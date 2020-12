Con el rechazo de las minorías, la mayoría novoprogresista en el Senado aprobó hoy, primer día de la sesión extraordinaria, dos de los proyectos que buscan promover en Washington que Puerto Rico sea anexado como estado de la unión americana.

La Cámara de Representantes, aprobó también, en votación partidista, otra de las medidas de cabildeo por la estadidad.

El Senado aprobó el Proyecto 1674, que dejaría en manos del gobernador electo Pedro Pierluisi cuándo y cómo convocar a una nueva consulta de status en seguimiento al plebiscito del paso 3 de noviembre en el que la estadidad obtuvo un 52% frente a un 48% en contra. También se aprobó en el Senado, la Resolución Conjunta 599, que pide al Congreso de Estados Unidos valide los resultados del plebiscito. Estas dos medidas pasan al escrutinio de la Cámara de Representantes.

PUBLICIDAD

Esta a su vez, aprobó hoy el proyecto 2605, que propone celebrar una elección especial para que el pueblo de Puerto Rico escoja a una delegación con cuatro cabilderos de la estadidad en el Congreso y dos en el Senado federal. Este proyecto, también debe ser aprobado en el Senado.

El senador independentista, Juan Dalmau Ramírez dijo que con las medidas la mayoría novoprogresista compromete la voluntad democrática emitida en las urnas y el pasado 3 de noviembre, “el pueblo dijo que la composición de la Legislatura debía cambiar”.

Dalmau indicó además, que “se compromete un presupuesto multimillonario para escoger dos senadores de embuste y cuatro congresistas de embuste”. Agregó que es un proyecto “para amarrarle las manos a la próxima Asamblea Legislativa”.

“Nosotros ganamos y tenemos que seguir adelante con nuestra causa y con nuestra lucha”, ripostó por su parte, el senador novoprogresista, Henry Neumann.

“Después de cinco plebiscitos de estatus político realizados en el 1967, 1993, 1998, 2012 y 2017, y de la claridad de los resultados del más reciente en noviembre 2020, el gobierno federal debe poner fin al injusto y fracasado estatus territorial”, reclamó a su vez, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

“Esta es una sesión de despedida para mayoría en la que se pretenden aprobar medidas acomodaticias. Me parece que algunos no han internalizado el mensaje en las urnas”, dijo el senador independiente, José Vargas Vidot.

En el debate en la Cámara, el representante popular, Luis Vega Ramos dijo que la legislación constituye “una falta de respeto y un despilfarro de fondos públicos”. Vega Ramos sostuvo además que las medidas no pasan el crisol constitucional pues no permiten que electores que no creen en la estadidad participen en el proceso.

PUBLICIDAD

“Esto es ruido cuando hay tantas cosas pasando en el País… Con esto no adelantamos un solo paso”, expresó por su parte el representante independiente Manuel Natal Albelo.

Mientras, el representante novoprogresista, José Aponte Hernández defendió la propuesta legislativa. “En ese proyecto estamos haciendo buena la palabra empeñada en el programa del PNP. No ha sido un trabajo de espaldas al pueblo. Se le ha hablado claro al pueblo”, sostuvo Aponte Hernández, autor de la pieza cameral.

En ambas sesiones, del Senado y la Cámara, se aprobaron varias de las 34 medidas que la gobernadora, Wanda Vázquez Garced incluyó en la agenda de la sesión extraordinaria.

El Senado dio paso al proyecto de La Fortaleza que busca derogar los Artículos 159 y 160 del Código Penal de Puerto para sustituirlos por postulados nuevos que tipifiquen de forma clara el delito de trata humana en sus distintas modalidades.

La Cámara aprobó con enmiendas el proyecto de administración que busca definir y establecer como delito el feminicidio, un reclamo de los grupos feministas, mientras que el Senado, avaló la medida que obliga a la Oficina de Gerencia y Presupuesto a identificar fondos para cumplir con las órdenes ejecutivas que buscan atajar los asesinatos de mujeres y la violencia de género.

También se aprobó una medida que extiende de 4 a 6 años el término del director ejecutivo del Instituto de Ciencias Forenses y otra que asigna el 1% de los recaudos del impuesto a los cigarrillos a la Escuela de Artes Plásticas, el Conservatorio de Música y la Corporación de las Artes Musicales.

En comité de conferencia quedó el Proyecto de la Cámara 2592 que requiere que los sub contratistas sean registrados en la Oficina del Contralor.

Ambas Cámaras recesaron sus trabajos hasta este miércoles.