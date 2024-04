Antes de ser alcalde, Carlos López Bonilla era maestro. Ha enfrentado seis primarias y recalca que no ha perdido ninguna. Dice que busca la reelección para un nuevo término para dar continuidad “a un montón de proyectos”, algunos ya comenzados.

“La gente de Rincón aprecia el trabajo que se está haciendo, el desarrollo que hemos llevado de nuestra ciudad, la sana administración que hemos cultivado durante estos años. Es importante para mí y para la ciudadanía el poder ser la mano amiga durante todos estos años. Estoy bien agradecido de mi ciudad, que me ha permitido servirle y servirle con amor”, indicó el alcalde a preguntas de Primera Hora.

PUBLICIDAD

¿Cómo describe su campaña?

“Está basada en mucho contacto con la gente, como siempre lo he hecho. Siempre con la gente, es mi ‘slogan’ de campaña. Siempre he estado escuchando al pueblo, sé lo que quiere y lo que le vamos a brindar”, aseveró López Bonilla dijo que busca un nuevo término para dar continuidad a proyectos “importantes”. Añadió que lleva su mensaje en las redes sociales, sistemas de altavoces, en la radio y en programas en medios de comunicación.

“Tenemos más de $50 millones en caja para proyectos que llevo empujando durante estos años como, por ejemplo, un paseo peatonal y ciclístico, que se adjudicó la subasta y en mes y medio estaremos empezando la construcción, a un costo de $10.8 millones. Otro proyecto es la ampliación del estacionamiento en el casco del pueblo, y en una escuela abandonada vamos a inaugurar la Escuela de la Cultura, donde vamos a tener diferentes galerías de la historia del pueblo. Tenemos también un proyecto que vamos a tirar en subasta de mejoras a la rampa de pescadores y dueños de botes en el sector La Marina, a un costo de $700 mil y vamos a hacer unos bulevares en el caso urbano con una asignación de $1.2 millones”, enumeró.

Dijo, además, que trabaja en la ampliación del cementerio municipal; “estamos construyendo cuatro nuevas canchas de pickleball, tenemos un contrato de asfalto de más de $2 millones y con todo ese trabajo que yo tengo necesito continuidad, necesito seguir trabajando para nuestra gente”.

Agregó que también creó un grupo de trabajo para cuidar a personas de mayor edad.

PUBLICIDAD

¿Cómo ve a su contrincante, la senadora Ada García Montes?

“Siempre las personas que participan en contra de nosotros, porque ya he tenido seis primarias, son personas que tienen su derecho de participar. Ella está participando, yo estoy trabajando duro para prevalecer. He trabajado por la gente de Rincón y lo hemos transformado de una forma y manera que ahora el país completo quiere vivir en Rincón”, indicó.

El problema principal del pueblo, ¿cuál es y cómo se debe resolver?

“No lo llamamos problema, antes eran muchas situaciones con LUMA. Ahora sí puedo decir que las muchas quejas que recibo a diario son del alumbrado pésimo de LUMA. No arreglan los postes fundidos y llevo luchando. Nos dicen ‘vamos a ir a arreglar tantos postes fundidos’, pero no llegan. Nos dicen, ‘vamos a empezar el próximo mes’ y no atienden las querellas de la gente. Rincón tiene una población de muchos envejecientes y se lo hice saber a LUMA, que nosotros necesitamos resolver eso a la brevedad posible”, indicó.

¿Jesús Manuel Ortiz o Juan Zaragoza para encabezar la papeleta del PPD?

“En este momento crucial he tomado la decisión de respaldar a Jesús Manuel, porque es un joven muy talentoso. Él no tiene una varita mágica, los que debemos ayudarlo somos los alcaldes, los senadores, los representantes para trabajar en equipo por el país”, sostuvo López Bonilla.