Un funeral y, posteriormente, una actividad privada parecen ser el origen de un brote de COVID-19 que ha afectado en una semana a nueve residentes de Camuy -incluyendo a seis miembros de un núcleo familiar- y el cual ha provocado la muerte de dos pacientes y el ingreso al hospital de otro par de individuos en las últimas 72 horas.

Así lo relató a Primera Hora, notablemente afligido, el alcalde de la “Ciudad Romántica”, Gabriel “Gaby” Hernández, al explicar que la línea de transmisión se originó en un funeral donde asistió una viajera que, se alega, llegó infectada desde Estados Unidos en las pasadas semanas.

Los fallecidos fueron identificados en la página del municipio, en Facebook, como Héctor Acabá, expresidente de la Legislatura Municipal; y Rocío Acabá, su hija. Los pacientes -vecinos del barrio Quebrada- tenían 76 y 48 años, respectivamente.

“Desde el inicio de la emergencia en marzo hasta el día de hoy hemos tenido 13 casos de COVID. De estos, hay nueve activos y en tratamiento y todo ocurrió en un periodo de 96 horas.... ese aumento dramático surgió en la última semana cuando el miembro de una familia se infectó y, entonces, se propagó el virus a sus padres y tres hermanos”, explicó el ejecutivo municipal al indicar que uno de los parientes reside en Barceloneta, por lo que no lo incluyen en las estadísticas que aluden al municipio.

¿Cómo comenzó la línea de contagios?, se le preguntó al alcalde quien decretó tres días de duelo por lo ocurrido.

“Según la hija del difunto, de acuerdo a las llamadas que he tenido con ella desde que comenzó todo, parece que ella recibió el virus a través de una Amistad que vino del estado de la Florida a participar de los actos de un funeral en el que, de hecho, yo estuve. Pero, después de ese funeral hubo una actividad familiar a la que también asistió esa persona infectada… entendemos que fue a partir de ahí que propagó. Allí lo coge ella, ella se lo pasa a su papá, y el señor a otra hija y de ahí continúa”, explicó al agregar que dos pacientes de la misma familia están hospitalizadas. Un tercer individuo externo al núcleo también está ingresado en una institución clínica.

Ante lo acontecido el alcalde se comunicó con la epidemióloga Fabiola Cruz, coordinadora de los sistemas de vigilancia en los municipios y el Departamento de Salud, para que comenzara un proceso de rastreo de contactos y contención del virus en el pueblo.

“Vamos a realizar pruebas masivas en los seis barrios donde entendemos que hay los mayores casos para comenzar a descartar nuevos contagios en nuestros residentes. Se llevará a cabo a manera de servicarro, empezando el miércoles”, indicó.

Simultáneamente, el alcalde firmó una orden ejecutiva con medidas más rigurosas a las establecidas por el gobierno.

“Definitivamente tenemos que tomar acción inmediata y eso es lo que estamos haciendo, el cierre de este domingo y la implementación de un horario de operaciones hasta las 7:00 de la noche en establecimientos comerciales, son unas de las medidas que entendemos necesarias para continuar dando esta batalla”, expresó el alcalde.

“Si con estas acciones hay gente que me quiere llevar al tribunal, que me lleven. La salud de mi pueblo no la puedo poner en juego”, agregó.

Las iniciativas municipales que buscan mitigar la propagación del coronavirus incluyen:

- Establecer un horario de cierre en comercios camuyanos a partir de hoy lunes, 13 de julio de 2020, hasta el miércoles 22 de julio. Los establecimientos podrán operar hasta las 7:00pm. Establecimientos dedicados a la venta de comidas siempre y cuando ofrezcan servicios de “delivery” y/o “carry-out” podrán operar exclusivamente bajo esas modalidades hasta las 9:00pm.

- Desde el lunes, 13 de julio de 2020 hasta el miércoles, 22 de julio del 2020 se establece un cierre de las Playas ubicadas en la jurisdicción de Camuy, no se permitirá público por ningún concepto.

- El domingo, 19 de julio de 2020 se establece un cierre total del comercio en el Municipio de Camuy, solo podrán operar farmacias, gasolineras y panaderías.

- A partir del martes, 14 de julio hasta el miércoles, 22 de julio se reduce ocupación de establecimientos comerciales al 50%.

- Se establecerán centros para suministrar pruebas rápidas de Covid-19 a residentes en los barrios de Quebrada, Santiago, Abra Honda, Cibao, Puertos y Piedra Gorda, estos brindarán servicios mediante servi-carro. De presentarse un caso positivo, el Municipio gestionará el mismo día la prueba molecular.

- Se desinfectarán gratuitamente establecimientos comerciales ubicados en estos barrios, cuyas patentes municipales estén al día.

- El Centro de Ayuda Municipal ubicado en el barrio Quebrada, cerrará operaciones el día de hoy, los empleados destacados continuarán brindando servicio en Centro Plaza Leonardo Avilés en el barrio Pueblo.

- Se está habilitando a partir de mañana el cuartel de la Policía Municipal en el barrio Quebrada, el mismo contará con cuatro agentes por turnos y cuatro patrullas disponibles.