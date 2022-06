Este domingo, 12 de junio, dos mujeres y tres hombres, buscan el favor y la confianza de los electores novoprogresistas en Aguas Buenas.

En una elección especial, los cinco candidatos se disputan la silla que dejó vacía el ahora exalcalde, Javier García Pérez, quien renunció al cargo tras declararse culpable en el foro federal de un esquema de corrupción en el otorgamiento de contratos con el recogido de desperdicios sólidos. Del fraudulento patrón, también se benefició su antecesor del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Arroyo Chiqués, quien hizo hizo alegación de culpabilidad y esta semana fue sentenciado a 24 meses de prisión y dos años de probatoria.

Para la elección, el PNP certificó cinco candidatos de los cuales, los aguasbonenses afiliados a la Palma, tienen que escoger al nuevo alcalde o alcaldesa.

Carlos Aponte Silva desea volver a dirigir el municipio

Carlos “Junior” Aponte Silva fue alcalde de Aguas Buenas de 1989 a 2000 y, después de estar retirado del ruedo político y del servicio público, vuelve a buscar la Alcaldía, ahora en la tercera edad.

Carlos Aponte Silva ( Suministrada )

“Ante este desastre tan terrible de perder dos alcaldes acusados de corrupción, mucha gente fue a buscarme, a pedirme que acepte para que no venga un principiante. La gente sabe que no puede poner a un principiante. Hay mucho dinero asignado por FEMA para infraestructura, caminos, carreteas y hay que ponerlos a correr”, expresó Aponte Silva, a quien apodan “Cidrita”, desde sus tiempos en el atletismo.

De ser elegido, dijo que no cobrará el sueldo de alcalde. También indicó que tan pronto pise la Alcaldía ordenará una auditoría y una investigación de las pasadas administraciones, de los exalcaldes Luis Arroyo Chiqués, del Partido Popular Democrático y de Javier García del Partido Nuevo Progresista, quienes se declararon culpables en el foro federal de recibir comisiones ilegales a cambio de contratos por el recogido de desperdicios sólidos.

“Yo no voy a cobrar salario alguno, lo voy a poner por escrito, en un affidávit. El sueldo, de alrededor de $70 mil al año, va a ir a un fideicomiso para la gente pobre, para el que lo necesite. No voy a cobrar, yo voy a servir al pueblo”, sostuvo Aponte Silva. Dijo que vive de sus pensiones como exalcalde y veterano, además, del Seguro Social.

Sostuvo que en sus 11 años al frente del Pueblo de las Aguas Claras, no tuvo señalamientos de irregularidades ni de malversación de fondos públicos. “Fue una administración limpia y la gente lo sabe, por eso es que me buscan. Yo trabajé bien, corrupción no hubo y malversación de fondos menos”, reclamó el candidato de 79 años de edad.

Si gana la elección, adelantó que hará cambios entre los empleados de confianza. “Los pruebo, los buenos se quedan, pero hay que hacer unos cambios porque si pasó todo eso, hay que hacer unos cambios. A muchos de los empleados de la Alcaldía yo los conozco porque les di trabajo”, sentenció el veterano político.

¿El problema principal del pueblo, cuál es y cómo lo atajaría?

“El problema principal de Aguas Buenas es de desarrollo económico. Muchos comercios han cerrado porque no hay estacionamiento. Hay que hacer estacionamientos satélites para que la gente no se vaya para Caguas y en el tema de seguridad, voy a tener una Guardia Municipal que se complemente con la Policía Estatal para tener una vigilancia constante. Yo todavía creo en el ‘Guardia de Palito’ en las plazas. Eso va también, al igual que hay que mejorar el sistema de salud y el deporte es una de mis prioridades porque mente sana en cuerpo sano”, detalló Aponte Silva, nacido en Cidra y criado en Aguas Buenas. Fue maestro de escuela, comerciante y militar.

¿Qué medida impulsará para dar transparencia, ganar confianza de la ciudadanía y reducir los riesgos de corrupción?

“Hay que aumentar la fiscalización en todas las dependencias municipales y colocaré un auditor auxiliar que me mantenga informado a mí para también dar a conocer al pueblo lo que estoy haciendo. También voy a tener un director de subastas y de contratos y estos contratos serán revisados por abogados. Yo no voy a ser el presidente de la Junta de Subastas. Ese es un error de muchos alcaldes, que la presida otro miembro del gabinete”.

