Cuesta arriba el que los puestos electivos que queden vacantes cuando los incumbentes tienen que dejar la silla por cargos de corrupción, sean llenados en una elección abierta en la que participe todo el pueblo.

El presidente de la Cámara Rafael “Tatito” Hernández Montañez reconoció que la jurisprudencia vigente deja en manos de los partidos políticos las sillas vacias, se mostró a favor de que el asunto se abra a discusión. Mientras el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago se amparó en que el Tribunal Supremo, resolvió en 1981 que le toca a los partidos llenar las vacantes.

En tanto, el secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos Santiago sostuvo que una disposición judicial y el Código Político establecen que tanto, la vacante en la Alcaldía de Cataño como eventualmente la de Guaynabo “son del PNP”.

“Tenemos que reconfigurar las estructuras gubernamentales para evitar la corrupción. Tenemos que ser proactivos y no continuar reaccionando a cada vez que sale a relucir un caso públicamente. Hay que uniformar el componente de fiscalización del gobierno en las tres ramas y en los municipios. Lamentablemente, no hay un componente uniforme, cada uno tiene su propio libro”, dijo el Presidente de la Cámara.

Dijo que el Inspector General y la Oficina del Contralor deben unir esfuerzos. “Ninguno de los dos ha evitado la corrupción, creo que tenemos que unir los esfuerzos. Hay que unirlos, unir dinero, recursos, fondos, obligaciones”, sostuvo. Indicó que la figura del Inspector General, creada para evitar la corrupción gubernamental “no ha tenido un resultado en las dos ocasiones en que se ha instituido y debe ser evaluada”.

En cuanto a los municipios, dijo que debe haber mayores rigores en la otorgación de contratos y subastas. Incluso, anunció la radicación de un proyecto de ley para hacer mandatorias las subastas en el recogido de basura, aunque reconoció que en el área de asfalto ya existen regulaciones “y como quiera se ha dado el kick back (recibir dinero a cambio del contrato)”.

“Hay que poner toda una estructura para fiscalizar al funcionario electo…Es un bochorno ver a un alcalde (en una foto) recibiendo un sobre de dinero a cambio de otorgar un contrato o una subasta”, sostuvo Hernández Montañez a preguntas de periodistas en el Capitolio al reaccionar al arresto por cargos de soborno al alcalde de Guaynabo y presidente de la Federación de Alcaldes, Ángel Pérez Otero. Indicó que harían enmiendas “a un sinnúmero de leyes”. Añadió que hay que legislar para uniformar los contratos.

Lamentó que funcionarios públicos con una trayectoria como la de Pérez Otero cedan “al chantaje”, pero sostuvo que “son unos pocos, unas manzanas podridas que lamentablemente manchan la imagen del País”.

El líder cameral dijo que mañana viernes la Cámara auspiciará un foro sobre el tema de la corrupción pública en el que participarán el Departamento de Justicia, la Oficina del Contralor y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

En torno a las vacantes de cargos electivos, Hernández Montañez dijo que el estado de derecho establece que toca a los partidos llenar las sillas vacías, pero expresó que el estado de derecho se puede revisar. “Los corruptos no son las instituciones, son los miembros de las instituciones. No me gusta generalizar”, dijo.

“Hay que evaluar también cómo se escoje a los funcionarios y en los municipios hay evaluar también cómo se escoje la figura del legislador municipal que hoy día es un sello de goma del alcalde”, manifestó.

“Hay estados en que se hace una primaria abierta, pero ese es un debate bien profundo. Hay que debatirlo”, agregó el Presidente de la Cámara.

“Siempre hay espacio para mejorar, hay muchas leyes anti corrupción, se le dan seminarios y los funcionarios conoce la ley”, dijo por su parte el Presidente del Senado. Dalmau Santiago indicó que “es un por ciento muy bajo” el que actúa de forma contraria a la ley. “Esto no es parte de la historia política, es parte de conductas de personas que le fallaron al País, porque la historia del País está llena de grandes políticos, de grandes próceres que honramos por su servicio y su honestidad”, expresó.

Preguntado si las sillas vacantes de alcaldes y legisladores deben ser llenadas en una elección en la que participe todo el pueblo dijo que “es un planteamiento bien válido, pero el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolvió en un caso en 1981, que son los partidos los dueños de los escaños”. Añadió que el caso llegó al Supremo federal por una vacante que surgió tras la muerte de un legislador.

No obstante, reconoció que el estado de derecho se podría modificar por la vía legislativa y dijo que como está sobre el tapete una reforma electoral “por ahí cabe cualquier planteamiento de los que se están haciendo relacionados a los escaños”.

“Creo que el Código Político está bien hecho. Veo de la manera más amplia la participación cuando la gente elige a un candidato bajo una insignia, muchos están votando porque creen en lo que representa ese partido dentro de la ideología. Mi posición es que este escaño le pertenece al PNP y debe seguir así”, sostuvo por su parte, el senador Ríos Santiago. Agregó que el que quiera participar en las elecciones especiales de Cataño y Guaynabo puede hacerlo, pero “tiene que afiliarse al PNP”.