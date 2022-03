El senador y secretario del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos, rechazó haber cometido algún acto ilegal, en especial haber concedido contratos a empresas a cambio de donativos políticos.

“Jamás he cometido o cometeré alguna acción contraria a las leyes estatales o federales; por el contrario. Mi trayectoria por el servicio público se ha distinguido por la transparencia y apertura en todo mi proceder”, afirmó en declaraciones escritas.

Los señalamientos contra Ríos se dieron a conocer en un reportaje de Las Noticias, de Teleonce. Según se alegó, en su contra hay una investigación activa del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) por unos donativos que recibió de una compañía de construcción.

Ríos arremetió contra la información, pues surgió mediante “fuentes”.

Expuso que “no he sido abordado por ninguna agencia de ley y orden sobre ningún asunto sobre el cual el antes mencionado reportaje detalla. Tampoco he estado involucrado en ninguna actividad contrario a la ley y el orden. Durante mis años de formación, mis padres me enseñaron valores de respeto, dignidad, humildad y claridad. El servir a nuestro pueblo desde el Senado de Puerto Rico es un privilegio y una responsabilidad sagrada. La confianza que los ciudadanos del Distrito de Bayamón han depositado en este servidor jamás será quebrantada porque no lo permitiré”.

Indicó, de inmediato, que continuará trabajando por el bien de Puerto Rico y a favor de la estadidad.