La pandemia de coronavirus no detendrá que los candidatos a la gobernación hagan su mayor esfuerzo durante este fin de semana para avivar a sus huestes y movilizarlos a las urnas con magnos cierres de campaña.

Los principales eventos se realizarán entre este próximo sábado y el domingo, principalmente, en la zona metropolitana, según detallaron los representantes de los candidatos a Primera Hora. Eso sí, recalcaron que se seguirían medidas de protección para evitar la propagación del mortal virus, aun cuando promuevan la aglomeración de la ciudadanía.

Para que tenga una idea, los principales partidos, el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el Partido Popular Democrático (PPD), han llamado a sus seguidores para este próximo domingo, 1 de noviembre.

Específicamente, el PNP movilizará a las personas hasta el estacionamiento del estadio Juan Ramón Loubriel de Bayamón. Allí se realizará un “Drive In”, en el que la música y los mensajes político predominarán, informó la portavoz de prensa, Lisdián Acevedo.

¡Gran cierre por el triunfo PNP! Este próximo domingo 1 de noviembre, acompaña al próximo y seguro gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi en el estacionamientos del Estadio Juan R. Loubriel, Bayamón. Para el progreso y la igualdad de nuestra isla. ¡Habrá mucha celebración! Posted by Partido Nuevo Progresista de Puerto Rico on Monday, October 26, 2020

Los portones del complejo deportivo abrirán a las 3:00 p.m., pero no será hasta las 4:00 p.m. que comenzará la música en vivo. Acevedo no pudo precisar cuáles artistas se presentarían.

Luego, se realizarán mensajes del liderato del PNP. El candidato a la gobernación, Pedro Pierluisi, cerraría el evento con sus expresiones a los novoprogresistas.

El ‘Drive In’ será transmitido en seis pantallas gigantes en los predios del estacionamiento, así como por la página de Facebook de Pierluisi.

Por su parte, el director de campaña del PPD, Cirilo Tirado, informó que el aspirante a la gobernación, Carlos “Charlie” Delgado Altieri, tiene planificado salir este próximo domingo a la 1:00 p.m. en una caravana desde la Peña de la Pava, ubicada en la carretera PR-1 en Río Piedras. Recorrerá, junto a la aspirante a alcaldesa de San Juan, Rossana López, varias zonas de la capital.

La caravana culminará en el área urbana de Trujillo Alto, donde los populares realizarán un ‘Drive In’ en los predios del Coliseo de Trujillo Alto desde las 5:00 p.m.

“Habrá pantallas gigantes alrededor del Coliseo”, dijo Tirado, al especificar que el estacionamiento permitiría congregar en autos hasta unas 5,000 personas.

El también senador explicó que el liderato de la colectividad se reunirá dentro del Coliseo. Allí se realizarán discursos que serían transmitidos por las pantallas gigantes, las redes sociales de Delgado Altieri, así como por Telemundo.

Tirado precisó que la primera transmisión será de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. por el canal alterno de Telemundo 2.2 y de 10:30 p.m. a 12:30 a.m. por el canal básico de Telemundo.

“Es un evento vistoso dirigido a llevarle el mensaje de Charlie a los ciudadanos”, manifestó Tirado, al detallar que dentro del Coliseo se congregarían entre 200 a 250 personas.

Por su parte, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) reunirá tanto este sábado como el domingo a su liderato, dirigido por el candidato a la gobernación, Juan Dalmau Ramírez, frente a la sede de la colectividad, ubicada en la avenida Roosevelt.

El director de campaña de Dalmau Ramírez, Calixto Negrón, precisó que allí harán “esfuerzos dirigidos a sacar el voto a la calle el día 3 (de noviembre), y al reclutamiento y adiestramiento de funcionarios de colegio que defiendan esos votos”.

Para lograr este cometido, seguidores y líderes del PIP repartirán durante ambos días propaganda, banderas e información del partido a los conductores que pasen por la zona.

Negrón precisó que no tendrán “ningún tipo de evento que ponga en riesgo la salud y seguridad de la gente mediante la congregación de personas como están haciendo otros. No lo hemos hecho hasta ahora y no lo vamos a hacer a dos días de las elecciones”.

El Movimiento Victoria Ciudadana, entretanto, espera porque el secretario de la Gobernación, Antonio Pabón, les autorice una de dos actividades que han propuesto como cierre de campaña, informó la directora de campaña a la gobernación de Alexandra Lúgaro, Vangie Portela.

Dejó claro, sin embargo, que el evento que les sea autorizado se realizará el domingo en la zona metropolitana.

María Angela Pérez, portavoz del Proyecto Dignidad, informó que el cierre de campaña de este partido y de su candidato a la gobernación, César Vázquez, será este sábado.

Informó que en la mañana todos los candidatos por esta colectividad se reunirán en Manatí a grabar un mensaje. No pudo detallar cuándo sería transmitido por Facebook.

Posterior a la grabación, a la que solo podría asistir el aspirante y un acompañante, todos los candidatos irán a recorrer los distritos electorales en diversas caravanas.

Pérez no supo precisar el recorrido que haría Vázquez en este rally. Sin embargo, destacó que “vamos a estar tomado todas las medidas para evitar el contagio”.

Por otro lado, el quinto aspirante a la gobernación, Eliezer Molina, tendrá este próximo domingo una concentración en la Esquina de la Resistencia, frente a La Fortaleza, desde las 3:00 p.m.

“Vamos a celebrar los logros alcanzado, que entendemos que han sido mucho, y compartir con el pueblo”, informó Christie Vega, colaboradora de la campaña de Molina.

Señaló que escogieron el lugar, porque el aspirante independiente lanzó su candidatura en una plaza cercana a La Fortaleza una semana antes de que se desataran las manifestaciones en contra del gobierno del renunciante gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Vega indicó que tendrán a un grupo de profesionales de la salud que estarán vigilantes de que los asistentes utilicen mascarillas y se desinfecten las manos constantemente para evitar los contagios por coronavirus.

Cabe destacar que los eventos multitudinarios están prohibidos en la orden ejecutiva firmada por la gobernadora Wanda Vázquez para controlar la propagación del COVID-19.