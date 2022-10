La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado González, quien busca la candidatura del Partido Popular Democrático (PPD) a la gobernación, tocaba hoy las puertas de varios legisladores en el Capitolio en busca de apoyo para un proyecto de ley que impulsa mejorar las condiciones salariales y de empleo de los servidores públicos.

Primera Hora entrevistó a la también vice presidenta del PPD en el Anexo de la Cámara, pero Maldonado González no entró en detalles de sus gestiones. Aunque no dio nombres de los legisladores, indicó que ya ha visitado oficinas de representantes del PPD y adelantó que presentaría la propuesta a legisladores de otros partidos políticos.

“Estamos mirando lo que está ocurriendo con los temas importantes para el país y estamos pendiente de un proyecto importante para trabajar junto a lo que son los servidores públicos. Estamos escuchando a varios equipos de trabajo de parte de los servidores públicos y estamos evaluando, buscando a nuestros compañeros representantes para presentarles distintas alternativas que próximamente las vamos a hacer públicas”, dijo la alcaldesa, quien es parte de un grupo de líderes del PPD que se opone a las enmiendas al reglamento, en particular las que permitirían que el presidente, José Luis Dalmau, se mantenga al frente de la colectividad sin estar sujeto a elecciones.

Maldonado González indicó que trabaja en un proyecto de ley para que sea presentado mediante el mecanismo de petición y sostuvo que la medida va dirigida a evaluar “los beneficios que se les están brindando en estos momentos a los servidores públicos, un sector que necesita y requiere atención de manera inmediata y que exista un compromiso genuino para ellos”.

A principios de este mes el gobernador Pedro Pierluisi vetó un proyecto del Senado (563) que buscaba establecer la Ley de Salario Mínimo de los Empleados Públicos. El Senado había aprobado la reconsideración para ir por encima del veto, pero la Cámara no logró los 34 votos requeridos por disposición constitucional. La medida aumentaba este año a $8.50 la hora el salario mínimo de los servidores públicos, a $9.50 en 2023 y $10.50 en 2024.

El gobernador adujo en la justificación del veto, que el proyecto de ley era inconsistente con el Plan Fiscal y el presupuesto certificado y que su administración trabaja en un plan de reclasificación y retribución de las escalas salariales.

“Más allá de un salario mínimo, tenemos muchas situaciones que ocurren dentro de las diferentes agencias del gobierno que afectan directamente al servidor público y eso es realmente lo que estamos analizando, escuchando y presentándole a los distintos compañeros de la Cámara esta situación”, sostuvo la vicepresidenta del PPD.

Maldonado González dijo que se trata de una medida “para el beneficio de los servidores públicos en general”.

“Son diferentes situaciones que me presentan los diferentes servidores públicos que vemos que no han sido atendidas. Son situaciones que por décadas no han sido atendidas y que requieren realmente atención inmediata. No solamente tienen que ver con el salario de ellos y este proyecto que se presentó (el proyecto del salario mínimo vetado) sino que hay muchísimas cosas adicionales. Son muchos los planteamientos”, sostuvo.

Dijo que ya inició conversaciones con varios legisladores del PPD y añadió que hoy visitaría las oficinas de legisladores de los demás partidos políticos: PNP, MVC, PIP y Proyecto Dignidad.

“Estamos tocando puertas, estamos presentándoles el proyecto”, agregó.

Sobre la situación en el seno del PPD, dijo que continúa promoviendo que la presidencia de la colectividad se lleve a votación y si se opta por la asamblea de reglamento, el 13 de noviembre próximo, reiteró que las enmiendas no se presenten en bloque a los delegados, sino que se consideren de forma individual.

“Entendemos que no se ha trabajado claramente con las enmiendas, se han mencionado distintas situaciones que van a estar planteándose allí (en la asamblea de reglamento) y no todo el tiempo se está llevando la misma línea para que todo el liderato escuche y entienda que es lo que está ocurriendo”, expresó Maldonado González.

“Como no hay claridad y hay muchísima confusión, un grupo de alcaldes ha estado presentando ese planteamiento de que se posponga. De igual manera otros lo ven totalmente diferente, de que se pueda trabajar con estas enmiendas en noviembre, pero que todas estas enmiendas no bajen en bloque para que el pueblo popular esté claro de lo que se esté presentado allí... Hoy mismo vemos una gran confusión dentro de nuestro partido”, sostuvo Maldonado González, quien adelantó que también trabaja en legislación para atajar el problema de la corrupción pública.