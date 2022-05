Tras la circulación de un sonido en que un empresario alega que Andrés Guillemard, cuñado del gobernador Pedro Pierluisi, le habría instruido a destinar un donativo a un súper PAC, la exdirectora de campaña y hermana del primer ejecutivo, Caridad Pierluisi, recalcó que la grabación no revela coordinación alguna entre los comités políticos.

De esa manera, la estratega política desligó a su esposo, Guillemard, de cualquier acto ilegal correspondiente a los esfuerzos de la campaña para llevar a Pierluisi a la gobernación en las elecciones de 2020.

¿El señor Guillemard hizo gestiones de recaudar fondos para ambos comités?, le preguntó a este diario a la señora Pierluisi.

PUBLICIDAD

“Bueno, él hizo para el de gobernador, definitivamente. Las gestiones que él haya hecho para el PAC, puede haber sido simplemente que alguien que a lo mejor le habló, que si eso, pues da a lo mejor la información de que: ‘mira sí, hay un PAC’. Pero eso no quiere decir que él fue un agente del PAC, ¿me sigues? O sea, además que no hay ninguna ilegalidad. Cuando tú haces la consulta al FEC (Comisión Federal de Elecciones), que es quien regula todo lo de los PAC’S, no pone ninguna restricción a que la gente pueda levantar dineros”, respondió la hermana del gobernador aludiendo a que ese acto de “levantar dineros” para ambos comités no implica una ilegalidad.

La semana pasada, la señora Pierluisi desvinculó su persona y la figura de su marido del esquema ilegal de súper PAC Salvemos a Puerto Rico que ideó Joseph Fuentes Fernández, quien se declaró culpable de haber recibido donativos por conducto de dos empresas fantasmas sin fines de lucro. Según se desprende de los registros del FEC, Salvemos a Puerto Rico, el cual se registró en el estado de Virginia, recaudó $784,991 entre el 19 de mayo al 31 de diciembre de 2020. El súper PAC impulsó la candidatura de Pierluisi a la gobernación, singularmente, atacando a sus rivales en primarias y en las elecciones generales.

Ayer se reveló un sonido en el blog “En Blanco y Negro” de Sandra Rodríguez Cotto en el que se alega que habla el empresario Ricky Castro, concesionario de las tiendas militares del Fideicomiso de la Guardia Nacional bajo la empresa Business Enterprises LLC (National Guard Exchange), y donde el hombre detalla que uno de sus abogados, Guillemard, le dio instrucciones de frenar un donativo dirigido a crear un PAC para atacar a la candidata a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático (PPD), Rossana López. Castro alude en el audio a que Guillemard le enfatizó que sería una pérdida de dinero el donativo, porque López figuraba en tercer lugar en las encuestas.

PUBLICIDAD

Primera Hora se comunicó a Castro Business Enterprises buscando una reacción de su presidente, pero se informó que “está de viaje” y que no podían comunicar a este medio con él.

Fue a través de una de las empresas fantasmas que se vinculan a Joseph Fuentes -según se desprende de la denuncia criminal contra este-, que el empresario Castro hizo una donación de $50,000 a Salvemos a Puerto Rico. La donación, según el audio revelado, se registró como parte de National Guard Exchange aun cuando provenía de la empresa Castro Vicens Enterprise. La intención de Castro era que el donativo al súper PAC se utilizara en la campaña contra la entonces gobernadora Wanda Vázquez, rival en primaria de Pierluisi.

“Yo no tenía intención ninguna de ocultar mi nombre. Yo lo ofrecí, yo llamé (no se especifica a quién en el audio). En ese momento, como yo había creado el PAC (para López), a mí me dijo mi abogado, y tengo que decir, mi abogado se llama Andrés Guillemard, porque yo tengo seis abogados diferentes. Él me dice ‘se va a crear un PAC’ y le dije: aquí tengo los 50,000 dólares, me avisas cuando los necesites. Cuando los necesiten ahí están”, se escucha decir en el audio a Castro.

Primera Hora insistió con la señora Pierluisi si lo que se alega en el sonido ocurrió y si a raíz de esa aparente converesación entre abogado/cliente se impulsó alguna ilegalidad.

