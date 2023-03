La Cámara de Representantes rindió reconocimiento hoy al reconocido cantante y compositor Bobby Cruz por sus 60 años de trayectoria artística.

“Para mí es un privilegio que reconozcan mi legado de más de 60 años de trayectoria musical”, expresó emocionado Robert “Bobby” Cruz Ramos. El cantante de 85 años acudió con su orquesta a la Casa de las Leyes y la banda impregnó con la clave los pasillos capitolinos. El afamado vocalista deleitó a los presentes con dos de sus más grandes éxitos: “A mi manera” y “Mi bandera”, esta última de su pluma.

La emotiva actividad se llevó a cabo en la terraza José Ronaldo Jarabo, en uno de los extremos del primer piso de la Cámara. Acompañando al renombrado artista estaban su esposa, Rose Cruz, y los tres hijos del matrimonio: Bobby Junior, Cindy y Tania. En el público también estaban los hermanos gemelos de Bobby Cruz que inspiraron uno de sus éxitos musicales, “Gan Gan y Gan Gon”, al igual que músicos, artistas, amigos y allegados del cantante que comparten su fe religiosa como pastor evangélico.

PUBLICIDAD

En su mensaje al recibir el homenaje, Bobby Cruz dijo que su inseparable compañero del piano Richie Ray se encuentra ya en Puerto Rico en los preparativos del concierto “The Last Dance”, que ambos ofrecerán el próximo sábado 11 de marzo en el Coca Cola Music Hall.

“Hemos planeado hacer el mejor concierto que hayamos hecho en Puerto Rico. Primero Dios, y si todo sale de acuerdo a lo que hemos planeado, va a ser inolvidable. Son dos horas y alrededor de 20 temas que interpretaremos. Estamos preparados para que alguien vaya a decir: ‘acho, mano, no tocaron la mía’ ”, expuso debuen humoralrecordar que el binomio ha grabado más de 100 éxitos.

“Obviamente yo soy un hombre bendecido por Dios. En mi vida entera, Dios me ha cuidado. Yo nací en un pueblito que se llama Hormigueros y es tan pequeño que si vas por la autopista a 50 millas por hora lo pasas y ni lo ves. Pero no nací en el pueblo, nací en el campo. No soy blanco ni soy negro, soy mestizo, y los mestizos no tienen mucho break en el mundo de hoy”, dijo en un aparte con Primera Hora.

Relató que en su juventud y vida adulta pasó por muchas dificultades y que acaba de escribir un libro desde su fe religiosa que tituló “Contra viento y marea”.

Sostuvo que en su letra “Mi bandera” dice que el negro y el blanco viven juntos y en armonía, pero dijo que en Puerto Rico hay un “pseudoracismo, es escondido, pero está”.

PUBLICIDAD

“Por ejemplo, de mí decían: ‘tiene el pelo malo, facciones ordinarias’. Eso es lo que se decía y el pelo mío yo creo que es bueno porque tengo 85 años y no me ha dejado, todavía lo tengo”, dijo con una carcajada.

Sobre su potente voz dijo que “es un regalo de Dios”, que tomó clases de canto para aprender a cantar y que comenzó a cantar de forma profesional a los 25 años. “Yo aprendí a cantar correctamente, por eso es que ni tan siquiera bailo y cuando uno aprende a cantar, el diafragma sube y la resonancia de la voz es en el pecho, no importa cuán alta sea la nota”, explicó el cantante cuya familia se mudó a Nueva York siendo él niño. Fue en la Gran Manzana donde se unió a la orquesta de Richie Ray y formaron el reconocido binomio salsero.

“A pesar de eso, mi maestra de canto me da ejercicios para hacer. Empecé a cantar por accidente, porque el cantante de la orquesta se nos fue cuando estábamos grabando el primer disco de larga duración. El productor me dice: ‘tú escribiste esas canciones, cántalas tú’ y así fue como yo salí a cantar. Tenía unos 24 a 25 años”, agregó Bobby Cruz, quien contó que era joyero de profesión, pero un accidente en un dedo lo hizo abandonar el oficio y se decidió posteriormente por su carrera artística.

En el acto oficial, Rafael “Tatito”Hernández Montañez, presidente de la Cámara, destacó el amor patrio del homenajeado: “Para nosotros es un privilegio reconocer al maestro de los maestros; a una persona que ha llevado el estandarte principal de la puertorriqueñidad, nuestra bandera, a través de todo el mundo”.

PUBLICIDAD

El líder cameral le entregó a Bobby Cruz una moción del cuerpo legislativo que reconoce su aportación al pentagrama nacional. El líder cameral también le obsequió un óleo del artista plástico Marcos Alegría inspirado en el salsero.

El alcalde del pueblo, Pedro García Figueroa, también presente en la actividad, dijo que Bobby Cruz, “es un hijo orgulloso de Puerto Rico y un hijo superorgulloso de su pueblo natal y de su barrio Jaguita”.

García Figueroa indicó que el municipio de Hormigueros le dedicó al artista, “que ha paseado nuestra enseña nacional por todos los escenarios”, una avenida que discurre frente a la que fue su casa, le dedica todos los años un festival de salsa, un museo de la salsa lleva su nombre y el centro de convenciones del pueblo también lleva el nombre del renombrado artista.

Richie Ray, en el piano, y Bobby Cruz, en la voz, comenzaron a grabar juntos a finales de la década de 1960, convirtiéndose en una de las duplas más famosas y respetadas en la historia de la salsa.

Su trayectoria musical logró enmarcarse por discografías reconocidas como “Jala Jala y Boogaloo” Volúmenes I y II; “Los Durísimos/Salsa y Control”; “Agúzate”; “El Diferente”; “El Sonido Bestial”, “10 aniversario”; “Caminando”; “Lo Nuevo y lo Mejor”, entre otros.

Bobby Cruz también celebró años de éxitos con la Fania All Star, ganó prestiogiosos premios y realizó un sinnúmero de giras mundiales. Numerosas instituciones, escuelas de música, parques deportivos y plazas públicas han sido designadas con el nombre Bobby Cruz para resaltar sus aportaciones a la música.