Para compensar la pérdida del fondo de equiparación proveniente del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), Aponte Silva dijo que favorece la descentralización de funciones municipales, pero que permanezca la figura del alcalde.

“Por ejemplo, esos fondos de equiparación pueden llegar a Guaynabo como distrito, pero la distribución la hace el alcalde de Aguas Buenas porque sabe dónde están las necesidades y las ve. La figura del alcalde no puede desaparecer”, sostuvo.

Dijo que está haciendo campaña en la calle, visitando la gente y también tiene una página en Facebook. “No hablaré de ninguno de mis cuatro contrincantes. Yo soy estadista y la gente sabe que lucharé por la estadidad. La campaña mía es Junior Aponte, ‘Cidrita’, como me dicen”, expresó el exalcalde.

“Toñito” Ocasio promete trabajar con el deterioro de las carreteras

Siempre ha estado en la política “tras bastidores” como funcionario de colegio del Partido Nuevo Progresista (PNP), en Aguas Buenas. Tiene 49 años y desde el 2017 labora en el Municipio como director del Departamento de la Familia, una sombrilla que agrupa a la Biblioteca Municipal, los Centros de Cuidado de Niños y Ayuda al Ciudadano. Antes trabajó por 11 años en el Departamento de Educación como oficial administrativo.

Efraín A. Ocasio ( Suministrada )

Efraín Antonio Ocasio Vázquez, quien laboró en el equipo de Javier García Pérez, dijo que como a otros empleados del Municipio el caso por actos de corrupción del ahora exalcalde le tomó por sorpresa. “Jamás pensábamos que estaba sucediendo eso”, afirmó.

De ser el elegido alcalde, Ocasio Vázquez dijo que hará cambios en el equipo de trabajo del Municipio. “Por la experiencia de trabajo que tengo de que llevo cinco años con este equipo de trabajo como tal, uno ya va notando algunas conductas en unos empleados y en unos directores y sí estaría haciendo unos cambios en cuanto a dirección, en el equipo mío de trabajo de confianza. Me he dado cuenta que hay algunos empleados que no están haciendo bien su trabajo y estaré evaluándolos también para determinar qué voy a hacer”, indicó.

¿El problema principal del pueblo, cuál es y cómo lo atajaría?

El aspirante destacó el estado de deterioro de algunas de las carreteras estatales y municipales, así como, la necesidad de servicios a la población de la tercera edad.

“Tenemos una población bien alta de personas mayores que los hijos se han ido a Estados Unidos y han dejado de darle el cuidado que se merecen. Esa es una situación apremiante en estos momentos y también dar continuidad a proyectos, como el de la comunidad Pajita Falcón, que lleva más de 20 años sin agua potable. Ellos se nutren de agua de lluvia y del agua que compran. Hay un proyecto corriendo que ya está como en un 75%, que es cuestión de poner el empeño para que se finalice”, esbozó Ocasio Vázquez.

También dijo que hay unos derrumbes que no se han corregido desde el huracán María y mencionó también el puente del sector La Charca, que “hace poco unas lluvias gigantes se llevaron un vehículo y eso también está en proceso de reestructuración”.

¿Qué medida tomará para dar transparencia, ganar confianza de la gente y reducir los riesgos de corrupción?

“Mi plan propone crear un comité externo en el que haya representación de líderes comunitarios y de organizaciones religiosas y de base de fe. Ese comité cada tres meses estaría evaluando todo lo que se hace en compras, contratos, servicios. Le voy a pedir a ese comité que me rinda un informe cada tres meses y ese informe a la vez yo se le enviaré a las dependencias que regulen para que la transparencia se vea. Eso entiendo que va a resolver el problema de la transparencia en el municipio”.

En cuanto al proceso de otorgación de contratos y subastas, dijo que podría “dar más garras” a la Junta de Subastas y más herramientas de asesoría para que “cuando ellos tomen una decisión estén seguros de lo que están haciendo”.

Dijo también que de ganar el favor del electorado “inmediatamente entre como incumbente ordenaré una auditoría de todo y de haber algo que entenderíamos que está fuera de lugar lo denunciaremos a las agencias correspondientes”.

