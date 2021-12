La Cámara de Representantes sancionó hoy con una reprimenda pública y una multa de $2 mil a la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli porque no incluyó en su informe financiero de 2020 los roles que tenía en la corporación de bienes raíces Ocean Front Villas y en las organizaciones sin fines de lucro, Brigada Legal Solidaria, Greater Caribbean for Life y la Coalición Puertorriqueña Contra la Pena de Muerte.

En votación de 41 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara acogió el informe final de la Comisión de Ética que pasó juicio sobre un auto referido de la legisladora. Copia del informe cameral sería remitido al Departamento de Justicia, un trámite rutinario en los informes de la Comisión de Ética. La delegación novoprogresista votó a favor y anunció que sometería un voto explicativo y informe de minoría, pidiendo sanciones más fuertes.

El informe, de 17 páginas, sostiene que Nogales Molinelli admitió que fue consultada por teléfono sobre el contenido que debía incluir en la Sección 3 del Informe Financiero sobre Ramas Ejecutiva y Legislativa 2020. Dice el informe, que en el 2020, Nogales Molinelli era presidenta y tesorera en Ocean Front Villas Corp., propiedad de su progenitora.

“La participación de la representante Nogales Molinelli en las referidas corporaciones era una activa en la que se le delegaban funciones financieras en varias de las corporaciones y en otras tenía cargos de envergadura. Más aún, una empleada de su oficina era parte de una de las corporaciones. Por lo cual, esta Comisión entiende que esta acción no puede catalogarse como una inadvertencia o un olvido. La Comisión cataloga esta acción como una negligencia de la representante Nogales”, dice el informe que fue presentado al pleno por el presidente de la Comisión de Ética y portavoz de la mayoría popular, Ángel Matos García.

La Comisión concluyó que Nogales Molinelli violó la Sección 4(a) del Código de Ética en cuanto a los elevados criterios de diligencia que deben regir en el desempeño de sus funciones legislativas y la Sección 7(a) y la Sección 8.2 del reglamento interno que disponen sobre el deber de todo representante de someter informes financieros anuales bajo juramento.

El pasado 15 de septiembre, la representante Nogales Molinelli admitió en una conferencia de prensa, que en su informe financiero a la Oficina Ética Gubernamental (OEG) de 2020 “por descuido e inadvertencia” no incluyó los puestos que había ocupado en la corporación Ocean Front Villas ni en otras organizaciones sin fines de lucro. La legisladora anunció entonces, que se sometía a la jurisdicción de la Comisión de Ética con un auto referido.

Hoy, la representante Nogales Molinelli ripostó el informe en un primer turno en el debate y reclamó que la sanción que se le impuso no es proporcional a los hechos.

“Mis padres me criaron con un profundo sentido de honradez, aprecio por la verdad y vocación de servicio a la gente. No soy empresaria ni comerciante, soy abogada. He estado dedicada al servicio a la gente y a causas justas”, dijo la legisladora.

Hizo un recuento de su trabajo en favor del acceso a la justicia, del servicio pro bono, los derechos humanos, los derechos de la mujer, derechos civiles, la causas estudiantiles y obreras y en contra de la pena de muerte y de la brutalidad policíaca.

“Eso en esencia resume mis pecados políticos por los cuales no tengo duda que se me ha convertido en blanco de ataque y en un operativo mediático por diversas figuras que pretenden destruir mi reputación profesional y personal... No soy una política tradicional como ustedes lo saben ni tampoco alguien que viva fundamentalmente de la política. Entré a la política porque las mujeres tenemos que estar en los espacios donde se toman decisiones”, sostuvo.

“Cuando me di cuenta que cometí errores (en el informe financiero) inmediatamente traté de enmendarlo y la OEG no lo permitió. Me auto referí confiada en que se me escucharía y que me darían un proceso justo en igualdad de condiciones a otros compañeros; ahora pretenden imponerme una sanción desproporcionada e injusta... Aquí no existen imputaciones ni hallazgos de corrupción, no se han ocultado propiedades y este no es un caso de malversación de fondos públicos”, expresó Nogales Molinelli.

Dijo que “en nada cambia mi situación financiera lo que faltó incluir en el informe”. Nogales Molinelli sostuvo que la información no se incluyó “por error mío, ya que pensaba que al no haber ocupado un cargo en el gobierno esa sección no me aplicaba”. Añadió que tenía consigo copia de sus planillas de contribución sobre ingresos y que “estaban disponibles para el que las quiera ver”, pero nadie las revisó.

“Mi estilo de vida es cónsono con mis ingresos”, expresó la legisladora, quien parecía defenderse en una especie de juicio político de sus pares.

En el debate de más de dos horas, siete novoprogresistas tomaron turnos, en su mayoría, para reclamar que las sanciones contra la legisladora fueran más severas.

El primero en hablar fue el portavoz de la delegación, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, quien dijo que las sanciones “fueron aguadas” en el informe final.

“Una sanción inicial que se había presentado y a la que nosotros le votamos a favor era el voto de censura, ellos la aguaron con una reprimenda”, reclamó el portavoz de la minoría penepé.

“Nosotros entendemos que por el hecho de que se haya ocultado información, porque la legisladora así lo aceptó, ella quiere justificarlo diciendo que fue una inadvertencia, pero una participación activa en unas corporaciones, donde ella tenía el control de la chequera de las corporaciones, donde una de sus empleadas actuales en la Cámara de Representantes era abogada de la corporación, no puede sencillamente decir ups, eso fue un olvido, fue una inadvertencia cuando era ella la que firmaba los cheques de las corporaciones . Creo que eso es sinónimo de que se le diera una sanción más severa y que no se aguara con una simple reprimenda”, sostuvo Méndez Núñez.

Dijo que un legislador “no solamente tiene que dar la impresión, sino seguir un estricto cumplimiento de la ley”. Añadió que los políticos tienen que informarlo todo. “Si compramos una neera una secadora tenemos que informarlo”, indicó.

Otro novoprogresista, Gabriel Rodríguez Aguiló increpó con preguntas de un “sí” y un “no” a la legisladora del MVC. Rodríguez Aguiló pidió sin éxito que el informe se devolviera a comisión y que se enmendara para que la multa fuera aumentada a lo máximo que dispone el reglamento de $5 mil.

“Algunas personas han incurrido en una expedición de pesca”, dijo por su parte, el representante por el MVC, José Bernardo Márquez Reyes.