El vicepresidente de la Cámara de Representantes, José “Conny” Varela, indicó esta mañana que el proyecto que enmienda profundamente la Ley Electoral no será atendido hoy en ese foro legislativo, en este último día de aprobación de medidas de la presente sesión.

El Proyecto del Senado 909 fue aprobado anoche en el Senado con votos populares y penepés, y en medio de reclamos de los partidos minoritarios y el senador independiente José Vargas Vidot sobre falta de participación en el proceso y sobre cómo el texto de la medida supuestamente los excluye del proceso electoral.

“No me va a dar el tiempo para ver el proyecto”, dijo Varela, quien está en cargado en la Cámara de atender los asuntos electorales. “Voy a tener reuniones con todos los portavoces de los partidos y voy a tener vistas públicas”.

Varela fue quien inicialmente inició un proceso de enmiendas a la Ley Electoral el año pasado, pero por un acuerdo entre los presidentes legislativos, la redacción de la medida cayó en manos del Senado y el equipo electoral del Partido Popular Democrático.

Varela sí llegó a presentar un proyecto de ley, pero no fue recibido con agrado por los partido minoritarios ni por el Partido Nuevo Progresista, que sí le votó a favor al PS 909.

De otra parte, los cuerpos legislativos están a la expectativa de que la Junta de Supervisión Fiscal se exprese sobre la resolución del presupuesto. El ente fiscal envió una carta notificando que tenían hasta ayer para aprobar y concluir el proceso, pero los legisladores se limitaron a aprobar la resolución en comité de conferencia, sin llevarlo a la consideración del pleno.

“No me han dicho nada todavía y no he recibido nada”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa Rodríguez, al hablar sobre su comunicación con la Junta. “En la medida en que la Junta no se exprese no se puede mover la medida”.

El presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, ha insistido en aprobar el mismo día en el pleno tanto el presupuesto como el proyecto del impuesto a las empresas foráneas, al argumentar que ambos asuntos están entrelazados. De hecho, el impuesto a las foráneas le garantiza al fisco al menos $1,400 millones.

Debido a que el presupuesto está aprobado en comité de conferencia, la medida está “viva” y puede atenderse pasado el día de hoy, última fecha para aprobar medidas en la sesión.

Hoy, no obstante, debe aprobarse en el Senado el Proyecto de la Cámara 1367 sobre las empresas foráneas. Ayer la Comisión de Hacienda rindió un entirillados de la medida con limitadas enmiendas. Debido a que el proyecto ya fue aprobado en la Cámara, Hernández Montañez anticipó que en la sesión del lunes el cuerpo legislativo que dirige anunciará que no concurre con los cambios del Senado para afinar una medida, a ser aprobada el mismo lunes, en comité de conferencia.

Mientras, el líder cameral dejó la puerta abierta a que hoy se reconsideren en la Cámara dos medidas derrotadas ayer: la que transfiere $165 millones de la Corporación del Fondo del Seguro del Estado para mitigar los aumentos de energía eléctrica y agua potable y el proyecto que, entre otras cosas, eleva a rango de ley el proceso de transición en la Legislatura entre administración y administración tras las elecciones generales (Proyecto de la Cámara 1387).

Esta mañana, el gobernador Pedro Pierluisi hizo un llamado público a la Legislatura a que aprueben la medida, argumetando que implicaría, en el caso energético, un ahorro de cinco centavos el kilovatio hora. Sin embargo, no precisó por cuánto tiempo se experimentaría ese ahorro.

El líder cameral sostuvo que la mayoría PPD votó en contra del proyecto de la CFSE, en el que Hernández Montañez aparece como coautor, luego de que los novoprogresistas votaran en contra del proyecto de transición legislativa. Hernández Montañez fue el principal defensor de la medida en el hemiciclo.

“Si podemos llegar a un acuerdo en el proyecto de transición”, contestó Hernández Montañez sobre si la intención era reconsiderar ambas medidas hoy.

En declaraciones escritas hoy, el gobernador Pedro Pierluisi, al referirse al PC 1387, sostuvo que “los miembros de ese cuerpo legislativo (la Cámara) podrían pedir hoy la reconsideración de la medida y aprobarla para así evitar este alza sustancial y darle un alivio al pueblo de Puerto Rico”.

“Como gobernador estoy procurando que podamos mitigar en el bolsillo del pueblo esta situación global con el precio del combustible. Nos unimos para poder hacer una moratoria en el impuesto a la crudita. Les pido que nos unamos nuevamente y por el pueblo de Puerto Rico para mitigar este aumento a la luz”, agregó.

Ayer, el portavoz penepé en la Cámara. Carlos “Johnny” Mendez Núñez, introdujo una enmienda al proyecto de la CFSE para disponer, en esencia, que el administrador tendría que ingeniárselas para recuperar los $165 millones que saldrían de sus arcas. El Proyecto de la Cámara 1387 había sido enmendado en la Comisión de Gobierno para que el dinero a usarse para el repago saliera de excedentes del Fondo General y aumentos en los ingresos del Estado.

El resultado final sobre el método de repago, dijo Hernández Montañez, podría consistir en una combinación de excedentes del presupuesto y la aprobación de una amnistía para que patronos morosos se pongan al día en sus deudas con la CFSE.