La pérdida del fondo de equiparación amenaza con el cierre de municipios pequeños, ¿cuál es la realidad de Aguas Buenas y qué propone para aliviar las arcas municipales?

“Ahora mismo en la prensa salió que Aguas Buenas está perdiendo un 50% de los fondos de equiparación y en ese sentido hay que reforzar la autogestión del municipio para tratar de equiparar esa pérdida y buscar otras alternativas de fondos federales y otros fondos que haya disponibles”.

¿Cuáles son sus medidas principales de desarrollo económico, creación de empleos y para combatir la criminalidad?

“En cuanto a desarrollo económico mi plan voy a hacer una oficina de comerciantes dentro del municipio y con un personal que vamos a tener, van a tener la oportunidad de hacer todos los trámites. Va a haber reuniones mensuales con los comerciantes para ver cuáles son sus necesidades y ver cuáles son sus ideas en cuanto a desarrollo económico y darle la mano en todo lo que sea necesario y ser un enlace de ellos”.

En torno a la campaña, dijo que, por el poco tiempo, que han tenido, está utilizando su página personal en Facebook. “Mucha gente en Aguas Buena ya sabe que soy candidato. En mi página estoy enseñando mi trabajo y la gente puede ver toda mi trayectoria en el servicio público”, sostuvo el candidato a quien conocen como “Toñito”.

Karina Nieves: “Nuestra gestión pública será transparente al pueblo”

Karina Nieves Serrano es conocida en las filas del Partido Nuevo Progresista (PNP) como coordinadora política en la región de Caguas. Ha laborado en el Municipio de Aguas Buenas, fue ayudante del representante Jorge Navarro Suárez en la Cámara de Representantes y también ha trabajado en el Senado. Desde el pasado mes de mayo, dirige el Departamento de la Vivienda en la región de Caguas. Tiene 46 años, posee un bachillerato en Administración de Empresas con concentración en contabilidad y cursa estudios post graduados en el campo de los Recursos Humanos. Es madre de dos hijos varones y tiene dos nietos.

Karina Nieves Serrano ( Suministrada )

De ser electa, ¿hará cambios en el gobierno municipal, en el equipo de confianza?

“Una vez asuma el cargo de alcaldesa de Aguas Buenas estaré evaluando el equipo de confianza. Mi compromiso y enfoque será poner en marcha nuestra agenda de trabajo desde el primer día”.

¿Qué medida impulsará para brindar transparencia a la gestión gubernamental, ganar confianza de la ciudadanía y evitar la corrupción?

“Nuestra gestión pública será transparente al pueblo. Vamos a establecer controles más rigurosos en conjunto a las autoridades concernientes. Será parte de nuestra política pública las intervenciones con las oficinas a cargo de fiscalizar al municipio para garantizar que haya pureza en todos los procesos”.

¿Hará cambios en el proceso de otorgación de subastas y contratos?

“La otorgación de contratos y subastas será conforme a las leyes y reglamentos establecidos. Somos conscientes de que es dinero del pueblo, y su uso debe ser prudente y diáfano. Vamos a ser propulsores de que haya visibilidad de toda gestión de las oficinas a cargo de los procesos”.

¿Iniciará un proceso de investigación y auditoría de las contrataciones y transacciones bajo la administración anterior?

“Actualmente, la Oficina del Contralor de Puerto Rico se encuentra realizando una auditoría. Una vez asuma el cargo, me encargaré de continuar facilitando la información y documentación requerida. Tan pronto concluya la misma, atenderé sus recomendaciones y se ejecutarán las acciones correctivas necesarias”.

La pérdida del fondo de equiparación amenaza con el cierre de municipios pequeños, ¿cuál es la realidad de Aguas Buenas y qué propone para aliviar las arcas municipales?

“Recientemente, salió a relucir en varios medios de comunicación la situación que enfrentarían los municipios pequeños como Aguas Buenas, si se concreta la pérdida del fondo de equiparación. En ese aspecto, nuestro plan va dirigido a fortalecer los recaudos del IVU municipal, los recaudos de patentes y los recaudos del CRIM. Igualmente, fortaleceremos la búsqueda de propuestas federales que contribuyan a allegar más fondos al municipio”.

¿Cuáles son sus medidas principales de desarrollo económico, creación de empleos y para combatir la criminalidad?

