Carmen Yulín Cruz Soto, exalcaldesa de San Juan, le tiró con todo a Miguel Romero Lugo, el actual alcalde de la capital, tras este referir ante el Departamento de Justicia a la exfuncionaria y otras empleadas del municipio por una presunta negligencia crasa al administrar los programas Head Start y Early Head Start.

El Departamento de Justicia determinó el lunes no recomendar la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) para investigar los supuestos actos. Según la agencia, la evaluación de la prueba no reflejó que Yvette del Valle Soto, expresidenta de la junta de gobierno de los programas Head Start, Myrna Hernández Serrano, exdirectora de los programas Head Start, y la exalcaldesa “hubiesen incumplido, intencional o negligentemente, con sus deberes relacionados a la administración de los programas Head Start y Early Head Start, particularmente en lo concerniente al proceso de monitoria, o que ello provocara la pérdida de fondos, según definido este concepto en el Código Penal de Puerto Rico”.

Luego de la determinación de Justicia, Cruz Soto indicó que fue “injustamente acusada”. Agregó que Romero le causó daño al presentar el referido. A continuación, las expresiones íntegras que la excalaldesa emitió este martes:

El 8 de junio del 2021, el Alcalde Miguel Romero hizo un referido al Departamento de Justicia de Puerto Rico contra esta servidora, en mi carácter de exalcaldesa de San Juan, la señora Myrna Hernández Serrano en su carácter de exdirectora del Programa Head Start y Early Head Start del Municipio y la señora Yvette del Valle ex Presidenta de la Junta del Programa.

El referido a Justicia alegaba que nosotras habíamos incurrido en “negligencia crasa en la administración de los Programas Head Start y Early Head Start”. El alcalde indicó en su escrito a Justicia que, por haber incurrido en la alegada negligencia, el Municipio de San Juan había perdido una cantidad sustancial de fondos federales y responsabilizó, sobre todo, a la señora Myrna Hernández y a esta servidora por el cierre de varios centros y el despido de empleados.

El 22 de junio, el alcalde hizo públicas sus alegaciones a través de las redes sociales (Facebook) donde, entre otras cosas, anunció el referido a Justicia catalogando lo ocurrido en el Programa como un sin número de incidentes de incumplimiento de nuestra parte. Cualquiera que vea el video, y conozca el Programa Head Start y Early Head Start se da cuenta que el alcalde Miguel Romero no tiene idea del funcionamiento de estos y de las obligaciones que impone el Reglamento.

En un acto de deshonestidad, Miguel Romero se valió de la desinformación como herramienta para crear una imagen de mal manejo. Y al hacerlo, pretendió sembrar dudas sobre nuestro compromiso, capacidad y honestidad. Quisiera pensar que lo dicho fue producto de su inexperiencia administrativa, pero es evidente que Romero buscaba echar culpas con propósitos politiqueros.

Durante todos estos meses, permanecí en silencio pues confié, como en muchas otras ocasiones donde he sido injustamente acusada, que las acciones de revanchismo de aquellos que pertenecen a la vieja política partidista nunca iban a poder ocultar la verdad. De hecho, tan burdas fueron las acciones del alcalde en este caso que trato de involucrar a Manuel Natal quien era parte de la Junta del Programa mientras era Representante a la Cámara.

Y ¿cuál es la verdad? Cuando un empleado o empleada del Programa tiene una situación con uno de los participantes, es requerido por los federales que se informen los incidentes. Eso exactamente fue lo que hicimos, informamos incidentes del personal del Programa con participantes. Con todos los casos se tomaron las acciones administrativas necesarias y, tal como lo exige la regulación federal, los reportamos. Quizás en otras administraciones se ocultaban situaciones similares para no hacer los referidos; no lo puedo afirmar. Pero si puedo afirmar que en mi administración se hizo lo que había que hacer. Al final fueron dos situaciones de parte del personal que causaron que se activara la regulación federal. Tal y como indica el reglamento federal el Municipio tuvo que ir a competencia.

Nadie estuvo satisfecho con la decisión del gobierno federal, por supuesto que no. Pero ese fue el resultado de acciones inadecuadas por parte de algunos miembros del personal del Programa lo que causó que el Municipio tuviera que enfrentar el proceso de re competencia. Con su referido a Justicia, basado en mentiras, Miguel Romero causó daño a esta servidora, a la señora Myrna Hernández y, con toda posibilidad, a la expresidenta de la Junta del Programa Head Start y Early Head Start. Las acciones de Romero fueron deliberadas y maliciosas. Sólo hay una explicación: o Miguel Romero mintió con conocimiento o fue mal informado por el personal directivo que trabajó bajo mi incumbencia y que aún trabaja en el Municipio bajo la actual administración.

Sin embargo, cuando uno no hace nada malo, puede caminar siempre con la frente en alto. Hoy puedo decirle nuevamente a San Juan, al país, a mi familia y a mi hija que he sido exonerada de las imputaciones maliciosas hechas por el Alcalde Miguel Romero. En la tarde de hoy, recibí una carta firmada por el Secretario de Justicia donde indica que acoge le determinación de la División de Integridad y Asuntos del Contralor de Justicia de no recomendar la designación de un FEI para esta servidora como exalcaldesa, para la señora Myrna Hernández Serrano como exdirectora y tampoco para la señora Yvette del Valle Soto como expresidenta. Es decir, las tres exfuncionarias hemos sido exoneradas de las acusaciones hechas por el Alcalde.

Al señor Miguel Romero le pediría que tal y como hizo al presentar las alegaciones, haga una transmisión de Facebook para dar a conocer la carta firmada por el Secretario de Justicia. Eso sería pedirle madurez a alguien que ha demostrado no tenerla. Eso sería pedirle integridad, y honestidad a alguien que no es capaz de dar cara. Por tanto, quiero decirle a la señora Myrna Hernández e Yvette del Valle que lamento que hayan sido objeto de tanta injuria y atropello sólo porque el alcalde desconoce los reglamentos. Es indignante que los servidores públicos sean objeto de acoso político sólo por hacer su trabajo. Myrna, siempre tuviste tranquilidad de espíritu porque sabías que no habías hecho nada indebido. Lo mismo para la expresidenta Yvette del Valle.

Como alcaldesa nunca utilice el poder para perseguir, ni acusar injustamente. Mi deseo es que, una vez transcurrido casi un año de su gestión, Miguel Romero entienda que las artimañas de perseguir y manchar reputaciones dicen muy poco del respeto que le tiene a la silla que dudosamente ostenta.

Cruz Soto fue alcaldesa de San Juan desde el 2013 hasta el 2020. Perdió ante Carlos Delgado Altieri en las primarias del Partido Popular Democrático en la contienda por la gobernación.