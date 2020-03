La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, tronó contra personas que le pidieron un trato privilegiado para recibir pruebas de coronavirus, y alertó que a nadie se le ocurra hacerlo, porque va a tener una respuesta similar.

Sus comentarios se produjeron durante una conferencia de prensa en la que ofreció detalles sobre el servicarro para pruebas de coronavirus en el CDT de Río Piedras.

“Nadie me llame a buscar un privilegio para una prueba. Nadie”, tronó la alcaldesa, antes de aludir a dos personas por nombres.

Aunque dijo que agradece “la disponibilidad de la secretaria de Salud, la doctora Longo”, reveló que tuvo que tener una conversación con ella, “porque la señora Bello, que es nuestro contacto con la epidemióloga del estado, llamó el viernes a la enfermera epidemióloga del municipio, por una paciente de los que está en el Hospital Municipal, a decir que la jefa de la jefa de la jefa llamó, a ver si el Departamento de Salud podía entrar a hacerle la prueba a esa persona”.

“Yo, atónita, la llamo en conference call con otras personas. La persona admite que sí, que esa fue su expresión. Y llamé a la doctora Longo y le dije que entre hoy y mañana va a recibir una carta mía, pidiéndole que removiera a la señora Bello de ser el contacto con el municipio de San Juan”, agregó la alcaldesa.

De manera similar, dijo que recibió una llamada de una candidata del Partido Popular Democrático (PPD), para “pedirme que a su familia, a ella y a su director de campaña, se le hiciera la prueba”.

“La candidata se llama Mariana García Benítez. Está corriendo por el Partido Popular”, agregó la alcaldesa, aunque no precisó por qué posición lo hacía.

Posteriormente se conoció que es candidata a la Cámara de Representantes por el precinto 4 de San Juan.

La alcaldesa dijo que luego del incidente había informado al presidente del PPD sobre lo ocurrido.

“¡Car…, en San Juan no! Esto es demasiado serio. Usted no le puede quitar la prueba a alguien que la necesite. Yo no me he hecho la prueba. Porque en este momento no tengo síntomas. Por lo tanto, no se atrevan. Ahórrese el texto. No se atrevan a llamarme ni escribirme para buscar favoritismo”, advirtió Cruz Soto.

La alcaldesa aclaró que no es lo mismo si alguien tiene sospechas reales de estar contagiado con el virus. En ese caso, dijo, le pueden llamar o escribir, y ella pasaría la información a los doctores para que la procesen, y sean ellos quienes determinen si es necesario o no hacerle la prueba del coronavirus.