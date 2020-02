El secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Carlos Contreras Aponte, confirmó que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) que está bajo su sombrilla, había sido parte del fraude cibernético por una cantidad de unos $234,000. El DTOP, en cambio, aseguró no había sido impactado.

“Ahora eso lo están investigando las autoridades federales. Las autoridades se percataron creo que fue como el 23 (de enero), más o menos en esos días, y había ocurrido una semana antes, que fue que ocurrió los ataques a las distintas agencias”, explicó Contreras. “Fue una comunicación que llegó, que para todos los efectos se entendía como legítima porque era de la misma persona que se siempre se comunica con la Autoridad, que era la que enviaba la información de los pagos, y por eso se procedió”.

El secretario agregó que “el FBI aparentemente ha logrado congelar el dinero. Es un dinero que no lo va a perder la Autoridad ni los pensionados. Y esperando que eso se resuelva pronto”.

A preguntas de la prensa sobre qué pasos, si alguno, se tomarían para evitar futuros fraudes como este, Contreras indicó que “estos ataques cibernéticos, cuando cogen un sistema como el de Retiro, lo compromete, porque tú confías en las comunicaciones que te llegan. La realidad es que el gobierno, aquí a nivel estatal, y a nivel federal, corre mucho por mensaje de correo electrónico. Yo creo que ahora pues es el momento de nosotros empezar a ver si los sistemas a nivel global son suficientes, si tenemos que empezar a encriptar los mensajes de correo electrónico, si tenemos que empezar a usar sistemas de autenticación de correo electrónico. Porque es tecnología que existe pero que comúnmente tú no la ves a nivel de gobierno o de individuo. Pero creo que debemos evaluar si realmente nosotros necesitamos, donde la persona adquiere como una llave de encriptación, y se te puede certificar que cuando a ti te llega por ejemplo un correo de Carlos Contreras, que se te certifique que sí, que es Carlos Contreras y no alguien haciéndose pasar por Carlos Contreras”.

Sin embargo, el secretario del DTOP admitió que, al momento con lo que cuenta el gobierno en su sistema de correos electrónicos “es un sistema de correos igual que el que posiblemente ustedes tienen en los distintos medios para los que ustedes trabajan”.

“Estamos hablando de un nuevo juego que ha venido con esto de la tecnología. Nuevamente, el FBI también tiene sus mecanismos donde ha podido congelar este dinero. Así que lo primero es resolver este problema, el asunto que ocurrió. Lo próximo sería los pasos de cómo se remedia. Porque cuando ocurre este tipo de actividad, no estamos hablando de un nene de 12 años como son otras situaciones. Estamos hablando de unos esquemas de entidades, de grupos. Así que tenemos que estar pendientes y tratar de andar un paso adelante a lo que andan los cibercriminales”.

El secretario de Vivienda, Luis Carlos Fernández Trinchet, que recién fue confirmado al puesto, dijo que en su agencia “no han dicho que tengamos una situación parecida a la que está saliendo en la prensa. (Si ocurre) enseguida nos alertan, y por lo menos hasta ahora no nos han dicho nada”.

Mientras, el secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, dijo que había solicitado que le contestaran de manera formal y “la directora del área de finanzas me indicó que al momento no se ha detectado nada similar en la agencia”.

Agregó que el DE “tiene un proceso y estamos utilizando una plataforma mucho más avanzada, y realmente el manejo de las cuentas está en Hacienda. Pero para que pueda salir un cheque o una emisión es un proceso que ya está regulado con un proceso establecido y negociado con el Departamento de Educación federal”, y afirmó que “es mucho muy difícil, muy complicado” que pueda ocurrir lo sucedido en las agencias que fueron víctimas del fraude.

El secretario de Salud, el doctor Rafael Rodríguez Mercado, aseguró que en su agencia no habían confrontado ningún problema con el esquema de fraude.

“Inmediatamente nos enteramos de la situación hablamos con el director de informática y nos aseguró que no hay nada. Nosotros tenemos uno de los ‘firewalls’ más modernos por la mucha información personal que manejamos, y estamos bien protegidos. De hecho, se cambió el sistema no hace ni un año”, comentó.

Indicó que durante la reunión de gabinete con la gobernadora “se habló del tema” y se dieron instrucciones de “que cada cual con su oficina de informática esté seguro de que los parámetros de seguridad estén al día”.

Reiteró que el sistema cibernético de Salud “se cambió hace poco. Y fue con fondos federales y se usó un sistema sofisticado que evitaría eso. Es menos probable que pase con nosotros, al menos por ahora”.

El secretario de Familia, Eddie García Fuentes, indicó que había confirmado con su equipo que “no hemos tenido ningún tipo de problemas. No ha llegado ningún correo (con el fraude)”.

Por su parte, la secretaria del Departamento de Recreación y Deportes, Adriana Sánchez Parés, dijo que su agencia “funcionamos un poco diferente, nosotros transacciones de nómina de esa índole, las hace el Departamento de Hacienda directamente. Así que en ese sentido nosotros no debemos confrontar ningún problema”.

El secretario de Agricultura, Carlos Flores Ortega, aseguró que no habían confrontado problemas, “No, no. Ni quiero saber de eso. Gracias a Dios no (hubo problemas de fraude)”, afirmó.