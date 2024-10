“Vieques se convirtió en mi patria”.

Con esta visión, Yashei Rosario Centeno, líder comunitaria y quien protestó para retirar la Marina de la Isla Nena, se prestará como candidata independiente a la poltrona municipal para que Vieques “salga de la pelambrera” y sea autosustentable.

“Quiero el bienestar del pueblo de Vieques. Cuando enfrentamos a la Marina, lo que buscábamos era el desarrollo y bienestar de los viequenses. Detuvimos los bombardeos, pero no logramos nada en términos de desarrollo económico”, lamentó a Primera Hora.

A estos fines, propone crear la University of Vieques Agricultural Campus and Doctor D.G.A. Humanitarian Medical University, Inc.

PUBLICIDAD

También, demandaría al Servicio Federal de Pesca y Vida Silvestre (FWS, en inglés) para “recuperar las tierras que nosotros luchamos” y desarrollar un nuevo malecón y proyectos hoteleros. Augura crear 5,000 empleos directos e indirectos y establecería un anfiteatro al aire libre y una “alcaldía móvil” que llegue a los residentes quienes tienen dificultad de movilidad. Además, inauguraría un “show room” de las motoras de la empresa Arch Motorcycle, fundada por el actor estadounidense Keanu Reeves.

“Todas mis metas son los sueños del pueblo de Vieques”, aseguró Yashei Rosario Centeno. ( Suministrada )

“Lo que quiero es que Vieques tenga todo lo que necesita ya en casa”, manifestó.

Es precisamente por la dejadez hacia Vieques que atribuyó a los partidos políticos y a los residentes de la Isla Grande que se desligó del Partido Popular Democrático (PPD). Busca que se considere la separación de Vieques de Puerto Rico, para lo que persigue el endoso del expresidente Donald Trump.

“Todas mis metas son los sueños del pueblo de Vieques”, aseguró.

¿Quién es?

Rosario Centeno, de 60 años, posee un grado en artes liberales de la Universidad de Arizona. La candidata, que sufrió la muerte de su hija, es dueña de Airbnbs y sitios de acampar “glamping”.

Actualmente, está casada con un biólogo y comparte con el hijo e hija de éste. También disfruta de la compañía de un nieto de 10 años.