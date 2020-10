A 15 días de las elecciones generales los seis candidatos a la gobernación en Puerto Rico tuvieron la oportunidad de presentar a través de un programa especial de Jugando Pelota Dura (Univisión) las propuestas que tienen para solucionar problemas específicos que afectan a la educación y a la mujer, sin embargo, en algunas instancias las respuestas fueron inconclusas y demostraron falta de conocimiento en los temas esbozados.

Así lo determinó un grupo de panelistas que evaluaron las respuestas que ofrecieron al público Juan Dalmau, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP); Pedro Pierluisi, del Partido Nuevo Progresista (PNP); Carlos Delgado Altieri, del Partido Popular Democrático; Alexandra Lúgaro, del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC); César Vázquez del Proyecto Dignidad; y Eliezer Molina, candidato independiente.

La dinámica del programa permitía a un grupo de panelistas de cada tema otorgar puntos a las respuestas de los candidatos, implicando que 5 era una contestación excelente y 1 una respuesta no satisfactoria. En cambio, la decepción con la elocución de algunos políticos fue tan extrema que hubo ocasiones que los panelistas decidieron emitir un voto de 0.

Fue la candidata del Movimiento Victoria Ciudadana la que mejor críticas y puntuación recibió, demostrando dominio y conciencia de las problemáticas presentadas, particularmente en los asuntos relacionados a la mujer.

En este renglón a los candidatos se les preguntó que ofrecen sus plataformas para erradicar la ola de violencia que arropa a las mujeres del país, cómo abordarían sus gobiernos el tema de acoso sexual y qué proponen respecto a la desigualdad salarial entre hombres y mujeres.

La licenciada Mayra López Mulero, la escritora y periodista Ana Teresa Toro y la exreina de belleza y activista Alba Reyes fueron las panelistas a cargo de evaluar las respuestas en esta categoría donde Lúgaro prevaleció sobre sus contendientes.

En sus respuestas Lúgaro destacó la educación con perspectiva de género como herramienta preventiva contra la violencia de género, al tiempo que propuso mayor capacitación en el manejo de casos a policías, fiscales y jueces a fin de que no se revictimice a las mujeres que buscan ayuda. Habló también de buscar estrategias en el estado para ofrecerles techo seguro a las víctimas, cuestión de que se sientan confiadas al momento de tomar la decisión de salir de la opresión que sufren en sus hogares.

En cuanto al tema de acoso sexual, puntualizó en la importancia de que se ofrezcan soluciones pensando en las niñas, jóvenes y mujeres inmigrantres. En esta respuesta las panelistas criticaron que no fuera más certera explicando cómo lo lograría. Toro le recordó que el elemento de salud mental de los depredadores debe ser incluido en las discusiones.

En el aspecto de reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres -un asunto que se abarca desde el 2017 a través de legislación- el candidato del PIP mencionó que hay muchas jefas de familia que no tienen acceso a integrarse al mundo laboral ante la falta de disponibilidad de cuido para sus hijos. Este aspecto fue elogiado por las panelistas que también coincidieron con el candidato cuando mencionó que urge firmar una declaración de estado de emergencia, un reclamo que fue levantado desde 2018 por grupos feministas. En cambio, Toro le cuestionó el hecho de cómo se llevaría a cabo todo un plan para buscar la equidad desde un partido que le dio la espalda a la mujer en el pasado.

Cabe destacar que las figuras políticas no estaban en el estudio para reaccionar a las críticas pues sus respuestas fueron grabadas con anterioridad.

Delgado Altieri, por su parte, habló de consecuencias o penalidades para los patronos que incumplan con la igualdad de salario ya sea en el sector privado o público. Dijo que hay que orientar masivamente a la población sobre el tema, en particular a los patronos “para que comprendan el efecto de la ley si no cumplen”.

Pierluisi aprovechó su turno para decir que de resultar electo daría el ejemplo nombrando mujeres a los más altos puestos del gobierno, lo que provocaría que tengan “alta responsabilidad” en el servicio público. La licenciada López Mulero le dijo que el discurso sonaba “bonito” pero no la convencía. Mientras que Toro le recordó que “hay mujeres que no tienen una agenda pro mujer… así que eso no es garantía”. Reyes coincidió con la periodista agregando que, actualmente, el país es gobernado por una mujer (Wanda Vázquez Garced), quien además fue Procuradora de las Mujeres y Secretaria de Justicia “y no ha hecho nada (a favor de la mujer)” ni ante el reclamo de que se firme el estado de emergencia.

Molina y el candidato del Proyecto Dignidad recibieron fuertes críticas porque nunca ofrecieron respuestas concretas a los cuestinamientos esbozados.

¿Qué hablaron sobre la educación?

Los temas de educación fueron los primeros que se abarcaron en el programa especial de Jugando Pelota Dura, en cambio los panelistas invitados se mostraron tímidos al evaluar a los candidatos. Este grupo estuvo compuesto por Elba Aponte, presidenta de la Asociación de Maestros; Emilio Nieves de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (UNETE); y Taimí Figueroa, maestra del sistema público y madre de un estudiante de educación especial.

En este renglón las cuestionantes estaban dirigidas a conocer las alternativas de los candidatos para solucionar los principales problemas de la educación en Puerto Rico, qué cambios proponen para atender el hecho de que muchos padres no pueden ayudar a sus hijos en las tareas de la clase de inglés por desconocimiento del idioma y qué estrategias implantarían para atender la problemática de atención que hay con los alumnos de educación especial.

Fue el candidato del PIP el que sacó mayor puntuación a juicio de los panelistas. Al igual que en ocasiones anteriores, Dalmau sostuvo que no cree en el cierre de escuelas ni en la privatización del sistema educativo. Además, dijo que el apoyo a los padres que no tienen las destrezas necesarias para ayudar a sus niños se concretaría a través de una red de tutores organizada por maestros retirados y estudiantes universitarios. Se expresó también sobre la importancia de la alfabetización digital.

Lúgaro, Vázquez y Molina dijeron que los prespuestos para atender a la población de educación especial existe y que el problema radica en la mala administración de los pasados gobiernos.

Pierluisi, por su parte, mencionó la relevancia que tiene darle permanencia a los Trabajadores 1, quienes son los que asisten a los niños con educación especial diariamente en el salón de clases. Habló también de otorgar las herramientas a los padres y madres que procuran servicios para sus hijos con diversidad funcional, en lugar de optar por obligarlos a litigar en un tribunal por los derechos que protegen a esta población estudiantil. El candidato a PNP mencionó también la posibilidad de aumentar las escuelas bilingües y especializadas en el Departamento de Educación.

Delgado Altieri, por su parte, habló de la posibilidad de abrir las escuelas de 3:00 a 6:00 de la tarde, un periodo que se aprovecharía para dar tutorías y fomentar la recreación y el arte. Además, prometió extender el modelo de enseñanza Montessori.

Todos los candidatos prometieron justicia salarial a los maestros y coincidieron en que el salario base debe fluctuar entre $3,000 a $4,000 mensual.