este momento, Luma Energy, LLC.