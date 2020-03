Al menos 68 vuelos internacionales que estaban supuestos a llegar al aeropuerto Luis Muñoz Marín (LMM), en Isla Verde, fueron cancelados durante las próximas semanas, al tiempo que ocho líneas aéreas han informado que suspenderán sus operaciones de manera temporal como consecuencia de las estrategias mundiales que se han implementado para frenar la cadena de contagios del coronavirus COVID-19.

La información fue provista mediante comunicación escrita por Damarisse Martínez, portavoz de prensa de Aerostar Airport Holdings LLC, empresa que opera el aeropuerto LMM.

Las líneas aéreas que notificaron las cancelaciones fueron Air Transat, Air Canada, West Jet, Cape Air, Iberia, Condor, Seaborne y Air Antilles.

Los 68 vuelos cancelados generaban un total de 9,198 asientos para pasajeros. Cabe señalar que las cifras no incluyen información de West Jet y Cape Air, pues hasta esta mañana no habían entregado el informe a Aerostar.

Las fechas de cancelación varían por aerolíneas, pero comprenden en términos generales desde el 13 de marzo hasta el 15 de abril.

Primera Hora solicitó una reacción al CEO de Aerostar, Jorge Hernández de León, sobre las implicaciones que tienen estas cancelaciones para la empresa. Estamos a la espera de su respuesta.

Mientras, Hernández de León, divulgó esta semana un comunicado en redes sociales en el que precisa todos los planes que se han activado para garantizar la seguridad de los pasajeros y empleados.

Entre varias cosas, indican que las operaciones del aeropuerto se rigen por los parámetros de diversas agencias federales. Estas son United State Department of Department of Agriculture (USDA), Federal Aviation Agency (FAA), Transport Security Administration (TSA) y Custom and Border Protection (CBP). “Hemos estado en constante comunicación y coordinación con estas para repasar y actualizar los planes, según la información va transcurriendo”, sostuvo.

Los protocolos de respuesta, directamente relacionados al evento del Coronavirus, están a cargo de las agencias federales y se rigen por las guías de los Centros para el control y prevención de enfermedades (CDC), agregó Hernández de León al asegurar que se han mantenido en comunicación con todas estas agencias y con el Departamento de Salud de la isla.

“A petición del Gobierno de Puerto Rico, estamos asistiendo a la Guardia Nacional en su implantación de la orden emitida por la Gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, para establecer medidas que refuercen el cernimiento a los pasajeros que aterricen a través de San Juan. Más detalles de este proceso se estarán brindado próximamente por parte de las autoridades pertinentes”, aseguró. Precisamente hoy, el general José Reyes, de la Guardia Nacional informó que el proceso de evaluación a pasajeros comenzó ayer a las 6:00 de la tarde y que en un periodo de 12 horas se habían realizado 6,959 pruebas de cernimiento a personas provenientes de 25 vuelos.

Además, indicó que se han tomado medidas de higiene en las instalaciones, incluyendo unos “oasis de desinfectante para manos en los principales puntos de concentración de pasajeros” y rigurosidad de limpiezas frecuentes en áreas de espera.

“Semanalmente compartimos con nuestros empleados información sobre el virus y recomendaciones de prevención y establecimos una campaña activa de lavado de manos en diferentes áreas del aeropuerto, en áreas como puntos de cotejo (check points), pantallas y baños”, señaló.