“Vuelvo y te repito, él no era un agente del PAC, así que en realidad, lo que te estoy diciendo es que nadie de nuestra campaña hizo absolutamente nada que fuera ilegal o una coordinación... que coordinación, hay que también repetirlo muchas veces, coordinación es que casi, casi yo me hubiera sentado con la gente del PAC, con una agencia o con quien haya estado haciendo toda la parte creativa y decidir: ‘mira, hay que poner los anuncios de tal forma, el mensaje va a ser de tal forma’. Una coordinación total. Y eso no pasó, eso no pasó. Te lo aseguro que nadie de la campaña, incluyéndome a mí, incluyendo al gobernador, incluyendo a Andy o cualquiera de las personas que estaba en la campaña, hizo una coordinación con ese PAC o ningún otro PAC”, reiteró.

PUBLICIDAD

El Contralor Electoral, Walter Vélez Martínez, ha dicho públicamente que para probar un caso de coordinación ilegal, según las pautas del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso de Citizens United, es necesario que el PAC financie propaganda política y que ese contenido (incluidos anuncios) se haga en acuerdo común con el comité del candidato.

Hoy, el primer ejecutivo no tuvo comparecencias públicas, pero su secretaria de prensa, Sheila Angleró, insistió en declaraciones a este medio que la coordinación ilegal entre comités políticos requiere elementos que trasciendan el que una persona recaude fondos para más de una organización. La semana pasada, Pierluisi afirmó que pone “las manos en el fuego” por cualquier miembro de su comité de campaña, incluyendo a Guillemard.

“Recaudar dineros para ambos comités no es ilegal... de todos modos eso tampoco ocurrió. El señor Guillemard es uno de los recaudadores de la campaña del gobernador, eso él lo dijo públicamente, pero eso no implica que haya hecho alguna labor de coordinación entre la campaña del gobernador Pedro Pierluisi con algún Comité de Acción Política o PAC, en inglés”, dijo Angleró.

Nuevamente, se le solicitó saber a la hermana del Primer Ejecutivo si en los últimos días -luego de trascendido un tsunami de información vinculante a Salvemos a Puerto Rico y en la que se menciona a su esposo, ha recibido alguna llamada de las autoridades federales.

“No, ninguna, ninguna”, acotó.

¿Están preparados por si surgiera esa intervención?, se le cuestionó.

“Bueno, yo entiendo que no debería haber razón, pero si por casualidad, verdad, dijeran que hay que hablar con alguien, yo no tengo ningún problema con hacer eso. Es que en lo más mínimo. Yo estoy tan segura de lo que nosotros hicimos con la campaña y cómo se manejó esta campaña... fue bien, o sea, de verdad que nosotros hicimos todo como se tenía que hacer y oye, es como todo en la vida, o sea, o hace las cosas bien o la haces mal, pero nosotros la hicimos bien que hasta el Contralor Electoral lo dice así mismo, que no hay ningún señalamiento”, respondió.

PUBLICIDAD

Argumentó que lo trascendido son solo insinuaciones y dijo sentirse sorprendida de las informaciones reveladas en los últimos días.

“O sea, a mí de verdad que lo tengo que decir, a mí me sorprende el que sigan buscando, insinuando, tú sabes, porque es que si tú oyes esa grabación (la de Castro), lo que yo escuché que, by the way, se nota que cortaron algunas partes y todo... O sea, es como que, ¿qué es lo que quieren probar? No hay nada ilegal. Si hubiese habido algo ilegal, hace rato que hubiera salido. No ha salido nada. No hay nada ilegal. Nuestra campaña hizo las cosas como lo tenía que hacer dentro de la ley y no hizo ninguna coordinación con ese PAC o cualquier otro PAC, porque btw, hay otros que han tenido señalamientos, que le han encontrado como coordinación y todo y han puesto multas, pero a nosotros no, eso no ha pasado. Hubo una querella anteriormente y también la dejaron sin efecto porque no ha pasado nada ilegal”, señaló.

¿Y tienen abogados, Caridad?

“No, no necesito un abogado”, puntualizó.