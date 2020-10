Un grupo de jóvenes candidatos a posiciones legislativas por el Partido Popular Democrático (PPD) denunciaron hoy lo que consideran un patrón de contratos en la Cámara de Representantes para beneficiar al contratista Edwin Mundo, quien tiene conocidos lazos con el Partido Nuevo Progresista (PNP).

El trío se describió además como una nueva generación dentro del PPD y estableció un compromiso de implantar un sistema de mérito para la contratación de personas en la Legislatura, en el que además esté claramente establecido de antemano los procesos para contratación, funciones y salarios del puesto.

José “Pepe” Ortiz, candidato a representante por el precinto 3 de San Juan, afirmó que por las pasadas semanas han estado reclamando al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, que “abra los libros para saber en qué se gasta el presupuesto” de ese cuerpo y sus oficinas legislativas.

“Históricamente hemos visto que los contratos se le dan a los amigos del alma. Desde inicios de este cuatrienio se ha identificado un patrón de contrataciones a la compañía KEM Consulting Group, de la cual es dueño el señor Edwin Mundo Ríos, nada más y nada menos que el estratega principal de Pedro Pierluisi (candidato a la gobernación por el PNP). Actualmente, Edwin Mundo ha adquirido un total de $1,597,000 en contratos en la Cámara de Representantes, y mantiene contrato con el presidente de la Cámara por $350,000”, denunció Ortiz.

Agregó que Mundo también mantiene contratos con la oficina del representante Juan Oscar Morales, y ha sumado en total cinco contratos por $332,000 con la oficina del representante por el precinto 3 de San Juan, durante este cuatrienio.

Cuestionó, sin embargo, “en qué ha beneficiado los $332,000 en contratos al señor Mundo a las comunidades del precinto 3 de San Juan, porque las condiciones del precinto 3 de San Juan son nefastas, son desastrosas”.

“Comencemos con un Río Piedras que está en completo abandono, en cada esquina vemos un vertedero, las calles están destrozadas, un representante ausente, con familias que pasan hambre”, afirmó el joven aspirante a representantes.

Calificó de “inaudito” que mientras hay todas esas necesidades “los amigos de alma se estén enriqueciendo”. Agregó que, incluso si se entiende “que la administración municipal decidió desatender los problemas del municipio, el deber del representante es responder como una línea de defensa”.

Keyliz Méndez, candidata a representante por acumulación, y Jesús Manuel Laboy, candidato a senador por el distrito de San Juan, se unieron al reclamo de Ortiz y exhortaron al líder cameral y al representante Morales a que “cancelen estos contratos y den por terminado el contrato vigente con el señor Edwin Mundo. Ya basta con el saqueo de fondos públicos. El país no aguanta más”.

Según repasaron, además de los contratos con Johnny Méndez y Morales, la compañía de Mundo tiene también contratos con los legisladores Yashira Lebrón, José González Mercado, José “Che” Pérez, 'Víctor Parés, Ángel Peña Ramírez, Víctor Torres y Néstor Alonso Vega. Además, tuvo contrato con el exrepresentante José Rivera Guerra y a su nombre aparece registrado otro contrato por $9,000 cuyos detalles no estaban disponibles.

Más allá de la denuncia contra Mundo, el trío prometió, de resultar favorecidos en las urnas, devolver transparencia a la Legislatura y hacer contrataciones siguiendo el principio de mérito, sin importar la afiliación política de la persona, con topes salariales preestablecidos, y con toda la información disponible al público.

“Como parte de una nueva generación política, estamos comprometidos con lo que la gente exige y con lo que requieren los tiempos, de tener transparencia en la asignación de los recursos, pero sobre todo devolverle el principio de mérito y excelencia a la Asamblea Legislativa. Estamos comprometidos con que todo empleado que vaya a laborar en nuestras oficinas, una vez salgamos electos, debe de cumplir con el principio de preparación académica, con el principio de experiencia, y sobre todas las cosas, que para lo que se le contrata le sirva bien a cada distrito representativo o a cada distrito senatorial. Eso es lo que reclama el país, y es lo correcto”, afirmó Laboy.

“Esto no puede continuar. El país está primero, está primero que los amigos del alma, está primero que todos los contratos, y eso no lo podemos permitir”, afirmó la aspirante Méndez. “Tenemos que ver los méritos de la persona, y el monto de la cantidad del contrato. Aquí hay personas bien preparadas, tenemos madres jefas de familia en un trabajo a tiempo parcial teniendo maestrías y doctorados. No podemos seguir haciendo esto. Tenemos que hacer la diferencia”.

El trío aseguró además que, de ser favorecidos en las elecciones, en sus oficinas no estarían dando patrocinio o “premios de consolación” a candidatos de su partido derrotados y rechazados en las urnas por el pueblo.