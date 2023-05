El Sonero de la Juventud, Víctor Manuelle, fue homenajeado hoy en la Cámara de Representantes en sus 30 años de una reconocida y exitosa trayectoria artística.

El cantautor recibió sendas mociones de reconocimiento de la Cámara y el Senado en un emotivo acto en la sala Julio Tomás Martínez en el Capitolio, al que asistieron legisladores, el alcalde de Isabela, Miguel “Ricky” Méndez Pérez y familiares del artista. Víctor Manuelle, nacido en Nueva York y criado en Isabela, conmemora su trigésimo aniversario de carrera musical con dos conciertos el próximo 3 y 4 de junio, en el Coliseo de Puerto Rico.

“No se pueden imaginar la cantidad de emociones que pasan por mi corazón en estos momentos. Realizar 30 años de carrera y ver toda la gente que muchos de ustedes me vieron crecer, muchos de ustedes me han acompañado y escuchado mi música a través de los años”, expresó en su mensaje de agradecimiento el laureado salsero, ganador de dos premios Grammy Latino en 2018 y de otros galardones como Premios Lo Nuestro y Billboard de la Música Latina.

“Lo primero que se me ocurre es levantarme al cielo y darle gracias a Dios por permitirme por 30 años mantener una familia haciendo lo que más amo, en las buenas y en las malas. Hay personas que desearía que estuvieran aquí, mi papá, mi hermano”, dijo recordando a su progenitor don Víctor Ruiz, a quien murió en 2018 luego de combatir el Alzheimer. Al año siguiente, Víctor Manuelle sufrió la pérdida de su hermano Héctor Gustavo, a consecuencia de cáncer.

“Mi mamá no está (en el homenaje) porque la dieron de alta hace como tres días del hospital y mi hermana no va a estar porque es la que cuida a mami”, indicó lloroso y emocionado el cantante, quien cerró su mensaje con uno de sus conocidos soneos.

“Yo vengo desde una tierra donde han nacido grandes cantores / músicos, grandes poetas, mujeres bellas, compositores / tierra donde el gallo canta arropao por cundeamores/yo vengo de Puerto Rico, yo soy boricua señores / Tan solo pido un deseo, que ese día que yo me muera / que me entierren en mi islita y en mi pueblo de Isabela / pero que nadie me llore”, entonó a capela el artista.

Acompañaban a Victor Manuelle, su esposa Frances Franco, y la hija del salsero, Kinaysha Mar Ruiz. No estuvieron presentes, sus otros hijos, Yanishka Mar Ruiz y Víctor Manuel Ruiz. También asistieron, entre otros, la vicepresidenta de Sony Music, Tuti Bou, y el productor Luisito Vigoreaux.

“Tengo un compromiso. Son treinta años de carrera. Me comprometo a dar lo mejor de mí, a representar a Puerto Rico con el orgullo, la dignidad que siento en el corazón, que lo llevo muy, muy, muy adentro”, afirmó.

Dijo que sus 30 años en la música “han sido maravillosos, pero con este reconocimiento y con la celebración en el Choli (Coliseo de Puerto Rico) me he dado cuenta que tengo que ser agradecido con Dios por todas las cosas lindas que me ha dado, por permitirme hacer lo que hago, por tener una familia maravillosa, un público fiel que me ha demostrado a través de 30 años que quiere seguir escuchando mi música y aunque lo sabía, hasta que no estás en el momento, no lo vas asimilando y ha sido un sentimiento muy lindo”.

A sus 51 años aconsejó a los jóvenes a enfocarse, “para echar hacia adelante esta isla, estudiar, trazarse metas y aunque son momentos difíciles, los puertorriqueños siempre nos hemos identificado por ser personas luchadoras”.

“Yo tengo fe en mi juventud, en que esta generación va echar pa’lante, pero necesitamos buenos ejemplos y buenos consejos”, sostuvo en un momento aparte con Primera Hora.

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández lo presentó como “el orgullo de Isabela y de Puerto Rico” y le dijo que no se podía ir de los predios del Capitolio “sin sonear algo”.

Gilberto Santa Rosa, El Caballero de la Salsa descubrió el talento de Victor Manuelle en una presentación en Isabela y poco después, al artista dio sus primeros pasos en la orquesta de Don Perignon. Luego prosiguió como corista de figuras como Domingo Quiñones, Rey Ruiz, Puppy Santiago, Cheo Feliciano y Tito Allen, lo que le abrió las puertas con la multinacional Soni Music para lanzarse como solista.

Fue en el 1993 que Sony Discos lo identificó como una promesa que mereció esa oportunidad y lanzaron el primer disco del artista titulado Justo a tiempo. Unos años más adelante, su segunda producción musical Víctor Manuelle, lo llevó a alcanzar gran éxito en Colombia, Centroamérica y los Estados Unidos.

Desde entonces, los éxitos no han cesado en la carrera del cantautor que se ha destacado en otros géneros más allá de la salsa, como el pop latino, bolero y hasta baladas románticas. En 1997 sale su cuarto disco llamado A pesar de todo, del cual melodías como “Dile a ella”, “He tratado” y “Mentiras” le dieron la vuelta al mundo.

“Tres décadas han transcurrido y nuestro homenajeado continúa formando parte de las figuras medulares de la música en nuestro país. Treinta años de innegable acogida se dicen fácilmente. Pero requieren paciencia, dedicación y saber escalar peldaño a peldaño sin perder el entusiasmo”,expresó la representante Deborah Soto Arroyo, presidenta de la Comisión de Educación, Arte y Cultura, quien tuvo a su cargo la semblanza de Víctor Manuel Ruiz Velázquez, nombre de pila del reconocido sonero.