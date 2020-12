El candidato por nominación directa para la alcaldía de Guánica, Edgardo Cruz Vélez, acusó a funcionarios del Partido Popular Democrático (PPD) y Partido Nuevo Progresista (PNP) de confabular para robarle las elecciones.

Dijo que, a través de “acciones concertadas”, escondieron cerca de 300 papeletas a su favor, por lo que exigió a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) que expida una certificación a su nombre pues asegura que mantuvo una ventaja sobre los demás aspirantes desde la noche de los comicios del 3 de noviembre.

“Aquí hay un déficit de cientos y cientos de votos que subieron, pero que nunca bajaron. Esto ha sido inconsistencia tras inconsistencia, irregularidad tras irregularidad, y lo que yo estoy llamando un macheteo de esa ventaja electoral que nosotros mantuvimos desde el día número uno. Parecería o por lo menos da la impresión de que había un esfuerzo coordinado entre penepés y populares, a nivel de comisión, para evitar a toda costa que nosotros llegáramos, aunque el pueblo votó a favor de este servidor”, denunció el exmilitar.

PUBLICIDAD

“Aquí las actas no cuadran, los números de papeletas no cuadran, lo que subió no bajó en su totalidad y eso aquí se mostró evidencia contundente a los comisionados alternos, a los comisionados en propiedad y esto fue presentado para la consideración y acción del juez presidente Francisco Rosado Colomer y ¿qué se ha hecho? Lo mismo que se ha hecho en los pasados 59 días…dilatar, dilatar y dilatar”, agregó el candidato por nominación directa que la noche de las elecciones obtuvo 2,041 votos.

Sostuvo que el aparente esquema utilizado durante el escrutinio de sufragios en el Coliseo Roberto Clemente era de cuestionar la lectura de nombres en algunas papeletas que subían para análisis, pero luego no regresaban a mesa en su totalidad.

“Los funcionarios del PPD y PNP en muchas ocasiones alegaban que no sabían qué era lo que decía la papeleta en ese espacio de alcalde y, sin embargo, la interpretación que le daban los funcionarios de Victoria Ciudadana, Proyecto Dignidad y el Partido Independentista Puertorriqueño era clara… la intención (del voto) era para Edgardo Cruz y cuando no había consenso, entonces, esas papeletas subían a comisión”, detalló.

“Así se mantuvieron con ese jueguito, en esa incertidumbre, y hubo papeletas que subieron a comisión, pero nunca bajaron y ahí es donde existe el déficit de cientos de papeletas que no bajaron, pero nunca se dio una explicación del por qué no bajaron o por qué no fueron adjudicadas. Ese jueguito de sube papeletas y baja papeletas se repitió docenas y docenas de veces”, agregó.

PUBLICIDAD

Resaltó que hay entre 200 a 300 papeletas “perdidas”.

“Eso se repitió una y otra vez sin dar una explicación lógica, razonable, concisa y sencilla de dónde fueron a parar cientos de papeletas que nunca fueron adjudicadas, pero nunca dieron una razón de por qué, o por qué no. En algún momento tienen que aparecer todas esas papeletas y se tiene que ir a una revisión y un proceso de adjudicación”, advirtió.

“Aquí había decisiones que tenían que tomar con urgencia en días específicos y desde el día anterior y no se tomaron. Mientras tanto nuestra ventaja electoral que era de 200 votos se fue reduciendo hasta que estamos en la situación que estamos con un déficit de 52 votos, cuando nunca debió haber llegado a este punto”, lamentó.

De otra parte, Cruz Vélez destacó que todavía no ha bajado una decisión judicial en cuanto al pleito que sometió la semana pasada, precisamente para que el tribunal adjudique una docena de votos que entiende le pertenecen.

“Nosotros tenemos un proceso judicial donde estamos esperando que el juez Anthony Cuevas tome una decisión en cuanto a una docena de papeletas que se sometió para consideración porque se estaban aplicando los estándares para una papeleta que fue votada prácticamente igual”, mencionó.

Mientras tanto, el PPD declaró ganador de la contienda a su candidato Ismael “Titi” Rodríguez Ramos quien cuenta con una certificación preliminar de la CEE desde el pasado 17 de noviembre y el cual ya comenzó el proceso de transición para el nuevo gobierno municipal.

PUBLICIDAD

“Entendemos que todavía no han terminado con el escrutinio de Guánica y el conteo y adjudicación de todas las papeletas y que no se haya certificado oficialmente a las personas que fue electa, esa parte la puedo entender. Pero cualquier certificación que no sea a nombre de Edgardo Cruz es un intento de robarle las elecciones al pueblo de Guánica”, dijo.

Cruz Vélez aseguró que de no ser certificado como alcalde electo de Guánica llegará hasta las últimas consecuencias con tal de “hacer valer la decisión del pueblo”.

“El juez (Francisco Rosado Colomer) tiene ante su consideración la decisión de tomar acciones correctivas y correctas, legales y morales, que le haga justicia al pueblo de Guánica y el que la historia sea quien juzgue las acciones de la CEE”, advirtió.

“Si esa certificación viene a través de las cortes, pues, será en el momento apropiado. Pero esto no debe acabar aquí sino cuando se adjudiquen o no se adjudiquen todas las papeletas”, concluyó.