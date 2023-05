La alcaldesa de Morovis, Carmen Maldonado, ejerció esta mañana su voto en la elección para escoger al nuevo presidente del Partido Popular Democrático (PPD) en la Escuela Elemental Urbana, cerca de la plaza pública del pueblo, y donde desde horas tempranas se había congregado un entusiasta grupo de simpatizantes populares.

Maldonado está en carrera por la presidencia del PPD junto al representante Jesús Manuel Ortiz y el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández. Este último, estaba recibiendo el domingo el endoso de varios alcaldes y legisladores.

Sin embargo, Maldonado restó importancia a ese asunto, argumentando que el pueblo ha aprendido a votar y está confiada en que la respaldarán.

“Cuando comencé todo este proceso dije que quería una campaña limpia, una campaña íntegra, una campaña donde fuera el pueblo popular que me endosara. Que mi campaña fuera una de pueblo, no con ninguna otra persona. Que no iba a estar tocando puertas adicionales a quien no fuera la base, los puertorriqueños”, comentó la alcaldesa poco después de votar.

“Realmente, quien nos da la elección, quien nos elige a nosotros, en mi caso como alcaldesa, que agradezco la confianza que el pueblo me ha dado en mi municipio, ha sido el pueblo puertorriqueño. Pues en este momento quiero que sea de igual forma, que sea el pueblo el que me levante realmente esa confianza para poder devolverle al país lo que el país necesita”, agregó

Maldonado apostó a su labor y logros el frente del Municipio de Morovis como “carta de éxito” y aseguró que es el mensaje “genuino” que ha llevado en su campaña, resaltando “los hechos de mi trabajo y de mi esfuerzo, la dedicación y el amor que le he dado a todo mi pueblo de Morovis, era el (mensaje) que quería repartir a través de todo Puerto Rico. Así que ese gran logro entiendo que vamos a estar recogiendo esos frutos en la tarde de hoy”.

Según reportes desde Morovis, muchas de las personas que habían acudido a votar en la elección respaldaban a su alcaldesa, precisamente resaltando su labor en ese municipio.

“Nosotros los moroveños vamos a compartir con todo Puerto Rico a una trabajadora del pueblo. Ha hecho un gran trabajo en nuestro pueblo y queremos que eso se extienda a todo Puerto Rico”, indicó María Gutiérrez, del barrio Barahona de Morovis, que estaba entre el grupo de personas que acudió temprano a votar.

En cuanto al respaldo que ha recibido el alcalde Hernández de parte de otros alcaldes y legisladores, Maldonado sostuvo que “no creo en ello” y recordó que “lo viví personalmente” el pasado cuatrienio con la campaña de Carlos Delgado Altieri “que pasó lo mismo, los alcaldes no lo respaldaban, no lo apoyaban, y vimos cómo de manera contundente, a través de todo Puerto Rico, el pueblo se levantó y le dio el apoyo a la candidatura a la gobernación”.

“Así que ya el pueblo despertó. Eso eran los tiempos pasados. Ya el pueblo está evaluando a cada uno de los líderes que se posicionan para levantar un partido. Así que confío en que evalúen a cada candidato por sus ejecutorias. Esa es mi fe, y hacia eso me dirijo”, insistió Maldonado.