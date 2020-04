El piquete que realizan los proveedores de terapias a niños de Educación Especial llegaría hoy en carro hasta la Fortaleza para exigir que se retomen los servicios y las tarifas que fueron recortadas por el Departamento de Educación en un 70%.

La manifestación organizada por el Movimiento Proveedores de Remedio Profesional comenzó frente al Departamento de Educación esta mañana y realizó una parada en el Capitolio.

“Estamos exigiendo que se dé la continuidad de los contratos de servicio que tenemos bajo remedio provisional que teníamos ya”, dijo Víctor Moreno, presidente de la Asociación de Profesionales y Proveedores de Servicio de Terapia.

PUBLICIDAD

Moreno sostuvo que el Departamento de Educación les redujo en un 70% la tarifa que le pagaba cuando realizaban las terapias de manera presencial, aun cuando en otras jurisdicciones estadounidenses han honrado el pago a los terapistas durante la emergencia provocada por el COVID 19.

“Aquí hasta a los médicos se le honró lo que es su tarifa por su servicio ya sea en línea o se llevó esa tarifa presencial al servicio en línea o como los médicos quieran darlo, por teléfono, por ejemplo. Los que nosotros ofrecemos es un servicio que tenemos que cumplir ya sea con la frecuencia y duración que ya el niño tenga establecido. No es una consulta, es una terapia que tenemos que cumplir con todas las estipulaciones que el niño tiene. Para nosotros es un atropello”, sostuvo.

El pasado 28 de marzo, Educación, mediante memorando estipuló que las terapias físicas, ocupacionales, sicológicas, educativas, de habla y lenguaje se realicen a distancia para evitar la propagación del COVID – 19. Por los servicios pagaría $20 por la sesión de 30 minutos, $25 por la de 45 y $28 por la de una hora, esto solo para especialistas que atienden a niños mediante el mecanismo de remedio provisional, que es un contrato entre el especialista y el padre. Educación lo autoriza cuando no puede proveer los servicios mediante las corporaciones que haya contratado a través de la Secretaría Asociada de Educación Especial.

Actualmente se estiman que hay 110, 000 niños de Educación Especial, mientas que en el remedio provisional existen alrededor de 8,000 a 10,000 niños.

PUBLICIDAD

“El contrato es entre el padre y el proveedor. La única función del Departamento sería lo que es pagar, pero los acuerdos es entre padre y proveedor y ya tenemos establecido lo que es el servicio, toda las estipulaciones que conlleva el servicio. Lo único que cambiaría en esta emergencia sería es la manera en que se da el servicio, que sería uno en línea y obviamento no todos los niños de Educación Especial se beneficiaría de la teleterapia. Estamos haciendo un llamado para que no se penalice a los niños que sí se pueden beneficiar de ese servicio”, señaló.

No obstante, Moreno indicó que las tarifas están por debajo de lo que se debería remunerar por terapia rendida. Incluso, denunció que el secretario unió todos los servicios de terapia en una sola tarifa, esto como parte de la anunciada reducción de $18 millones al remedio provisional.

“Tenemos unos gastos que siguen recurrentes con una reducción de un 70%. Nosotros nos hemos imposibilitado de reanudar los servicios, no podemos, con esa tarifa no nos da a nosotros como proveedores que tenemos contratados terapistas. No nos da ni para pagarle la tarifa que nosotros le pogamos a los terapistas, que es mucho más que $20 que nos ofrecen ellos”, sostuvo.

“El secretario de Educación hizo unas expresiones que el Departamento de Educación está pagando tarifas mayores a lo que pagan todos los planes médicos cuando eso es incorrecto. Ellos están haciendo una estipulación de que sí pagan más que los planes médicos pero no indican que lo que pasa es que lo pagan cada 15 minutos algunos desde $21 hasta $25 por cada 15 minutos. Si calculamos lo que pagan los planes médicos, son $50 cada media hora, o sea a nosotros nos tienen muy por debajo a lo que pagan. No está diciendo la realidad de lo que está pasando con nosotros en el servicio tarifario”, añadió.

PUBLICIDAD

“(El secretario) ha utilizado esta crisis para crear otra crisis y aprovechar su intención de una reducción de tarifa ahora en lo que es el servicio en línea y para agosto el servicio presencial interesa tenernos una reducción. Nosotros no aguantamos más reducciones. Los terapistas se han ido para Estados Unidos y los niños se han ido poque no encuentran terapistas. Los servicios aquí se han ido minimizando por los atropellos de años”, sostuvo.

Aseguró, además que la Educación Especial en Puerto Rico está paralizada y desmintió al secretario del DE, Eligio Hernández Pérez, quien en días recientes había indicado que lo niños de Educación Especial estaban recibiendo el servicio.