“Sencillamente, eso no va”.

Así reaccionó esta noche el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, a un posible aumento en la factura de la luz solicitado por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) al Negociado de Energía, que aplicaría a los últimos tres meses de 2020.

“Esta Cámara de Representantes no va a avalar ningún aumento al pueblo y mucho menos ahora, en momentos en que nuestra gente está sufriendo por la pandemia del COVID-19. Ese aumento no se debe ni tan siquiera solicitar y nosotros lo vamos a combatir en todo foro. Lo que nuestra gente necesita es alivios, ayuda directa, no esto”, comentó el líder novoprogresista en declaraciones escritas.

Las expresiones surgen luego que El Nuevo Día revelara esta tarde que la corporación pública realizó la solicitud el pasado viernes, 18 de septiembre, basados en el aumento en el precio del barril de petróleo tras su desplome por la pandemia. El alza, de unos tres centavos por kilovatio-hora, aplicaría tanto a los clientes residenciales como comerciales.

El Negociado de Energía convocó para mañana, miércoles, una conferencia técnica virtual en la que atenderá la reclamación.

“No vamos a permitir este abuso. No habrá ningún aumento de tarifa, esa solicitud debe eliminarse ya”, agregó Méndez Núñez.

De igual forma reaccionó el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía de la Cámara de Representantes, Víctor Parés Otero.

“Esto es una barbaridad que no se va a sostener en ninguna parte. Rechazamos tajantemente esta idea descabellada. No voy a permitir ningún aumento de luz a nuestro pueblo. Pedimos que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) se retracte de esta petición totalmente fuera de lugar. No, repito, no a ningún aumento de la tarifa a la gente”, expresó el representante.