“Propiciaré un desarrollo económico estable, autosostenido y con una visión hacia el futuro, tomando en consideración la globalización y los bloques económicos regionales. También promoveré a Aguas Buenas como un municipio de turismo gastronómico cerca del área metropolitana y como alcaldesa estaré implantando un plan agresivo para atraer visionarios que estén interesados en desarrollar pequeños negocios. Como nueva administración crearemos una red de participación ciudadana y empresarial la cual ayudará en la creación de más empleos en nuestro municipio, más apoyo al comercio local y más desarrollo económico. Como alcaldesa le brindaré las herramientas necesarias a nuestro componente de seguridad para que puedan realizar sus labores de manera eficiente. Reforzaremos nuestra policía municipal, y trabajaremos en coordinación con las autoridades estatales. El deporte es salud, por lo tanto, se diseñará un plan estratégico integral para promover, propulsar y brindar a toda la población. Se maximizará el uso de las facilidades deportivas existentes aprovechando cada parque, estadio, áreas designadas y preparadas para el desarrollo y para el disfrute de la comunidad”.

Miguel Ángel Rodríguez se apoya en su experiencia empresarial

En 2008, Miguel Ángel Rodríguez Cruz buscó la alcaldía de Aguas Buenas bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista (PNP), pero no prevaleció frente al exalcalde Luis Arroyo Chiqués, del Partido Popular Democrático (PPD).

“Regresamos a nuestra actividad comercial en el sector privado y no es hasta ahora cuando surge esta situación triste en Aguas Buenas que nos llaman para ver si estábamos disponibles nuevamente, y con mucho gusto accedí porque mi compromiso con Aguas Buenas siempre se mantuvo. A través de la empresa hacemos mucha ayuda social”, expresó el candidato nacido y criado en el llamado Oasis de Puerto Rico.

Miguel A. Rodríguez ( Suministrada )

Posee estudios en contabilidad de la Universidad de Puerto Rico y en ingeniería civil de la Universidad Politécnica. Encabeza una empresa familiar en Caguas, tipo cybercafé, que ofrece servicios de imprenta, rotulación, correo y fotocopias. Tiene 53 años. Está casado hace 30 años y comparte el negocio con su esposa. Tienen un hijo de 28 años, que es abogado.

¿De ser electo haría cambios en el equipo de trabajo municipal, en el equipo de confianza?

“Eso siempre hay que evaluarlo. Aunque podríamos coincidir con algunas de las políticas del señor alcalde anterior, es posible que como parte de la nueva política que nosotros establezcamos algún personal no esté disponible, pero no entramos allí con la intención de despedir a nadie. Todo, lo contrario, soy de los que creo que el equipo de trabajo está muy comprometido no solamente con el señor alcalde anterior, creo que más con servirle el pueblo”.

¿El problema principal del pueblo cuál es y como lo atajaría?

“Tenemos un problema de infraestructura que necesita repararse y crear nueva infraestructura, tenemos un problema de desplazamiento de negocios en el casco del pueblo y también el desarrollo económico. Para la parte de infraestructura ya hay unos proyectos en el tintero, como el puente en el sector La Charca, donde cada vez que llueve se inunda y deja incomunicada a una comunidad grandísima. También tenemos que hacer unos desvíos internos para minimizar el tráfico por las mañanas, tenemos que utilizar mejor algunas escuelas, que ahora están desocupadas y convertirlas en un centro de gobierno donde se puedan relocalizar tal vez, servicios del Municipio para facilitar a los ciudadanos que lleguen a un solo sitio. Además, es necesario remozar el casco urbano, hay edificios abandonados y hay unas necesidades de estacionamiento para el desarrollo económico de Aguas Buenas”, indicó.

“También somos un pueblo principalmente agrícola y tenemos mucho más potencial de lo que estamos haciendo. San Juan, Bayamón, Guaynabo y Caguas, pudieran ser esos lugares donde nosotros venderíamos nuestros productos agrícolas ya sea a nivel de plazas de mercado, supermercados, restaurantes y comercios. Hacer la transición de la economía artesanal a comercial para nosotros hacer que nuestra economía crezca. Ahora tiene un presupuesto de unos $7 millones”, agregó el aspirante.

¿Qué medida tomaría para brindar transparencia y reducir los riesgos de corrupción?

