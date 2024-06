El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes, Ángel Matos, confirmó este martes que no atenderán el proyecto de ley de la senadora por Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, para limitar el derecho al aborto en las menores de 15 años.

“Ese proyecto no tendrá paso en esta Asamblea Legislativa”, sostuvo Matos sobre la medida que le exigiría a toda menor de 15 años contar con la autorización de, al menos, uno de sus padres o custodios legales al momento de practicarse un aborto.

Este medio supo que en el caucus popular ningún legislador favoreció que el proyecto fuera considerado en la sesión de este martes, último día para la aprobación de medidas nuevas.

El Proyecto de Senado 495 -aprobado por el Senado el 17 de junio- ha sido rechazado por diversas organizaciones que han advertido que esta restricción tendría como resultado limitar el acceso a abortos seguros para personas menores de edad. Señalan, además, que las clínicas de aborto están ubicadas en el área metropolitana y que solo dos de las cuatro ofrecen el servicio a menores de 16 años.

Durante la discusión de la medida en el Senado, se incluyó lenguaje para disponer que en aquellas instancias en que la menor de 15 años o menos alegue que el embarazo es resultado de una agresión por parte de su progenitor o tutor legal, la clínica o centro hospitalario, no vendrá obligado a cumplir con el requisito de exigir la presencia de uno de los progenitores o el custodio legal, así como de la prestación del consentimiento informado por parte de estos.

La clínica o centro sí vendrá obligado a ejercer una custodia de emergencia al amparo de la “Ley para la Prevención del Maltrato, Preservación de la Unidad Familiar y para la Seguridad, Bienestar y Protección de los Menores,” (Ley 57-2023), según dispuesto en su Artículo 9. Deberá, a su vez, incluir en el expediente de la menor el número de referido al Departamento de la Familia.

El día de la aprobación de la medida en el Senado, Rodríguez Veve expresó, en sus redes sociales, que la discusión no se debe circunscribir en quiénes están a favor o en contra del aborto, “sino que toda la discusión debe estar centrada en proteger a las menores víctimas de agresión sexual. No puede haber excusas. Todos los casos, todos, deben ser referidos para asegurarnos que esas niñas y adolescentes no estén en riesgo”.

Ayer, en un mensaje cursado, la senadora de Proyecto Dignidad dijo que con su determinación de “secuestrar” la medida”, el caucus popular “deja por la libre a los agresores sexuales, quienes podrían seguir encubriendo su delito a través del aborto. Con esta decisión, las menores de 15 años o menos se quedan desprotegidas”, argumentó.