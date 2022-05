Guayama. Una lluvia de querellas y dimes y diretes que han ido desde el lugar de residencia hasta por el color de piel de los candidatos a ocupar la alcaldía de Guayama culminaron este sábado en un encuentro entre los contendientes Kia Rosario, Luis “Narmito” Ortiz Lugo y O’Brian Vázquez con el secretario del Partido apopular Democrático (PPD), Ramón Luis Cruz Burgos, en busca de unidad.

El conclave surgió hoy en medio de la votación que se desarrolla en la Ciudad Bruja para seleccionar al próximo alcalde, luego de que su exalcalde Eduardo Cintrón se declarara culpable por corrupción.

”Lo importante es que cuando reciban los resultados todos estén unidos”, indicó Cruz Burgos a Primera Hora.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, la votación se ha desarrollado sin inconvenientes mayores, aunque el transitar de los electores ha estado lento.

La única situación que ha llamado la atención fue que una jueza, cuyo nombre no pudo ser especificado ni por el secretario de la Pava, emitió una orden para cerrar el comité de campaña de Ortiz Lugo por, supuestamente, estar cercano a un centro de votación.

Según detalló Cruz Burgos, la orden de cierre fue emitida ayer, viernes. No obstante, la misma quedó sin efecto, ya que se logró demostrar que lo que se había ubicado no era un comité, sino una carpa, y la misma se encontraba fuera de los 100 metros de un centro de votación.

“Lo dejaron tranquilo”, afirmó.

Tras haber votado, se le cuestionó a Ortiz Lugo sobre el incidente del comité. Este indicó que “la juez había tomado una determinación errónea, porque le erraron a eso. Si van allí, eso no es un comité. Yo no he radicado comité ninguno, porque tengo una primaria de 30 días allí. Eso un centro de acopio, para recuperar la información. Tenemos la calle cerrada, con permiso y todo, y estamos allí y allí. Nadie nos va a sacar, nadie. Y el que quiera, que vaya a medir a ver si hay un colegio cerca”, afirmó a la prensa.