“Vamos a asegurarnos de que las normas internas que ya existen funcionen, como empoderar al auditor y darle acceso a la información. Inicialmente, trabajaremos con un auditor externo que nos permita saber dónde estamos, cómo están las finanzas, cómo se manejaron los fondos previamente para identificar las áreas que están bien y las áreas de mejoramiento. También, la administración tiene una página de Internet y tiene que estar dotada para que el ciudadano pueda solicitar un servicio, establecer querellas del servicio que se le está dando y en el caso mío, va a llegar directamente a mi celular para yo tener conocimiento directo de cuál es el sentir de la ciudadanía”.

¿Qué cambios hará al proceso de otorgación de subastas y contratos?

“Seré muy meticuloso en el proceso de selección del equipo que va a estar trabajando en ese comité de subastas. Hay que destacar que lo de la corrupción está bien legislado, gracias a leyes que existen, a lo estructurado del sistema de justicia tanto estatal como federal, que han detectado diferentes actividades de fraude y tristemente como las que estamos viviendo en Aguas Buenas y otros municipios, pero hay algo que no se puede legislar y es la moral. No hay manera de legislar para asegurarnos que la persona que llegue a esa silla no va a caer en la tentación de eso. Por eso es importante que el pueblo salga a votar y escoja a los mejores candidatos por su hoja de servicio. Yo me pongo disponible, porque llevo 28 años en el sector privado”.

¿Iniciará una auditoría de las contrataciones y transacciones de la administración anterior?

“No necesariamente de la administración de Javier García, sino de todas las que se hayan hecho recientemente, de los últimos seis años. Sí, vamos a hacer una auditoría para saber dónde está posicionado fiscalmente el municipio. Actividades que se hayan realizado incorrectamente se van a denunciar porque no se pueden permitir actos de corrupción ni ningún acto equivocado”.

La pérdida del fondo de equiparación amenaza con el cierre de municipios pequeños, ¿cuál es la realidad de Aguas Buenas y qué propone para aliviar las arcas municipales?

“Ese es un gran reto, porque hay municipios pequeños como nosotros y tenemos riesgo de perder hasta el 50% de nuestro presupuesto que ya es bajito, ha ido mermando en los últimos 10 años. Teníamos casi $10 millones y ahora tenemos cerca de $7 millones, es un gran reto para evitar afectar el ingreso de los padres de familia que trabajan en el municipio. Hay que hacer economías internas, revisar los contratos que tenemos y hay unos gastos como por ejemplo en energía eléctrica, hay que revisar si ese alumbrado existe o no. Ese inventario de servicios que se están pagando hay que revisarlo porque puede representar una economía considerable. También hay que fortalecer el comercio local”.

Para combatir la criminalidad, Rodríguez Cruz dijo que se propone fortalecer la Policía Municipal mediante el programa COPS.

“Es importante fortalecer la Policía municipal para asistir a la Policía estatal. En Aguas Buenas tendremos unos diez a 20 estatales y eso es insuficiente. Tenemos que asegurarnos que la vigilancia sea proactiva para evitar la delincuencia”, sostuvo.

Dijo que en la campaña por ser corta, se ha enfocado en las redes sociales con videos en Facebook. “También estamos visitando la gente, llevando el mensaje casa por casa de que es importante salir a votar. Preferiría que votaran por el número uno en la papeleta que soy yo, pero no puedo hablar mal de ningún compañero, pero la pregunta que todos los aguasbonenses nos debemos hacer, es quién tiene la capacidad de administrar el municipio especialmente con estos retos que vienen ahora”, expresó el comerciante.

Rosa Vázquez: una bióloga que busca traer un cambio

Nunca ha estado en la arena política, ni tampoco ha laborado en el gobierno. Rosa María Vázquez Martínez dice que “la decepción y la esperanza de traer un cambio” en el gobierno municipal la llevan a buscar la Alcaldía de Aguas Buenas.

“Hay un problema que tenemos con los demás alcaldes, sin mencionar si son culpables o no, porque eso no me compete a mí sino a un tribunal, y esa desilusión que tenemos, ese malestar que tenemos como ciudadanos de que las cosas se puedan hacer mejor, me movió. Habemos gente dispuesta a trabajar, que queremos hacer las cosas bien”, dijo la bióloga. Es soltera, tiene 46 años y reside en el barrio Juan Asencio con su progenitora. Posee un bachillerato en Ciencias Naturales, con concentración en biología. También dijo que está certificada en el área de la biotecnología.

