Una nueva alcaldesa o alcalde deberá asumir las riendas de la capital de Puerto Rico a partir del año que viene. Un San Juan deteriorado, sucio y abandonado, según los candidatos, pero del que resaltaron a su gente y su gran capacidad económica.

San Juan es el municipio con más población en el País. Es el principal punto turístico. Cuenta con sus sistemas autónomos de salud y educación. Y con el presupuesto municipal más grande: sobre $627 millones.

Buscar la revitalización de la ciudad capital, hacerla más segura, limpia y convertirla en un modelo económico para el resto de los 77 municipios son algunas de las propuestas de los aspirantes a la poltrona capitalina.

Por orden alfabético: Adrián González del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Manuel Natal del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Miguel Romero del Partido Nuevo Progresista (PNP), Nelson Rosario de Proyecto Dignidad (PD) y Rossana López del Partido Popular Democrático (PPD) detallaron a Primera Hora varias de sus propuestas de cara a las próximas elecciones generales del 3 de noviembre.

Adrián González: San Juan tiene que “funcionar como el motor económico del país completo”

Para el candidato del PIP, la capital del País debería convertirse en “ejemplo de autosuficiencia” y de desarrollo económico, en un plan conjunto con las comunidades.

“San Juan se tiene que convertir en una verdadera ciudad capital que estimule el desarrollo económico de las personas que vivimos en San Juan y que, incluso, sirva de apoyo a otros municipios que no cuentan con las ventajas que cuenta San Juan… funcionar como el motor económico del país completo”, manifestó González.

En términos económicos, González realizaría primero asambleas comunitarias para poder identificar las necesidades de los diferentes sectores. “Nuestra propuesta económica se basa en la participación ciudadana”.

En cuanto a Río Piedras, buscará hacer valer la Ley 75 de 1996 y promocionar la exención de patentes a negocios que se establezcan en el Paseo de Diego. Asimismo, propone integrar la zona “al resto de la capital”, al restablecer rutas de la AMA y trasladar allí actividades que se celebran en el Viejo San Juan, como Circo Fest, con el fin de tener más centros de actividad cultural y desarrollo económico. Además, de rehabilitar las edificaciones en desuso.

“Si el municipio coge esas propiedades que están vacías y comienza un proyecto de vivienda para ofrecerle a los estudiantes que no son del área metropolitana una posibilidad de hospedarse desde $0 de renta hasta una cantidad módica, basada en ingresos familiares, se puede comenzar a repoblar Río Piedras de forma tal que nazca una demanda natural de establecimientos que tengan que suplir las necesidades de los que están viviendo ahí”, dijo.

Por otro lado, González buscará establecer un impuesto para las viviendas de alquiler a corto plazo de $5 la noche, por habitación. “Hay que reglamentarlos para que no sigan desplazando a las comunidades que ya viven en esas áreas”. Esta iniciativa, estimó, “tiene el potencial de generar [solamente en el Viejo San Juan] $1,800,000 en el primer año. Y de ahí, yo propongo que se cree un fondo especial para mejorar los programas de reciclaje en la ciudad”.

También, crearía el Banco de Desarrollo Municipal que se nutriría de los ingresos generados a través del CRIM, patentes e IVU municipal. El 10% de ellos, servirá de fondo inicial para la creación del banco que permitiría autofinanciamiento de obras y mejoras permanentes, así como el otorgamiento de préstamos y micropréstamos a pequeños y medianos comerciantes, al igual que al sector cooperativista.

“En la medida que tienes a la gente que puede echar para adelante, montar sus negocios y que sean prósperos, sumado a que quieres repoblar la ciudad y mejorar las condiciones de vida, vas a tener mejor calidad de vida y esos índices de pobreza van a comenzar a bajar, los ingresos del municipio van a aumentar y gente que no se te va de San Juan”.

En cuanto al ornato y el acondicionamiento, planteó hacer avalúos y censos en las comunidades para establecer necesidades y problemas en las estructuras, calles, asfalto, así como para identificar –científicamente– las razones por las que las áreas se inundan y la cantidad de personas que viven en ellas.

Sobre el turismo, destacó que separaría espacios fijos donde los artesanos locales puedan vender sus trabajos, así como promover las facilidades deportivas como un atractivo para aquellos países donde las temperaturas en invierno disminuyen drásticamente.

“San Juan está subutilizado en términos de dar promoción al país y a la ciudad como centro turístico… Hay que promocionar a San Juan como una ciudad completa”, dijo.

