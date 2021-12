El senador Carmelo Ríos desistió esta tarde de aspirar a la alcaldía de Guaynabo al alegar que podría ser de más ayuda para ese pueblo desde la legislatura.

“Todos conocen mi amor por Guaynabo, es la ciudad que me vio nacer y en la cual mi esposa y yo desarrollamos nuestra familia. Nuestra ciudad se encuentra en un momento difícil, los sucesos de la pasadas semanas han estremecido a nuestra gente. La ciudad necesita asistencia de un alcalde, de senadores, representantes y la rama ejecutiva; es un proyecto de todos. Durante los pasados días he conversado con cientos de guaynabeños de todos los sectores del municipio, desde los campos hasta la zona urbana, y el mensaje ha sido el mismo: los necesitamos a todos”, dijo en declaraciones escritas.

PUBLICIDAD

“Quienes me conocen saben que no soy de títulos o puestos, que lo que hago es enrollarme las mangas y trabajar por el Pueblo. En ese ejercicio de evaluación de como mejor puedo ayudar a mi Guaynabo en este tiempo histórico, entiendo que en este momento como Senador por el Distrito de Bayamón, que incluye esta gran ciudad, puede proveer más ayuda, utilizando, también los contactos que a través de los años he desarrollado con legisladores estatales y congresistas y los puestos que actualmente ocupo, siendo el primer puertorriqueño en lograrlo”, agregó.

Ríos era uno de varios candidatos que intentaba convertirse en el nuevo alcalde de esa ciudad luego de que el exejecutivo municipal, Ángel Pérez renunciara tras ser arrestado por los federales por un caso de corrupción pública.

Hasta este momento, según la comisionada electoral alterna del PNP, Vanessa Santo Domingo los aspirantes, Samuel Almodóvar y Edward O’Neill completaron la entrega de documentos requeridos para figurar entre los candidatos a la primaria de la colectividad programada para el próximo 15 de enero.

Las candidaturas cierran a las 5:00 de la tarde de hoy.

No obstante, Santo Domingo dijo que esperaban que unos cuatro a cinco aspirantes adicionales completaran el proceso.

“Son los que han estado en comunicación con nuestra oficina orientándose sobre los requisitos y han tomado el curso del reglamento (de la colectividad), indicó la comisionada alterna de la Palma.

Se espera que los también aspirantes, Dana Miró, hija del animador Eddie Miró y el legislador municipal, Julio Abreu sometan sus candidaturas al igual que Rafael López, quien fue asesor del fenecido exgobernador, Luis A. Ferré. Ademas, las hermanas Marigdalia y Migdalia Ramírez Fort tomaron ayer el curso de reglamento del PNP al igual que Miró y López, con la intención de radicar.

Después de cerradas las candidaturas, los aspirantes serán evaluados por el Comité de Evaluación de Candidatos del PNP, organismo que tiene que someter la lista de candidatos al Directorio de la colectividad para la validación final. El Directorio debe certificar los candidatos y candidatas antes del domingo, pues el lunes se realiza el sorteo de las posiciones para la papeleta primarista.