Rosa Vázquez Martínez ( Suministrada )

“Tengo 24 años de servicio en la industria de las farmacéuticas”, dijo la candidata, quien habla tres idiomas: español, inglés y francés. “Soy un rostro nuevo en la política, no estoy ligada a nadie en la política anteriormente. Sí, soy novoprogresista, pero no era mi norte estar en la política. Espero que eso la gente lo tome en cuenta. Mi deseo, realmente, es servir porque soy igual que todos los demás: una ciudadana que está cansada de ver un mal servicio y realmente quiero servir. Mi carta de presentación es que nunca he tenido un señalamiento en la industria farmacéutica donde trabajamos con regulaciones federales. Mi trabajo siempre ha sido de excelencia”, dijo Vázquez Martínez, quien al igual que sus contendientes lleva a cabo su campaña en las redes sociales.

“Tengo una página en Facebook y en Instagram también”, indicó para agregar que está visitando las comunidades del pueblo.

¿De ser electa qué cambios hará en el gobierno municipal?

“Yo quiero una administración de puertas abiertas, quiero que los ciudadanos tengan la seguridad de que sus necesidades van a ser escuchadas y atendidas. Quiero fomentar el desarrollo de los jóvenes en el deporte, quiero buscar las ayudas necesarias para capacitar a las mujeres que deseen emprender, que deseen integrarse a la fuerza laboral y atender las necesidades que tienen los envejecientes. El equipo de trabajo debe ser renovado, hay que reevaluar esas posiciones, ver las capacidades y los méritos que tengan para ocuparlas. Hay que hacer las debidas auditorías y presentarlas al pueblo transparentemente.

¿El problema principal del pueblo cuál es y cómo lo atajaría?

“Hay muchas comunidades que están en el olvido. Por años hay barrios que no tienen servicio de agua y eso no ha sido atendido. Tenemos un puente en el sector La Charca, que muchos vieron el vídeo cuando el río se llevó un auto, que administración tras administración han hecho el estudio correspondiente para ver cómo se soluciona el problema, pero nunca se dado el resultado de ese estudio, ni se ha puesto manos a la obra para arreglar la situación de ese puente que es tan bajito y ahí se quedan muchas comunidades incomunicadas cuando el agua sube”.

¿Qué medida impulsará para dar más transparencia a la administración y ganar confianza de los ciudadanos y reducir los riesgos de corrupción?

“Hay que hacer las auditorías, eso es clave y reportar de forma transparente todo lo que se encuentre. Hay que procesar, hay que poner manos a la obra y de encontrar deficiencias hay que trabajar con ellas y hay que mejorarlas. Aquella persona que no esté cumpliendo con su posición, con lo que se estableció como su hoja de empleo, definitivamente no puede ocupar un cargo”.

¿Qué cambios hará al proceso de otorgación de contratos y subastas?

“Los contratos que no estén en su justa medida aprobados habrá que cancelarlos. Espero tener un equipo de trabajo compuesto de abogados, contables, que auditen y verifiquen todos los procesos legales. También ordenaré una auditoría de la administración anterior.

La pérdida del fondo de equiparación amenaza con cerrar municipios, ¿cuál es la realidad de Aguas Buenas y qué propone para aliviar las arcas municipales?

“Aguas Buenas es un pueblo campestre y yo apuesto al desarrollo del sector agrícola, del ecoturismo interno. Tenemos unos campos preciosos que con el ecoturismo se pueden desarrollar y eso va a traer unas arcas municipales mucho más sustentables”.

¿Cuáles son sus propuestas de desarrollo económico, creación de empleos y para combatir la criminalidad?

“Hay que desarrollar las áreas comerciales, hacer más accesible el comercio, revitalizar el comercio en el casco del pueblo. Hay que aumentar la seguridad, dar mejores facilidades a la Guardia Municipal para aumentar el patrullaje, que tengan mejores recursos y aumentar la cantidad (de efectivos) si es posible, de acuerdo a lo que encuentre en las finanzas del Municipio para que junto con la Policía Estatal puedan unir esfuerzos”.