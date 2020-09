La mayoría novoprogresista en la Cámara de Representantes derrotó esta tarde, a viva voz, una moción del representante independentista Denis Márquez Lebrón para que el cuerpo legislativo tome conocimiento y atienda el nombramiento del designado Secretario de Estado, Raúl Márquez Hernández.

Márquez Lebrón dijo que ya que la gobernadora Wanda Vázquez Garced no lo ha enviado para evaluación a la Legislatura y ante la envergadura del cargo, la Cámara debe tomar conocimiento de la designación de Márquez Hernández para evaluarlo y llevarlo a votación.

“Yo le estaría votando en contra, pero también es un acto de defensa de los poderes constitucionales. Este es el momento oportuno de evaluar ese nombramiento. Ese es un nombramiento que debe estar lo menos posible en receso y ahora estamos a merced de que la gobernadora decida si quiere enviarlo o no”, sostuvo el legislador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Pero, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez al rechazar la petición de Márquez Lebrón, dijo que le estaban dando deferencia a la gobernadora para que someta al nominado al escrutinio de la Legislatura.

Este es uno de los pocos puestos en el gobierno que requiere la aprobación de Cámara y Senado.

Méndez indicó que “todavía queda tiempo” en la presente sesión extraordinaria para que la gobernadora remita al nominado a la confirmación de las cámaras legislativas y de lo contrario dijo que la Cámara podría auto convocarse.

En una entrevista con Primera Hora, Márquez Hernández dijo que tan pronto fue nominado al cargo dio por terminados los contratos que mantenía con el Senado, aunque reconoció que su esposa, cuyo nombre no quiso revelar, sigue siendo contratista de la Cámara Alta.

El abogado fue designado por la gobernadora Garced, el pasado 31 de agosto a la silla vacante del Departamento de Estado estando la Legislatura en receso. El 28 de agosto, dijo entonces el nominado, que fue el último día que trabajó mediante sus contratos con el gobierno.

-¿Además de la Presidencia del Senado tenía usted contratos con otros senadores?, le preguntó este diario.

“La oficina de mi esposa tenía otros contratos y en algunas ocasiones yo le rendía servicios a la oficina de mi esposa y a través de esos contratos les daba servicios a otros legisladores de la mayoría”, dijo.

-¿Y esos contratos de su esposa están activos?

“Mi esposa tiene una preparación similar a la mía, yo tengo un juris doctor y un legum magister (maestría en Leyes). Mi esposa es abogada y tiene su propia oficina de la cual ella es dueña en un 100 por ciento. El que escogió salir de la práctica privada y entrar al sector público y trabajar como Secretario de Estado fui yo, no fue ella y no me meto en su práctica profesional. Entiendo que ella ha continuado con su práctica y su oficina como la tenía, incluso tenemos un régimen de capitulación absoluta, que ni siquiera tenemos un régimen económico en común. Supongo que ella continúa trabajándolos (los contratos) porque no me ha comunicado lo contrario”, indicó.

Márquez Hernández dijo que tiene la encomienda de trabajar con la asignación de fondos federales y con el proceso de transición entre el gobierno saliente de Vázquez Garced y la administración que resulte electa el próximo 3 de noviembre.