Luego de escuchar hoy por unas tres horas, a puertas cerradas, a la fiscal, Betzaida Quiñones, el presidente de la Comisión de lo Jurídico, de la Cámara de Representantes, Orlando Aponte Rosario, dijo que evalúan la posibilidad de acudir a los tribunales para obligar al Departamento de Justicia a entregarles documentos relacionados sobre la alegada paralización de casos bajo la incumbencia de Wanda Vázquez Garced.

La fiscal Quiñones alega que, en 2019, siendo Vázquez Garced secretaria de Justicia, y Olga Castellón la jefa de fiscales, fueron paralizados los casos que ella tenía asignados sobre el asesinato del cantante de música urbana Kevin Fret y de la muerte del abogado Carlos Cotto Cartagena.

Aponte Rosario indicó que se trata de unos memorandos “que preparó la fiscal Quiñones cuando se le ordenó que paralizara la investigación, que no entrevistara testigos determinados, cuando se le desautorizó a que se entrevistara con unos testigos que en ese momento de la investigación ella entendía que eran esenciales”.

“Ese tipo de comunicaciones nosotros tenemos que obtenerla. De hecho, creo que corroborarían de una forma fáctica las denuncias que ella ha hecho. Nosotros no estamos exigiendo la totalidad del sumario fiscal (expediente), pero al menos, estas comunicaciones que pudieran validar y arrojar luz y son relevantes para el objetivo de esta investigación”, sostuvo el legislador en declaraciones a periodistas luego de concluir la vista ejecutiva a la que compareció la fiscal, acompañada por la abogada Marianne Santini.

Indicó que “ya se hizo un requerimiento de información al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, y dijo que no lo va a producir porque entiende que no es algo que está abierto al público. El presidente de la Cámara le hizo la misma petición, firmada por él y también, lo negó”.

“Voy a estar hablando nuevamente con el presidente (de la Cámara, Rafael ‘Tatito’ Hernández Montañez) y si es la determinación recurrir al foro judicial, para obligar al Departamento de Justicia a entregar esto antes de la vista de Wanda Vázquez”, dijo para agregar que la exgobernadora está citada para comparecer a vistas públicas el 29 de este mes.

Aponte Rosario sostuvo que, en la vista ejecutiva de hoy, surgió información nueva, pero “no la voy a estar divulgando”. Añadió, sin embargo, que la nueva información no cambia el curso de la investigación. Abona a sus denuncias, aclaró.

“No he pedido inmunidad”

“Los documentos que ellos están pidiendo, por instrucciones del Secretario de Justicia yo no los puedo ofrecer. Le dije a ellos que los canalizaran a través del Secretario y del Departamento de Justicia para que fueran entregados en caso de que el Secretario decida entregarlos”, dijo la fiscal Quiñones.

“Contesté todas las preguntas que ellos que me cursaron, entiendo que hubo unas preguntas nuevas que no se habían cursado anteriormente, se abundó en unos aspectos que se había abundado. Ellos ya tienen una idea más amplia de donde partir y hacer su trabajo legislativo”, dijo por su parte, la fiscal Quiñones, quien agregó que no ha solicitado ningún tipo de inmunidad.

“No he pedido inmunidad, ni vista ejecutiva, ni trato en específico. Vengo aquí a decir la verdad y me he sostenido en eso. Lo he hecho bajo juramento, lo hice en el FEI (Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente) y me sostengo en lo mismo. Lo diré hasta las últimas consecuencias”, sostuvo la fiscal a preguntas de la prensa.

Aponte Rosario indicó por su parte, que por el momento no cree necesario ofrecer algún tipo de inmunidad a la fiscal y agregó que los miembros de la comisión de lo Jurídico también se han expresado que en este momento no están inclinados a votar a favor (de la protección). “No hablamos de inmunidad penal, queríamos que ella pudiera hablar sin reservas”, sostuvo el legislador popular.

Aponte Rosario dijo también que la comisión cameral hará gestiones a través del gobierno federal para lograr la comparecencia de la fiscal Castellón, quien se alega está destaque en el Departamento de Justicia de Estados Unidos. “Esa sería la primera gestión que vamos a hacer esta misma semana, ver la posibilidad de que el Departamento de Justicia federal acceda o colabore o permita de alguna manera que nosotros hagamos la entrevista, a través de videoconferencia, si es que no está en Puerto Rico”, agregó.

“Si alguien debe comparecer a este foro a contestar preguntas y dar explicaciones y a fijar su posición, es la fiscal Olga Castellón. Vendrá voluntariamente, se amparará en algunas leyes federales para no comparecer, no sabemos. Pero, desde mi punto de vista, es esencial que venga a contestar preguntas sobre lo que ha planteado la fiscal Quiñones públicamente y ante le Comisión”, sentenció por su parte, el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón.

Reacciona Domingo Emanuelli

Por su parte, el Secretario de Justicia se reafirmó en declaraciones escritas que por virtud de ley, la agencia está impedida de proveer a la Comisión de lo Jurídico los sumarios fiscales y varios documentos que forman parte de las investigaciones relacionadas con las causas de muerte de Kevin Fret y Carlos Cotto Cartagena.

“La Ley Orgánica del Departamento de Justicia y nuestro ordenamiento jurídico vigente son claros, categóricos y específicos en la confidencialidad de las investigaciones activas y los documentos que componen el expediente. Publicar la información que contiene el sumario fiscal pudiera ir en detrimento directo de las investigaciones, divulgando información sensitiva producto de una investigación que no está cerrada y perjudicando así las posibilidades del Ministerio Público para presentar cargos cuando en efecto esté recopilada la prueba necesaria para probar los hechos más allá de toda duda razonable”, indicó Emanuelli.

“No lo digo yo, lo establece la ley y ha sido validado por el Tribunal Supremo, por lo que es mi deber como secretario cumplir con esta normativa y proteger las investigaciones criminales. Todo fiscal y abogado conoce estos preceptos legales y le corresponde seguirlos para evitar que se afecten los procesos y la justicia que merecen las víctimas. Como abogado, el presidente de la comisión conoce esto”, agregó.

Sostuvo que el Artículo 13 de la Ley Núm. 204-2005, según enmendada, conocida como Ley Orgánica del Departamento de Justicia, establece que los expedientes investigativos no pueden ser objeto de inspección, examen, ni divulgación mientras se conduce la investigación.

“Reafirmamos que los documentos que obran en los sumarios fiscales pueden revelar información sobre la identidad de una fuente confidencial, como testigos, confidentes o encubiertos, que proveyeron la información con las garantías de confidencialidad que cobijan al sumario fiscal en este momento. Además, podrían contener información recopilada como parte de una investigación criminal que, de ser publicada, podría poner en peligro la vida o seguridad de un ciudadano”, argumentó el Secretario.

Dijo que “publicar información del sumario fiscal podría interferir en el procedimiento criminal y podría perjudicar el derecho de una persona a un juicio justo e imparcial”.