Manuel Natal: “San Juan significa la posibilidad del Puerto Rico que queremos”

El aspirante del MVC realizará cambios estructurales en cómo se organiza el gobierno municipal, integrando la participación ciudadana para así “construir una ciudad más inclusiva, equitativa, justa e innovadora”.

“San Juan significa la posibilidad del Puerto Rico que queremos, lo tiene todo… es un pequeño país”, manifestó Natal.

En cuanto a la economía, Natal apuesta a la reducción del gasto político y la relocalización de ese dinero a la inversión pública. Por ejemplo, eficiencia en la contratación privada de “un sinnúmero de servicios”, así como la promoción de un transporte alternativo que integre toda la capital.

“Para el municipio también representa una inversión que va a redundar en ahorros significativos porque en la medida en que evitamos el uso del vehículo privado como la única alternativa para trasladarse de un punto de la ciudad a otro, eso lo que significa es menos el dinero que se requiere para el mantenimiento de esas carreteras y es dinero que se puede relocalizar a otras áreas de inversión pública”, apuntó.

Lo mismo ocurriría con el tema del manejo de desperdicios sólido que, resaltó, representa cerca de una tercera parte del presupuesto del Departamento de Operaciones y Ornato.

“Si hacemos campañas educativas, si buscamos usos distintos para lo que actualmente termina en un vertedero, como podría ser material reciclable, pero también todo lo que podría ser utilizado para composta, podemos reducir el gasto del municipio actualmente en el manejo de estos desperdicios sólidos y relocalizar ese ahorro en otras áreas de inversión pública”, señaló.

En cuanto a Río Piedras, una de las propuestas será hacer un inventario de todas las propiedades municipales y estatales para que, con la comunidad, decidir cuáles convertirán en activos.

“Eso incluye vivienda asequible para estudiantes, para jóvenes profesionales, para que se dé una actividad económica alrededor del casco urbano de Río Piedras. Eso incluye también la revitalización de espacios para poder darles oportunidades a emprendedores con pequeñas y medianas empresas en unos espacios con renta asequible que tanta falta hace”, añadió.

Sobre la revitalización de San Juan, plantea hacer una declaración de estado de emergencia para atender el tema de la infraestructura municipal. Además, durante los primeros 30 días de la administración, le exigirán al gobierno estatal que presente un plan sobre cómo manejarán las carreteras estatales. “Si ellos no lo hacen, nosotros lo vamos a incorporar dentro de nuestro plan de trabajo y posteriormente vamos a pasar a recobrarle al gobierno estatal los gastos en los que tuvo que incurrir el Municipio de San Juan por la ineficiencia del gobierno estatal”, dijo.

Para evitar que ocurra gentrificación, Natal implementaría cooperativas de vivienda, control de renta y el “Community Land Bank”, una corporación sin fines de lucro, cuyo propósito es el desarrollo de “ciertas áreas que lamentablemente han caído en abandono, en conjunto con la comunidad”.

Mientras, para el turismo, implementarán una mesa con “todos los componentes” que inciden en este tema, tanto federales, estatales y municipales, pues consideró que la problemática recae en que las iniciativas están descoordinadas.

También, crearían una corporación municipal –con representación de planificadores de viajes, guías turísticos, comerciantes del Viejo San Juan, taxistas, transportistas y líneas de crucero– que presentaría una propuesta para administrar los muelles del Viejo San Juan y evitar que sea privatizado.

Miguel Romero: “San Juan debe dejar atrás el protagonismo político e ideológico”

De llegar a la alcaldía, el aspirante del PNP aseguró que solo se enfocará en la administración de la capital para “lograr el éxito”.

“San Juan debe dejar atrás el protagonismo político e ideológico y administrar un municipio como lo administran los alcaldes y alcaldesas que lo han hecho bien: dedicándonos a trabajar con los problemas cotidianos, con las situaciones que se enfrenta el ciudadano y el residente, que no es otra cosa que la limpieza, manejo de nuestros desperdicios sólidos, reciclaje, condiciones de las carreteras municipales, procesos de permisos, seguridad e iluminación”, mencionó Romero.

En cuanto a la economía, Romero implementaría un proceso de permisos que “sea rápido”. Sobre esto, indicó que Puerto Rico recibirá decenas de millones de dólares en fondos para la reestructuración y que para estos proyectos de revitalización y de construcción de nuevas viviendas necesitarán unos procesos de permisos que funcionen como una “centrífuga”, en donde “entren las peticiones y salgan aprobadas siempre que cumplan con todos los parámetros legales”.

