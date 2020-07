La candidata a la Alcaldía de Mayagüez por el Partido Nuevo Progresista, Tania Lugo, urgió a las autoridades pertinentes a que, de una vez y por todas, inicien los trabajos de limpieza de los ríos y quebradas en la ciudad, ante la amenaza de cualquier evento atmosférico que pueda afectar a residentes y comerciantes, según un comunicado de prensa.

Según Lugo, el problema de inundaciones en la Sultana del Oeste lleva años sin solucionarse. Resaltó la necesidad de dragado del Río Yagüez, que según ha trascendido, existe un acuerdo con la Guardia Nacional y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para completar esa tarea, pero los trabajos aún no comienzan.

PUBLICIDAD

Pero, además, detalló la existencia de otros ríos y quebradas que también representan una seria amenaza en caso de desborde y que necesitan ser atendidos con urgencia.

“Dentro de nuestra plataforma de trabajo existen planes concretos para crear acuerdos interagenciales y agencias federales para mantener limpios los cuerpos de agua. De esa forma evitaríamos las inundaciones y la pérdida de vida de nuestros mayagüezanos, que se ven en riesgo cada vez que llueve en Mayagüez”, sostuvo Lugo.

“Son muchos cuerpos de agua que están faltos del dragado y que se desbordan, creando serias inundaciones en las áreas de El Litoral, Mayagüez Terrace, Calle Ramón Emeterio Betances (antigua Calle Post), Trastalleres, Residencial Roosevelt, Carr. 348 Camino Celestino Rodríguez entre otras” agregó.

La presidenta del PNP en Mayagüez mostró preocupación debido a que ya se reportan varios fenómenos atmosféricos que podrían afectar a Puerto Rico en los próximos días. Además, la etapa pico de la temporada de huracanes aún no se ha alcanzado.

Lugo subrayó que Mayagüez necesita la limpieza de todos los caños y cada cuerpo de agua que durante años han necesitado, pero no se ha realizado ni por agencias municipales, ni estatales.

“Nadie ha creado acuerdos con estos fines que son de suma importancia, pues de esto depende la seguridad y la vida de cada ser humano. Además, las pérdidas que produciría la falta de limpieza afectarían cadenas netamente mayagüezanas como la Cadena de Supermercados Mr. Special y la Cervecera de Puerto Rico, entre otros pequeños y medianos comerciantes que ejercen cerca a estos lugares”, sostuvo la candidata a la poltrona municipal.

PUBLICIDAD

“Los mismos carecen de dragados que han provocado serias inundaciones, hemos visto la lluvia en días recientes y la pérdida de enseres en varios hogares por las inundaciones. Eso no es lo que Mayagüez se merece, estas situaciones no deben esperar más y sus dragados deben comenzar lo antes posible. Hay que tomar acción estos no son problemas nuevos, son problemas que datan de años y no se les provee una solución a los mismos”, sentenció.