La alcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz condicionó esta mañana su voto para el candidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Carlos “Charlie” Delgado, a que tenga una postura clara sobre la educación con perspectiva de género y sobre el desarrollo del Estado Libre Asociado.

A pesar de que hace unas semanas dijo que su voto era por el Partido Popular hoy no fue categórica en decir que lo haría por quien fuera su contrincante en las pasadas primarias de agosto.

A través de una entrevista radial por WKAQ 580, en la que se le escuchó emocionada, la ejecutiva capitalina se sinceró y aceptó que después de esas declaraciones muchas la tildarán de traidora y pedirán que no pertenezca más al partido de la Pava.

“Yo dije que iba a votar por el Partido Popular. Pero para yo hacer eso, el compatriota Charlie Delgado tiene que ser claro sobre como va a apoyar la perspectiva de género no solamente en la educación, sino para producir un país equitativo y hasta ahora no lo ha hecho. Claro sobre cual va a ser ese desarrollo del Estado Libre Asociado fuera de la cláusula territorial y hasta ahora no lo ha explicado. Y claro en cuanto a la negativa a poner en función las terapias de conversión. Su respuesta fue ‘científicamente no me han probado que funcionan’, lo que deja la puerta a pensar que si algún loco dice que torturará a alguien porque quiere amar a alguien de su mismo género funciona, que él la consideraría. Eso me dice algo del carácter de esa persona. Y yo soy madre de una mujer y yo no podría con mi voto decirle a mi hija que ella es el compañero Charlie Delgado, sino que va a poder demostrar que esa categorización no es en la búsqueda de unos votos”, manifestó la alcaldesa de San Juan.

“Yo quiero dar un voto limpio en mi conciencia”, recalcó.

En la entrevista dijo que tuvo la oportunidad de brincar hacia el Movimiento Victoria Ciudadana, pero decidió quedarse en el PPD porque entendía que la base tenía una sed de cambio, pero ahora entiende que se equivocó.

“Algunos van a decir que yo tengo que pasar la página, la pasé. Yo lo único que le pido al compañero Charlie Delgado es que sea categórico. Este país merece un liderato que hable claro, que hable de frente y sin miedo”, recalcó.

“Y duele saber que a lo mejor esta entrevista es una despedida”, concluyó en sus declaraciones con voz entrecortada a través de la entrevista radial.