La vista de la Comisión de Salud sobre el contrato de $38 millones a la compañía Apex General Contractors para la compra de pruebas rápidas del cororavirus, pautada para mañana jueves, fue pospuesta para el próximo lunes, 11 de mayo.

En la vista de mañana se esperaba la comparecencia de Juan Maldonado, exjefe de la Administración de Transporte Marítimo y abogado de la empresa Apex.

En la vista cameral celebrada ayer martes, ofreció su testimonio bajo juramento Mabel Cabeza, quien era la mano derecha del ex secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado. Cabeza luego fue trasladada en destaque a La Fortaleza como enlace con el task force médico, posición que ocupó hasta ser despedida por el nuevo secretario, Lorenzo González.

PUBLICIDAD

Durante su testimonio, la exfuncionaria, que ha sido vinculada con el contrato de $38 millones, negó haber tramitado cotizaciones y propuestas de suplidores de pruebas del COVID-19. A su llegada, pidió sin éxito la inhibición del presidente de la Comisión de Salud, Juan Oscar Morales.

Hoy a través de las redes sociales, Morales se defendió de unos mensajes de WhatsApp compartidos por Jenny Espada, abogada de Cabeza, en los que salen a relucir comunicaciones suyas con la exfuncionaria.

"Esa aseveración que está difundiendo la Lcda. Espada es falsa. Precisamente esos mensajes los mostré ayer a periodistas. Son casos de constituyentes y personas que se comunican a diario con la Comisión con situaciones que refiero a las agencias y en Salud era la Sra Cabeza", señaló Morales en sus redes sociales.

“En el ejercicio de mis facultades como Representante del Precinto3 de San Juan, siempre he abogado por mis constituyentes frente a las agencias gubernamentales. Nunca he solicitado prioridad o trato preferencial, sino trato justo y eficiente, no para mí, sino para mis constituyentes del Precinto 3. Esa es mi labor como Representante y la seguiré ejerciendo. La investigación de la Comisión de Salud continuará su curso como corresponde. No nos vamos a distraer con bolas de humo, ni con ataques infundados”, añadió el representante.