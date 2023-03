El secretario de Salud, Carlos Mellado, confirmó que estaría considerando aspirar a comisionado residente en Washington por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en caso de que surja esa vacante.

El doctor le ofreció las declaraciones a NotiCentro luego de que su imagen apareciera junto a la del gobernador, Pedro Pierluisi en unas pancartas en las inmediaciones del Coliseo Roberto Clemente en Hato Rey donde hiy se estará llevando a cabo la asamblea general de PNP.

“Lo consideraré, altamente considerado, de verdad, pero obviamente tendría que hablar con el gobernador... tener una conversación franca con él, yo me imagino que él me diría, sí, no, qué se yo... o termina la labor en Salud. En esa parte yo soy bastante leal con esas cosas y además tengo un compromiso de acabar en Salud que obviamente por lo difícil que es poder trabajar en el gobierno, se me hace complicado terminarla. Hay cosas que hemos adelantado y hay cosas que están encaminadas que me gustaría concluir”, manifestó el secretario al noticiero.

La candidatura a comisionado residente por el PNP quedaría vacante si finalmente Jenniffer González decide retar a Pedro Pierluisi a la gobernación.

Además de Mellado, otros nombres como los del representante Enrique “Quiquito” Meléndez, Carlos Mercader y el senador William Villafañe Ramos han sonado para la silla de Washington.