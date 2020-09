Ada Álvarez Conde, candidata al Senado por acumulación en la papeleta del Partido Popular Democrático (PPD), relató en las redes sociales su odisea personal con el llamado Servicio de Seguro por Desempleo del Departamento del Trabajo.

“Llevo un tiempo pensando si contarles, pero es necesario. Soy una de las personas que espera el desempleo desde marzo. Tengo mi negocio por cuenta propia, sumado a un trabajo a medio tiempo que en verano se acaba, dar clases como profesora universitaria”, explicó en su cuenta de Facebook.

Al solicitar el Servicio de Seguro por Desempleo del Departamento del Trabajo, Álvarez Conde detalló que llenó el documento, hizo la acumulación de la prueba, pasaron semanas y llegaban cartas pero no pasaba nada.

“Revisando los papeles enviados, vi que me pidieron algo de la universidad, busqué a toda costa hacerlo porque estaban remoto, gracias a Dios lo llené. Lo llevé en persona en Hato Rey, con la opción de dejarlo en una caja bien expuesta afuera con esa información, seguro social etc. Lo envié por email, lo mandé por correo. Eso fue en julio. Pedí un turno online, me lo dieron para 4 semanas”.

La también exdirectora ejecutiva de la Comisión de Asuntos de la Mujer del Senado expresó que no acaba de entender, es cómo una familia con hijos y en el desempleo, pueden sobrevivir ante la ineficiencia del Departamento del Trabajo, que tiene una obligación legal de pagar dicho seguro de manera eficiente. “Siempre lo he dicho, hay hijos del privilegio y hay hijos del sacrificio. A mi generación le dejaron los trabajos cambiantes, no los de carrera, he podido estar muy bien y aún el trabajo más renumerado en Estados Unidos que tuve lo dejé para volver para dar la lucha aquí con mi gente”, añadió.

“Quise decirles esto, porque me indigna la injusticia y me presento a ustedes como libro abierto. No seré perfecta nunca, pero les prometo ser honesta y directa, porque sé de donde vengo y de dónde salgo y lo que Dios ha hecho en mi vida. Mi enfoque absoluto ha sido dar la milla extra para combatir las injusticias, cuando me preguntan por qué la paloma en mi propaganda, de eso de trata de justicia, porque sin justicia no hay paz, y merecemos poder dormir sin estar pensando en la constante pesadilla que aparenta ser leer los periódicos. La podemos cambiar”, finalizó.