El secretario general del Partido Nuevo Progresista (PNP), Carmelo Ríos Santiago emplazó hoy al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli a que revele el status de una querella que un grupo de jóvenes demócratas instó contra la cabildera de la estadidad, Elizabeth Torres.

“Le pido al amigo Domingo Emanuelli que le dé curso que tenga que darle porque no puedo darle instrucciones al Secretario de Justicia. Sí puedo reclamar que se le dé un curso, que sea público y transparente para un lado o para el otro, pero se le tiene que dar curso. No puede ser que para algunos en 24 horas hay dos fiscales asignados y en otros casos estemos meses esperando”, dijo el también senador en una conferencia de prensa en el Capitolio.

Miembros de la Juventud del Partido Demócrata en Puerto Rico le radicaron una querella a Torres en septiembre de 2021 bajo reclamos de que no estaba haciendo su trabajo de cabildera en la capital federal según la Ley 167 de 2020, que creó estos puestos pagados con fondos públicos con un salario de $90 mil anuales.

El pasado viernes Ríos Santiago le solicitó en una carta a la directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales (PRFAA, en inglés), Carmen Feliciano que detenga los pagos a Torres

“El problema no está en los cinco que están trabajando. El problema está en la que no está trabajando y la ley dice que si no está trabajando la podemos sacar. “Ella ha sido clara en que no cree en la ley”, sostuvo Ríos Santiago.

El legislador y los representantes penepés, José Aponte Hernández y José “Che’ Pérez, elogiaron la labor realizada en Washington por los otros cinco cabilderos: el exgobernador Ricardo Roselló Nevares, la exsenadora Melinda Romero Donelly, la exalcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez, la abogada Zoraida Buxó y Roberto Lefranc.

Según los legisladores del PNP “la delegación está rindiendo frutos”.

La conferencia de prensa fue citada para anunciar actividades relacionadas al aniversario del Día de la Ciudadanía Americana, el próximo 2 de marzo.

“Este próximo 2 de marzo se cumplen 105 años desde la entrada en vigor de la Ley Jones-Shafroth-comúnmente conocida como ‘el Acta Jones’-la cual otorgó la ciudadanía estadounidense a las personas nacidas en Puerto Rico. Con motivo de este trascendental momento en nuestra historia, hemos desarrollado una serie de actividades de conmemoración a través de toda la Isla, así como en la capital federal”, señaló Aponte Hernández.

Según explicó el también representante por acumulación, se desarrollarán dos plataformas de conmemoración, la primera, una reunión de ciudadanos en cada uno de los 78 municipios entre las horas de 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Al mismo tiempo, un grupo de legisladores novoprogresistas se congregará en las afueras del Capitolio federal.