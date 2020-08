El alcalde de Isabela Carlos Delgado Altieri recibió hoy, domingo, el favor abrumador de los votantes en la segunda vuelta de las primarias y será el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) al vencer a sus contrincantes, Eduardo Bhatia Gautier, y Carmen Yulín Cruz Soto, al acumular más de un 60 por ciento de las boletas sometidas.

Delgado Altieri, quien dominó en el Municipio de Isabela con sobre el 80 por ciento de los votos, ahora se enfrentará al abogado y ex comisionado residente Pedro Pierluisi Urrutia y el resto de los candidatos en las elecciones generales pautadas para el 3 de noviembre.

Pierluisi Urrutia venció a la gobernadora Wanda Vázquez Garced con más de un 55 por ciento de los votos de los electores del Partido Nuevo Progresista (PNP).

Aunque la CEE no ha dado el resultado final, al momento, con un 53.77 por ciento de los colegios contados, Delgado Altieri ostenta ventaja de 63.66 por ciento, o 78,859 votos. Bhatia Gautier cuenta con 28,406 votos, y Cruz Soto, 16,617.

“Estoy contento y muy feliz. Agradecido de todas estas personas buenas que me dieron su voto”, dijo Delgado Altieri al llegar a su comité.

“Mucha emoción, sin duda alguna. Mis primeras palabras tienen que ir dirigidas a Dios y darle las gracias. De igual manera agradezco a dos seres especiales que no están aquí pero que me han acompañado en todo esto; mi esposa, Rosa, y a otro gran amigo, Héctor Ferrer. A todos los populares que me dieron su voto, les doy mi agradecimiento y les dijo que no les voy a fallar”, dijo Delgado Altieri al dirigirse a las personas en su comité de campaña.

La Comisión Estatal de Elecciones (CEE) reveló los primeros resultados parciales de la votación cerca de las 4:15 p.m. y luego que apenas el 1.69 por ciento de los colegios reportaron sus resultados, Delgado Altiere lideraba a Bhatia Gautier y a Cruz Soto con un 41.61 por ciento. Bhatia ostentaba el 32.91 por ciento de los votos, mientras que Cruz Soto contaba con un 25.48 por ciento.

Sin embargo, la actualización de los números de las 4:32 p.m., con la información del 2.86 por ciento de los colegios electorales, colocaron a Delgado Altieri con una dominante ventaja de 62.73 por ciento. Le seguían Bhatia Gautier con un 21.80 por ciento, y Cruz Soto con un 15.47 por ciento.

La tendencia no dio indicios de detenerse, pues cinco minutos después, Delgado Altieri gozaba de una ventaja de 65.43 por ciento con el 9.75 por ciento de la información recibida por parte de los colegios electorales.

Cerca de las 5:00 de la tarde, Delgado Altieri mantenía ventaja de 63.88 por ciento sobre Bhatia Gautier (22.64%) y Cruz Soto (13.49%) luego que el 18.57 por ciento de los colegios (396 de 2,133) habían reportado sus resultados. A las 5:06 p.m., el porcentaje de Delgado Altieri se mantuvo en 63.85% con los informes de 463 de 2,133 colegios. Bhatia Gautier contaba con un 22.73 por ciento, seguido por Cruz Soto con un 13.42 por ciento.

Bhatia Gautier fue el primer precandidato en reconocer la derrota durante una conferencia de prensa llevada a cabo en su sede cerca de las 6:00 de la tarde. Reconoció su derrota junto a su esposa, Isabel Fernández, su director de campaña, Walter Torres, Roberto Prats, quien temprano desistió de aspirar a la gobernación por el PPD, y otros integrantes de su equipo.

“Agradezco a todos los que han servido conmigo a través de todos estos años. Puerto Rico se merece un mejor gobierno, en la posición que yo esté, donde quiere que esté, voy a dar la mano para echar para adelante a Puerto Rico”, resaltó Bhatia Gautier.

Del mismo modo, Cruz Soto felicitó a Delgado Altieri, aunque mediante un vídeo en su cuenta de Facebook.

“Evidentemente dar un mensaje al perder una elección no es lo más comodo, pero la democracia se respeta cuando favorece a uno y cuando no lo favorece. Durante todo este tiempo mi intención siempre fue darle al Partido Popular una opción distinta, una opción de cambio verdadero, una opción que representara lo que podía ser otro país. El Partido Popular y sus seguidores decidieron seguir otro camino. Acabo de escribirle un texto al alcalde Carlos Delgado felicitándolo por su triunfo en el día de hoy, y tuve una conversación con mi amigo Eduardo Bhatia. A los que vieron dentro de este movimiento del Partido Popular una esperanza de futuro, gracias”, resaltó Cruz Soto.

Por su parte, el acalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, fue de los primeros funcionarios en felicitar a Delgado Altieri por su victoria.

“Por fin el Oeste tiene un candidato a la gobernación cultivado en el oeste, que conoce y ha vivido el discrimen de privarse esta zona de una verdadera justicia” indicó el alcalde”, sostuvo Rodríguez mediante comunicación escrita.