Además, destacó como una necesidad la rehabilitación de estorbos públicos para construir nuevas viviendas para las personas de la tercera edad.

Sobre Río Piedras, apuntó a que utilizará incentivos ya legislados por ley para que “puedan ayudar a que la inversión de capital llegué”. Entre esas ayudas destacó que los edificios abandonados adquiridos por el municipio o en compraventa entre entes privados, en la rehabilitación y construcción no pagan arbitrios de construcción. Además, si se lleva a cabo un negocio de algún joven o jefa de familia tendrá una exención de patente, por 10 años, del 100%. Esto se suma a que los negocios están exentos del impuesto sobre la propiedad mueble por 10 años con el fin de que puedan desarrollarse.

“Trabajando en apoyo y alianza, creo que podemos lograr la transformación de Río Piedras que, aunque no va a ocurrir en un día, sí uno puede ver unos cambios dramáticos si comenzamos con el pie derecho utilizando esta cantidad de incentivos que no los tienen ningún otro municipio en Puerto Rico”, expuso.

Sobre el mantenimiento en la capital, Romero apuntó a que existe el dinero para realizar los trabajos, pero que el problema ha sido administrativo y de gerencia.

“En San Juan tú vez un retrato vivo de lo que es el Síndrome de las Ventanas Rotas. Donde el deterioro en las facilidades recreativas, en las aceras, en la falta de iluminación, en la condición en las que están los parque y áreas recreativas se debe a que la prioridad en San Juan no ha sido atender esas cosas”.

Es por esto que, en los primeros 100 días de su administración, propone llevar a cabo unos operativos de limpieza “masivos”.

En cuanto al turismo, impulsaría que los esfuerzos de mercadeo se enfoquen en San Juan y en el “valor que tiene la zona”, por ejemplo, las playas y la zona histórica que cumple 500 años: “ha sido la ciudad de residentes más antigua de todos los Estados Unidos y la segunda más antigua de este hemisferio”.

Esto, lo combinaría con zonas de turismo ecológico, así como zonas comerciales, gastronómicas, de entretenimiento y cultural. También, buscaría generar interés para que se realicen convenciones en la capital y promover una oferta deportiva.

Nelson Rosario: “San Juan es la gran ciudad de las oportunidades en Puerto Rico”

Si el candidato del Proyecto Dignidad se convierte en alcalde de San Juan, buscará que su administración trabaje por resolverles los problemas a los ciudadanos.

“San Juan es la gran ciudad de las oportunidades en Puerto Rico. En San Juan está todo… Urbanísticamente, San Juan, sin duda, es la principal ciudad del Caribe. Es la mejor ciudad de menos de 500,000 personas de toda América Latina y es una de las mejores de América… San Juan es un paraíso”, sostuvo Rosario.

Su visión económica del gobierno redunda en que las personas puedan realizar los negocios y que el Municipio vele las externalidades: resuelva problemas, invalide monopolios y evite abusos al consumidor.

“El Municipio está bien si la gente está bien. En mi programa de gobierno no hay ni una sola política económica que sea para beneficio del Municipio per sé. El Municipio no está para acumular capital, no está para invadir el mercado, no está para tomar oportunidades de negocio”, dijo.

Para esto, el primer presupuesto que realice lo hará en ayuda por una comisión financiera que le acompañará en los primeros seis meses de administración.

“La cosa está bien mala. Un mecanismo que podemos tomar es, si acaso hay que hacerlo, que la Asamblea Municipal haga una declaración de emergencia fiscal y negociamos cómo vamos a limitar los gastos”, mencionó.

Para Rosario, Río Piedras “está muy bien y mueve un montón de dinero”. No obstante, mencionó varias iniciativas que implementaría para buscar crear un “ambiente de negocio”.

“Nosotros tenemos una propuesta que es reabrir el paseo vehicular. Eso suena contraintuitivo, pero yo estoy en Río Piedras, yo hablé con comerciantes y todo el mundo me decía lo mismo: 'Es que el problema aquí es para suplir el negocio, el camión se tiene que quedar lejos y no quieren venir. Es que la gente cuando hace la compra tiene que ir caminando hasta el parking, nadie puede pasar a recogerlos, pues entonces no vienen”, indicó.

El Paseo de Diego, entonces, contaría con badenes para reducir la velocidad; el tráfico sería unidireccional; y las aceras a ambos lados tendrían un espacio de entre seis y ocho pies, resguardada por un techado.

