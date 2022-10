La Cámara de Representantes no logró esta tarde los 34 votos para ir por encima del veto del gobernador Pedro Pierluisi en la medida que busca establecer un salario mínimo base, a partir de $8.50 la hora, para los empleados públicos.

La pieza legislativa, en su reconsideración del veto, obtuvo 30 votos a favor y 19 en contra de la delegación novoprogresista. Por disposición constitucional, para que uno de los cuerpos legislativos pueda sobrepasar un veto, necesita el aval de tres cuartas partes de sus miembros. En el caso de la Cámara, serían 34 de los 50 representantes.

Antes de que la medida (Proyecto del Senado 563) fuera llevada a votación al pleno cameral, la delegación novoprogresista anunció que el caucus de la colectividad en la Cámara había decidido no dar paso a la pieza legislativa porque “no contempla un aumento a empleados públicos tan amplio como el Plan de Clasificación y Retribución (PCR)”.

El proyecto de ley había sido aprobado, con votos de todas las delegaciones legislativas, el pasado 25 de junio, último día para la aprobación de medidas en la pasada sesión ordinaria. Poco después, el 25 de agosto el Gobernador vetó la pieza legislativa.

La medida busca igualar a los empleados públicos a la Ley de Salario Mínimo de 2021 que colocó a los empleados de la empresa privada en $8.50 la hora en 2022 y en 2023 devengarán $9.50 la hora y $10.50 la hora en 2024.

“Que se haga constar de qué lado está la delegación del PNP, si del lado de los trabajadores o del lado de Pierluisi y de la Junta de Control Fiscal”, dijo el presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez al tiempo que reclamó que la medida “no afectaría en lo más mínimo el PCR”.

El representante popular Domingo Torres García, quien preside la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara, indicó al abrir el debate, que el PS 563 “no cancela” el PCR de los empleados públicos. “El que diga eso está errado. No sabemos en esas escalas, quiénes son los empleados van a ser impactados de forma positiva y quiénes no”, argumentó Torres García.

El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez Lebrón dijo por su parte, que por tercera ocasión reafirmaba su voto a favor de la medida senatorial.

“Honestamente no puedo entender por qué alguien se puede oponer a que un empleado tenga como mínimo un salario que no sea de hambre. En una sociedad como esta en la que no ha habido aumentos a empleados públicos por años, el no reconocer esto es un acto de injusticia”, indicó.

Márquez Lebrón agregó que “en ningún sitio, el veto del gobernador dice que este PCR le va a garantizar al 100 por ciento de los empleados públicos, salarios por encima del salario mínimo actual”.

“Nosotros vamos siempre por encima del veto del gobernador en beneficio de la gente”, indicó la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Mariana Nogales Molinelli.

Mientras que, el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez dijo “que la mejor vía en estos momentos para hacerles justicia a nuestros servidores públicos, esos hombres y mujeres que todos los días dan lo mejor de sí para nuestro pueblo, es esa plataforma (el PCR)”.

El portavoz alterno novoprogresista, Gabriel Rodríguez Aguiló dijo por su parte que el PS 563 “le haría justicia a menos del 5% de los empleados públicos, versus el PCR que establece sobre una nueva escala salarial en sobre 86 agencias”.

El presidente de la Central Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), Emilio Nieves Torres, quien observó el debate desde las gradas aseveró que el proyecto contiene los mismos parámetros de salario mínimo que han sido legislados y aprobados para los trabajadores del sector privado.

Nieves Torres sostuvo que la medida aplicaría a unos 12 mil empleados públicos y no a la totalidad de 130 empleados de las agencias públicas. “Se trata de una medida de justicia para cerca del 9% de los empleados públicos”, indicó.

Tatito aumenta salario mínimo a 38 empleados de la Cámara

Mientras transcurrían los trabajos de la sesión, el Presidente de la Cámara, firmó desde el hemiciclo, una orden ejecutiva para aumentar a $8.50 la hora el salario unos 38 empleados del cuerpo legislativo con un sueldo de $7.25 la hora, el salario mínimo federal.

Hernández Montañez dijo que cuatro de estos empleados realizan labores administrativas en la Cámara y los restantes 34, se desempeñan en labores clericales y trabajo de campo en oficinas legislativas. Detalló que los empleados serán equiparados a $8.50 la hora en 2022; $9.50 la hora en 2023 y $10.50 la hora en 2024.

El líder legislativo indicó que los aumentos serán financiados “con el Fondo General de la Cámara”.