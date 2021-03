En un confuso proceso parlamentario la Cámara de Representantes derrotó hoy una resolución de los representantes del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en la Cámara, Mariana Nogales Molinelli y José Bernardo Márquez Reyes para que una comisión especial investigara las irregularidades que reclama la ex candidata de la colectividad, Eva Prados, en la elección del Precinto 3 de San Juan.

La medida recibió 21 votos a favor, 20 en contra y cuatro representantes votaron abstenidos. A pesar de que la resolución obtuvo el mayor número de votos de los legisladores presentes en la sesión, no logró los 26 votos que requiere el reglamento de la Cámara. Además de la delegación novoprogresista, votaron en contra cuatro populares (Luis Cruz Burgos, Jesús Santa, Roberto Rivera Ruiz de Porras y Edgardo Feliciano Sánchez). Además, se abstuvieron los populares Luis “Narmito” Ortiz Lugo, Héctor Ferrer Santiago y José Aníbal Díaz Collazo y la representante del Proyecto Dignidad, Lissie Burgos Muñiz. Al menos dos populares se ausentaron de la sesión, Ángel Matos García y Lydia Méndez Silva.

PUBLICIDAD

Tras un debate matizado por los colores políticos y reclamos de irregularidades en el escrutinio general de votos, la medida primero fue derrotada a viva voz, pero el representante popular Luis Raúl Torres y la representante Nogales Molinelli reclamaron que se llevara a votación final por lista.

La pieza legislativa recoge los reclamos de Prados en una demanda que está pendiente en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan.

En sus primeros resultados de la noche del evento electoral, la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), colocó como vencedora a Prados con una ventaja de 1,100 votos, pero luego del escrutinio general de votos, certificó como vencedor al representante novoprogresista, Juan Oscar Morales con 8,649 votos, frente a la candidata del MVC con 8,521 votos, con una ventaja de 128 votos.

“Con la resolución de la Cámara 322 no estamos proponiendo un proceso novel para esta Cámara de representantes, sino rescatando la memoria de un mecanismo ampliamente utilizado por este pueblo”, reclamó la representante Nogales Molinelli.

La legisladora argumentó que la comisión venía obligada a estudiar los méritos de las alegaciones y presentar uno o varios informes detallando los hallazgos, conclusiones de hechos y derecho y unas recomendaciones que, a su vez, deberán evaluar si procede o no la exclusión de Morales del escaño, entre otros remedios posibles. “Nuestra resolución no busca ventajas políticas baratas, sino garantizar que este país el electorado sepa que puede contar con un mínimo de garantías constitucionales y procesales”, afirmó la legisladora del MVC.

“La licenciada Prados Rodríguez no se ha valido de la intimidación ni ataques personales al señor Morales Rodríguez para intentar desviar la atención de los méritos de su impugnación. Tampoco ha amenazado con utilizar alguna ventaja partidista que pueda conseguir en otras ramas de gobierno para censurar los intentos de esta cámara de Representantes”, argumentó Nogales Molinelli.

PUBLICIDAD

Por su parte, el representante Morales reclamó que se trata de “un caso frívolo” y que no existe evidencia de irregularidades en la votación. “Han decidido traer por los pelos la película que se viene viendo desde el 3 de noviembre”, sostuvo el legislador novoprogresista.

“Cada uno de los que están en sus bancas es porque la gente decidió que ustedes sean quienes los representen. La CEE emitió sus certificaciones, por eso están aquí. Están aquí porque matemáticamente obtuvieron la mayoría y el favor del pueblo, pero todavía tenemos gente que quiere ser como el Tío Nobel, casi ganador y ese es un precedente nefasto. Quieren que se eliminen votos de la Unidad 77 (voto adelantado) porque no los favorecieron”, dijo Morales.

“No se está prejuzgando nada, no se están adelantando conclusiones, pero tenemos una responsabilidad, un mandato constitucional. En la historia, cuando se hacen esos reclamos, hay que cumplir con la responsabilidad, lo otro sería rehuir”, dijo en su turno en el debate, el representante independista, Denis Márquez Lebrón

“En ese fatídico y perverso escrutinio general orquestado por Edwin Mundo y el comisionado penepé (Héctor Joaquín Sánchez) se formó el desmadre electoral más grande. Maletines que nadie sabía dónde estaban, maletines que se contaron doble, actas cuadradas que nadie sabía dónde estaban”, expresó en su turno el representante popular, Luis Raúl Torres.

“Yo sé todos los desmadres que ocurrieron en esa unidad 77. Maletines que se contaron doble, si favorecía al PNP. No había balance en esa supervisión y cómo no había bitácora, si favorecía al PNP se volvía a contar”... Me querían volar los votos”, sostuvo Torres.

PUBLICIDAD

La licenciada Prados, quien se encontraba en las gradas al reaccionar a la votación dijo que “es la primera vez en la historia que una solicitud de una investigación de impugnación no está siendo atendida”.

“No estamos pidiendo que se separe al señor Morales de su cargo, sino que se evalúe la evidencia que no ha sido atendida ni por la Cámara ni por el tribunal. Existen unas 178 papeletas de la Unidad 77 en el Precinto 3 en exceso de los solicitantes”, sostuvo Prados Rodríguez.

Dijo que aunque Manuel Natal alega lo mismo, en su caso surge que el número de papeletas es mayor al de electores y a su vez mayor que la ventaja de Morales.

“Me preocupa la falta de urgencia para atender el asunto”, expresó la ex candidata a la Legislatura por el MVC. “El caso sigue vive en los tribunales, seguiremos en nuestra lucha. Está ante la jueza Rebecca de León”, agregó.