Asimismo, propuso hacer una égida en el antiguo colegio La Milagrosa, “que el municipio adquirió”. Y recolocar las “pisicorre” alrededor de la plaza de la Convalecencia. “Las personas se bajan, compran refresco, empanadilla y miran los zapatos en la vitrina”.

Además, impondría un “vacancy tax” a la gente que tienen propiedades vacías y en mal estado. Mientras que otra de sus propuestas, incluye convertir a San Juan en el “primer centro de agricultura hidropónica de Puerto Rico”, que genere condimentos, frutos menores y hortalizas que le puedan suplir a restaurantes y hoteles.

Sobre el acondicionamiento de la capital, manifestó que todo se encuentra en el Código de Urbanismo del Municipio y que “no hay que inventar la rueda, es hacerlo”.

Por otro lado, dijo que coordinaría a la policía municipal con la oficina de permisos para atender querellas vecinales como carros abandonados, ruidos innecesarios, entre otros.

En cuanto al turismo, resaltó que se enfocaría en atractivos sencillos como las noches de luna llena en el Morro, una bicicleteada familiar mensual y la celebración de las Fiestas de la Calle San Sebastián con las “debidas precauciones” por el COVID-19. Además, rechazó un impuesto a las viviendas de alquiler a corto plazo.

Rossana López: “No voy a tener una plataforma”, se basará en un plan de acción estratégica

Por último, la aspirante del PPD señaló que, de llegar a convertirse en alcaldesa, se basará en un plan de acción estratégica.

“No voy a tener una plataforma, sino que se va a establecer cuáles son las metas, objetivos, cuándo se va a hacer, cómo se va a hacer y con qué recursos se van a llevar a cabo en el Municipio de San Juan”, manifestó López.

Económicamente, verificará no solo las alternativas presupuestarias sino en qué otras áreas puede allegar fondos. Por ejemplo, mencionó que San Juan recibe “normalmente” $116 millones en fondos federales, una partida que el Municipio podría estar “triplicando”.

Otra iniciativa para atraer ingresos a la capital será la eliminación del impuesto al inventario, propuesta que evaluó junto a una mesa de organizaciones.

“Esa misma mesa de desarrollo económico es la que va a estar trabajando de corto, mediano y largo plazo la eliminación de ese costo al inventario, de manera que nosotros podamos adquirir más almacenamiento. El hecho de que tengas más almacenamiento produce más pante, más IVU, más empleos en la ciudad capital y atraer, ciertamente, más el desarrollo económico en San Juan”, expuso.

Además, buscará desarrollar y estimular a los comerciantes con diversos incentivos, entre ellos: a quienes estén cerrados temporeramente por la pandemia de COVID-19.

“También, se le va a estar dando unos incentivos a todos aquellos comerciantes que compren productos que se han hecho o se han desarrollado en el mismo San Juan: marca San Juan. Es un punto trascendental en todo esto porque así el hecho de que tú le compres a los agricultores de San Juan o compres productos que hayan sido aquí en San Juan me ayuda a mí a desarrollar empleos, pero, a la misma vez, también promociono, provoco, que se compre producto puertorriqueño”, dijo.

En cuanto a las carreteras, resaltó que ya evaluó unos camiones infrarrojos para el área del asfalto “que no son muy costosos” y que utilizará tanto para el área rural y urbana. Asimismo, propone el reciclaje del asfalto, la utilización de goma triturada para el pavimento y la sustitución del asfalto en las áreas rurales, principalmente en el área de las aceras, por el hormigón permeable. También desarrollaría un método de denuncia ciudadana en el que los residentes puedan decir dónde se encuentran los escombros o existe un problema vial.

Sobre el ornato, establecerá un vivero “de manera que podamos utilizarlo para todas las áreas verdes de San Juan y la sustitución de especies en áreas donde tengo que estar recortando la grama constantemente para que no permitan que eso se levante y sean costo útil y no costo inútil de estar constantemente recortando cuando me puedo mover a otras áreas y tener más frecuente el mantenimiento”.

Para la zona de Río Piedras, destacó que ya ha estado en conversaciones con una organización para facilitar vivienda para artistas. Además, implementaría un ‘cohousing’ para estudiantes, que les “ayudaría grandemente en ese proceso de poder lidiar con la cantidad de vivienda que hay allí que no se están utilizando en este momento. Empezaríamos a repoblar nuevamente a Río Piedras”.

También, reemplazaría el alumbrado municipal con placas y lámparas solares, y le harán la exhortación al gobierno central para que se ocupen de las áreas que le competen.