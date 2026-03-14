El municipio de Camuy comenzará este sábado a poner en vigor un nuevo Código de Orden Público que, entre otras cosas, impone un toque de queda para menores de 18 años.

La nueva ordenanza municipal, que aplica a los 13 barrios del ayuntamiento, precisa que el toque de queda será desde las 10:01 p.m. hasta las 6:00 a.m.

En un comunicado de prensa, en el que no se incluyó la ordenanza, el alcalde de Camuy y presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel “Gaby” Hernández, detalló que “actualizamos el manejo de menores en las vías públicas mediante un toque de queda de 10:01 de la noche a 6:00 de la mañana, con un proceso específico que comienza con una multa al tutor y, de repetirse la situación, un referido al Departamento de la Familia, siempre con el objetivo de proteger a nuestros menores y promover su seguridad”.

PUBLICIDAD

No se precisó si las intervenciones se realizarán contra menores de edad que se encuentren solos. Tampoco se dio a conocer la multa a imponer por incumplimientos.

En general, este nuevo Código incluye normas uniformes sobre seguridad, salubridad y convivencia comunitaria; regula el consumo y venta de alcohol, horarios comerciales y manejo de menores en vías públicas, así como se moderniza la fiscalización con sanciones más altas y controles sobre permisos, tránsito y vehículos abandonados.

Se precisó que la ordenanza incorpora reglas específicas para la venta y consumo de bebidas alcohólicas, los recursos de revisión ante el Tribunal de Primera Instancia, el pago electrónico de boletos, horarios de cierre de establecimientos, manejo de menores en vías públicas, vehículos abandonados y otras conductas que inciden en la convivencia comunitaria. Además, agrega un compendio de los Códigos de Calidad de Vida y Orden Público y presenta enmiendas al proceso de recogido y disposición de chatarra.

El alcalde explicó que la nueva reglamentación surge de un trabajo sostenido y técnico iniciado en 2022, enfocado en atender las realidades actuales del municipio y en establecer un marco regulatorio uniforme para todas las zonas de Camuy, con énfasis en la seguridad pública, el orden y la salubridad.

“Este código es más completo y detallado. Adopta enmiendas de las leyes de tránsito, el Código Municipal, restauración de comunidades, población sin hogar y reciclaje en Puerto Rico. Lo diseñamos con un enfoque integral de seguridad pública, orden y salubridad para todo Camuy. Por años, el equipo municipal trabajó con el propósito de proteger a los ciudadanos, uniformar la fiscalización y ofrecer reglas claras tanto a residentes como a comerciantes”, puntualizó Hernández Rodríguez.

PUBLICIDAD

El nuevo código establece una prohibición total de ingerir o poseer bebidas alcohólicas dentro de vehículos en movimiento, tanto por conductores como por pasajeros. También prohíbe la venta de alcohol desde vehículos, neveritas, carritos u otros métodos ambulantes, así como la venta para consumo fuera de la estructura del negocio. En el caso de envases de cristal, se establece una prohibición clara de expendio fuera del establecimiento, con reglas específicas para negocios con áreas mayormente al aire libre y excepciones limitadas a mesas autorizadas.

Además, se refuerza la prohibición de venta de alcohol a menores, con verificación obligatoria de identificación y mayor responsabilidad para los establecimientos. También faculta al municipio de Camuy a suspender la patente municipal en caso de tres multas a un mismo comercio.

“En el tema de horarios, establece de forma clara los cierres y expendio por día, con excepciones bien definidas para áreas turísticas y establecimientos debidamente autorizados, lo que nos permite unificar criterios en todo el municipio y fortalecer una fiscalización ordenada. Se establece el cierre a las 2:00 a.m. a los comercios que venden bebidas alcohólicas”

De igual forma, regula de forma más estricta los negocios que operan sin permisos requeridos, incluyendo los de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE), patente municipal, Bomberos y Salud. Se establece un sistema escalonado de multas que aumenta en casos de reincidencia.

Asimismo, se amplía la regulación sobre la obstrucción de aceras y vías públicas, incluyendo mesas, mercancía y actividades comerciales o culturales, y se incorpora un proceso formal para solicitar cierres temporeros de calles.

PUBLICIDAD

Entre las disposiciones nuevas, se prohíbe actos deshonestos y relaciones sexuales en espacios públicos, con sanciones específicas. También prohíbe el cobro por estacionamiento en vías públicas y establece multas por esta conducta. En materia de sustancias controladas, autoriza la intervención de agentes municipales, dispone la realización de exámenes médicos y contempla sanciones o referido a tratamiento, conforme a procedimientos definidos.

El manejo de vehículos abandonados se fortalece con definiciones de abandono, la posibilidad de remoción inmediata, notificación obligatoria y un esquema de multas y cargos por remolque y almacenaje. El proceso se alinea con la legislación estatal vigente y establece mecanismos para gravámenes cuando corresponda. Además, se actualizan las disposiciones de tránsito con un listado detallado de prohibiciones de estacionamiento, sanciones por señales no autorizadas y multas más altas por ocupar espacios designados para personas con impedimentos. También se prohíbe el uso de objetos para reservar espacios de estacionamiento, especialmente durante actividades masivas.

El ejecutivo municipal informó que su equipo orientó a los comerciantes y ciudadanos de distintas zonas para facilitar la transición y promover el cumplimiento de las nuevas disposiciones que entraron en vigor desde hoy a las 12:01 a.m. de la madrugada.