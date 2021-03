La representante Yashira Lebrón Rodríguez anunció la radicación del Proyecto de la Cámara 327 el cual faculta al Negociado de Telecomunicaciones a atender y disponer de las reclamaciones hechas por los consumidores sobre el servicio brindado por las compañías de telecomunicaciones proveedoras de internet, particularmente las relacionadas a controversias sobre la velocidad del servicio.

“Muchos consumidores alegan que, con frecuencia, sufren de interrupciones de servicio o problemas con la velocidad del servicio de internet por el cual pagan mensualmente. También reclamaban que la publicidad y el mercadeo sobre la velocidad del internet es una de las principales herramientas que las compañías proveedoras utilizan para adquirir clientes, pero que los consumidores establecen que no reciben la velocidad por la cual pagan. En particular, alegan que, aunque pagan mensualmente por una velocidad específica de internet, la velocidad que recibían en sus respectivos dispositivos electrónicos no concordaba con la ofrecida el anuncio particular”, dijo la legisladora en la Exposición de Motivos de la medida.

El proyecto viabiliza que cualquier ciudadano pueda radicar una querella sobre la baja en velocidad ante el Negociado para su correspondiente investigación.

Ha trascendió públicamente que los estados de Nueva York, West Virginia y Georgia iniciaron pesquisas para multar a proveedores de internet que falseen el servicio que brindan de velocidad de internet y ancho de banda. Incluso, el estado de West Virginia regula este servicio mediante una legislación conocida como “Consumer Credit and Protection Act”, W. Va. Code §46A-1-101 et seq. Sin embargo, las quejas de los consumidores sobre los servicios de las compañías proveedoras de internet se extiende a otros estados.

“En Puerto Rico, existen discrepancias sobre qué agencia tiene jurisdicción primaria para atender las reclamaciones de los consumidores relacionadas con las compañías de telecomunicaciones proveedoras de acceso al Internet, entre el Departamento de Asuntos del Consumidor y del Negociado de Telecomunicaciones. Ante esta discrepancia, los consumidores se han visto desprovistos de un ente gubernamental que atienda las querellas y agravios de los consumidores”, agregó la representante del Partido Nuevo Progresista por Bayamón.