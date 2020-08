El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez arrojó un resultado positivo a la prueba molecular de coronavirus, según informó.

“Como saben, el asunto del COVID-19 toca todas las puertas. Desde que inició esta pandemia en el mes de marzo, he estado realizándome pruebas para la detección de este coronavirus de manera periódica. En el día de hoy me notificaron que una persona con la cual tuve contacto en días pasados había arrojado positivo a la prueba del COVID-19. Procedí entonces, de manera responsable, a someterme a una prueba molecular, la cual su resultado fue positivo. Nuevamente me realicé la misma y estoy esperando confirmación.

Como medida cautelar, inicié el proceso de aislamiento y notifiqué aquellas personas que estuvieron cercanas a mi durante los pasados días. Actualmente me encuentro bien, sin síntoma alguno y en buen ánimo; tomando, claro está, todas las medidas de precaución, incluyendo la cuarentena, entre otros.

Agradezco a todas las personas que me han llamado preocupados por mi estado de salud. Estamos bien; a Dios gracias”, concluyó.