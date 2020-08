Compartir en familia y celebrar con sus seguidores en caravanas fueron las actividades principales que realizaron los candidatos a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP) para liberar las tensiones a horas de las primarias.

Por ejemplo, el alcalde popular de Isabela, Carlos “Charlie” Delgado Altieri, mezcló ambos escenarios. Llevó a sus hijas Astrid y Patricia, a su nieta Angelina y a su yerno Carlos al cierre virtual que tuvo en Trujillo Alto y a las posteriores caravanas, en Trujillo Alto y Juana Díaz.

Dijo que se siente “tranquilo” ante el importante evento que enfrentará y que su familia es su sostén.

PUBLICIDAD

“Estamos en paz, en mucha tranquilidad, listos para este evento y, sobre todo, listo para darle a Puerto Rico una segunda transformación. Hemos estado orando y pidiendo al Señor que ponga su mano en todo esto y que sea su voluntad la que finalmente prevalezca en todo este proceso y todo que sea por Puerto Rico”, puntualizó en un vídeo enviado a Primera Hora.

Por su parte, la gobernadora Wanda Vázquez, quien aspira por el PNP, expuso que en la mañana firmó varias medidas legislativas, luego compartió con su familia y en la tarde se enfocó en el aspecto electoral. No tuvo caravanas.

“El día de hoy lo hemos pasado trabajando. Trabajando con relación a unos proyectos de ley que estaban pendientes como la Junta Examinadora de Terapistas, como autorizando a los estudiantes de quiropráctica para que puedan ejercer en Puerto Rico. Y, son medidas que responden a la gente, que necesita la gente para poder echar hacia adelante, para poder perseverar y para que todos esos puertorriqueños se queden aquí. Es lo que nosotros estamos buscando”, señaló.

Para Vázquez, mañana, domingo, será un día importante. Por ello, pidió a los electores que salgan a votar.

“Le digo a todos los puertorriqueños: salgan a votar, es un momento de contrastes. ¿A quién usted quiere que le represente? La persona de pueblo, la persona humilde, que piensa como usted, que siente como usted, que ha luchado como usted para llegar a las diferentes posiciones que ha llegado, que no está atada a nadie... y mi opositor que responde a los grandes intereses”, destacó.

PUBLICIDAD

Otra que se fue de caravana fue la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, quien recorrió los pueblos de Caguas, Gurabo, San Lorenzo y Juncos.

Cruz Soto reclamó al pueblo a que acudan a las urnas.

“Mañana todo el mundo salga a votar, en primera instancia para fortalecer la democracia y para fortalecer el partido. Te voy a pedir que mañana no te quedes callado. Esta semana se ha hablado mucho del significado del silencio. El silencio es el arma de las personas que creen que las cosas deben quedarse como están. De los que te quieren confundir y te quieren meter miedo. De los que no creen en tu voluntad y en tu capacidad. El silencio es lo que ayuda a los que se creen dueños del país para hacer con el país lo que les da la gana. Yo nunca he sido de quedarme callada”, destacó.

Expuso que en su trayectoria ha abogado por la Universidad de Puerto Rico y la comunidad Lgbttqi+, en contra del depósito de cenizas en Peñuelas, así como por la realización de más pruebas de COVID-19.

“Yo te pido que mañana no te quedes en silencio y que le des al país un Partido Popular que funcione para todos, una casa grande. Donde haya una agenda de país. Donde no haya un candidato o una candidata que se quede en silencio. Ante las injusticias de lo que está pasando en Puerto Rico, no hay espacio para quedarse en silencio”, sentenció Cruz Soto.

PUBLICIDAD

El senador Eduardo Bhatia, quien busca la gobernación por el PPD, también sacó el día para urgir en sus caravanas que los electores salgan a votar. Este recorrió los pueblos de Carolina, Trujillo Alto y San Juan.

“Te pido que salgas a votar. Que llames a tus vecinos, a tus padres, a tus hijos, a tus abuelos, que ciertamente movilices a todo el mundo. Hemos tenido un cuatrienio dificilísimo donde no solo por la quiebra del país, sino por los huracanes, los terremotos, la pandemia, la remoción de un gobernador, Ricky Rosselló, por ser corrupto, y la entrada de otra gobernadora, que es igual de corrupta, Wanda Vázquez. Yo te pudo que saques un momento para ir a votar por Puerto Rico”, reclamó.

Destacó que los electores deben preferirle, porque “no se trata de ir a administrar instituciones corruptas que existen, se trata de ir a reformarlas de modernizar a Puerto Rico, de echar para adelante este país”.

Por último, el excomisionado residente en Washington y aspirante del PNP a la gobernación, Pedro Pierluisi, destacó que junto a Jenniffer González conforma el equipo perfecto para dirigir el país.

“Tenemos que ganar elecciones generales y el plebiscito estadidad sí o no”, reclamó.

¡Comenzó el Rally de la Victoria! Posted by Pedro R. Pierluisi on Saturday, August 8, 2020

Y, aun cuando las primarias son mañana, Pierluisi adelantó que tendrá una celebración virtual.

Su directora de campaña y hermana, Caridad Pierluisi, informó que, “aunque sabe que todos quieren estar cerca de él para celebrar juntos, es importante proteger al pueblo y mantener el distanciamiento físico. Pronto vamos a poder reunirnos y celebrar unidos, y mientras eso sucede, vamos a celebrar cada uno desde su hogar conectados de forma digital”.

Por tal razón, informó que los simpatizantes deben estar conectados al Facebook Live del candidato.